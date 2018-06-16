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«Белорусский Халк»: парапланерист упал, напоролся на бревно и выжил
17.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусский пилот-экстремал Иван Красовский упал с высоты, напоролся на бревно и остался в живых, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«Халк», «Грут», «Бессмертный» – так прозвали Ивана Красовского пользователи соцсетей. Он упал с небес на дерево. Выжил и стал знаменитым. Глядя на фотографии, кажется, что ему неведомы ни боль, ни страх. Лишь в плече большая заноза.
«Боли как таковой и не было. Это как зуб болит», – говорит парапланерист.
Иван – единственный парапланерист-акробат в Беларуси. Последние 15 лет он оттачивает сложнейшие трюки. Не многие в мире могут выполнить инфинити тамблинг – непрерывный цикл из мертвых петель.
Главное правило экстремала – летать всегда над водой или лесом. Мягкая посадка спасет жизнь. Однако в этот раз приземление оказалось жестким.
Медики удивлены: человек родился в двойной рубашке. Травма – тяжелая. Однако все могло быть намного хуже. Полено диаметром десять сантиметров не задело сосуды и сухожилия. Теперь бревно останется Ивану на память.
Ивану предстоит еще долгое восстановление – физиотерапия и лекарства. Однако он уверяет, как только поправится – сразу в небо. Иной жизни «белорусский Халк»» не представляет.
Иван летает на паратрайке – тележке с мотором и парашютом.
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Экстремалу предстоит долгое восстановление после операции, но он уже готов вернуться в небо.
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