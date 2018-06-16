«Белорусский Халк»: парапланерист упал, напоролся на бревно и выжил

Белорусский пилот-экстремал Иван Красовский упал с высоты, напоролся на бревно и остался в живых, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Халк», «Грут», «Бессмертный» – так прозвали Ивана Красовского пользователи соцсетей. Он упал с небес на дерево. Выжил и стал знаменитым. Глядя на фотографии, кажется, что ему неведомы ни боль, ни страх. Лишь в плече большая заноза.

«Боли как таковой и не было. Это как зуб болит», – говорит парапланерист.

Иван – единственный парапланерист-акробат в Беларуси. Последние 15 лет он оттачивает сложнейшие трюки. Не многие в мире могут выполнить инфинити тамблинг – непрерывный цикл из мертвых петель.

Главное правило экстремала – летать всегда над водой или лесом. Мягкая посадка спасет жизнь. Однако в этот раз приземление оказалось жестким.

«Просто-напросто где-то зарапортовался, видимо, устал. От большого опыта где-то не обратил внимания. Может, кто-то отвлек. Я не закончил операцию по закреплению параплана к самому паралету», – говорит Красовский.

Медики удивлены: человек родился в двойной рубашке. Травма – тяжелая. Однако все могло быть намного хуже. Полено диаметром десять сантиметров не задело сосуды и сухожилия. Теперь бревно останется Ивану на память.

«То, что мы ожидали, когда изначально увидели эту травму, и то, что мы увидели в операционной, это нас удивило. Человек отделался такой травмой, которая позволила сохранить функцию руки», – говорит пластический хирург Сергей Мечковский.

Ивану предстоит еще долгое восстановление – физиотерапия и лекарства. Однако он уверяет, как только поправится – сразу в небо. Иной жизни «белорусский Халк»» не представляет.

Иван летает на паратрайке – тележке с мотором и парашютом.