Греция и Македония 17 июня заключат соглашение о новом названии страны

Македония должна быть переименована в Республику Северная Македония.

Спор по поводу названия бывшего югославского государства, которое совпадает с наименованием северной греческой области, вёлся на протяжении двадцати пяти лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против её вступления в Евросоюз и НАТО. К историческому решению о переименовании удалось прийти на прошлой неделе.