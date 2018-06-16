Сборник «Золотая шерстинка. Серебряная паутинка» с возрастным цензом 18+ представили в Бресте

16 июня 2018 года в краудфанд-кафе «Грунтоўня» в Бресте прошла встреча с иллюстратором Павлом Татарниковым. Он представил публике сборник белорусский народных сказок «Золотая шерстинка. Серебряная паутинка» с возрастным цензом 18+.



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Как рассказал Павел Татарников, это не привычные детские сказки, это народные истории о войне и жизни, любви и сексе, дружбе и вражде.



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Здесь льется кровь, отрывают конечности, происходят сказочные – читай, фантастические – приключения. Но именно так, из уст в уста наши предки, слагали и рассказывали свои сказки.



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И автор составитель Евгений Яговдик отстаивал каждое слово. А Павел Татарников начал работу над иллюстрациями к книге в 1999 году и закончил в 2017, к последнему изданию, которое в середине 2018 года смогли взять в руки читатели.

Первое сокращенное издание вышло в 2000-ом году и получило множество наград – «Золотое яблоко», гран-при "Мастацтва кнігі", "Bologna Childrens BookFair", московский "Образ книги". Некоторые оригинальные рисунки хранятся в Национальном художественном музее и Музее книги в Братиславе.