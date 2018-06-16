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Греция и Македония 17 июня заключат соглашение о новом названии страны

17.06.2018 10:53 — Разное | ОНТ  
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Македония должна быть переименована в Республику Северная Македония.

Спор по поводу названия бывшего югославского государства, которое совпадает с наименованием северной греческой области, вёлся на протяжении двадцати пяти лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против её вступления в Евросоюз и НАТО. К историческому решению о переименовании удалось прийти на прошлой неделе.   

 
 
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Македония должна быть переименована в Республику Северная Македония.
 
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