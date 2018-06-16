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Сборник «Золотая шерстинка. Серебряная паутинка» с возрастным цензом 18+ представили в Бресте

17.06.2018 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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16 июня 2018 года в краудфанд-кафе «Грунтоўня» в Бресте прошла встреча с иллюстратором Павлом Татарниковым. Он представил публике сборник белорусский народных сказок «Золотая шерстинка. Серебряная паутинка» с возрастным цензом 18+.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56467.php

Сборник «Золотая шерстинка. Серебряная паутинка» с возрастным цензом 18+ представили в Бресте

Как рассказал Павел Татарников, это не привычные детские сказки, это народные истории о войне и жизни, любви и сексе, дружбе и вражде.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56467.php

Сборник «Золотая шерстинка. Серебряная паутинка» с возрастным цензом 18+ представили в Бресте

Здесь льется кровь, отрывают конечности, происходят сказочные – читай, фантастические – приключения. Но именно так, из уст в уста наши предки, слагали и рассказывали свои сказки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56467.php

Сборник «Золотая шерстинка. Серебряная паутинка» с возрастным цензом 18+ представили в Бресте

И автор составитель Евгений Яговдик отстаивал каждое слово. А Павел Татарников начал работу над иллюстрациями к книге в 1999 году и закончил в 2017, к последнему изданию, которое в середине 2018 года смогли взять в руки читатели.

Первое сокращенное издание вышло в 2000-ом году  и получило множество наград – «Золотое яблоко», гран-при "Мастацтва кнігі", "Bologna Childrens BookFair", московский "Образ книги". Некоторые оригинальные рисунки хранятся в Национальном художественном музее и Музее книги в Братиславе.

 
Теги: Брест
 
 
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16 июня 2018 года в краудфанд-кафе «Грунтоўня» в Бресте прошла встреча с иллюстратором Павлом Татарниковым. Он представил публике сборник белорусский народных...
 
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