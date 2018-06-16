Хранительница времени. История уникального здания старой польской гмины и его единственной жительницы

Здание гмины (администрации самоуправления в польские времена) в Лойках, что недалеко от Гродно, построили в 1932 году. Во время войны здесь была немецкая комендатура, потом — школа, интернат, амбулатория и аптека. С середины 70-х годов в левом крыле дома живет бывшая учительница Ольга Стефановна Кисель. Она — единственная жительница гмины за всю ее историю. Несколько лет назад две трети здания выкупил гродненский бизнесмен, но жилым помещением во всем доме остает лишь квартира женщины.





Деревня Лойки с 1921 по 1939 годы была центром гмины или волости Баля Велька Августовского уезда Белостокского воеводства Второй Речи Посполитой. Лойки советские власти после войны Польше вместе с Белостокским выступом не отдали — оставили в составе БССР. Здание администрации для новой власти оказалось ненужным, и его в первые послевоенные годы использовали как школу. Это потом деревня стала пустеть, а молодежь потянулась в город — раньше же, вспоминают местные жители, людей было побольше.

Сегодня здание гмины, построенное в редком для Беларуси стиле польского ампира, — единственная достопримечательность местечка. Время от времени здесь останавливаются туристы, фотографируют дом, даже с квадрокоптером недавно приезжали.

— Думали, самолет к нам прилетел, а оказалось какая-то новая техника пожаловала, — говорит один из местных жителей, когда мы идем в сторону гмины.





На подходе к зданию — густой медовый аромат, смешанный с запахом цветущей липы. Причина такой «карамельной» свежести находится быстро: за заброшенным старым яблоневым садом стоит пасека местного хозяйства. Деревенскую тишину разрывает громкие звуки радио, стоящего на крыльце в торце здания. Рядом — аккуратный огород с картошкой, свеклой и клубникой. Дверь закрыта на импровизированный засов, во дворе — колодец. Эта часть дома выглядит обитаемой.

— Ой, а у меня гости, — удивляется Ольга Стефановна и ведет нас в дом.





На крыше гмины пара аистов обустроила огромное гнездо и который год выводит там потомство.

— Мои соседи, — знакомит с пернатыми Ольга Стефановна.

Около главного входа — горы мусора, уже заросшего травой, на дверях — старая табличка с расписанием работы аптеки, но двери закрыты на замок. Местные почему-то называют гмину «домом с привидениями». Правда, признаются, ничего сверхъестественного именно здесь никогда не замечали. То ли дело болото в нескольких метрах отсюда! Вася, который смотрит за местными пчелами, возбужденно рассказывает, что там несколько раз видели призрак умершего брата одной из жительниц деревни. Ольга Стефановна только смеется. И уверяет: жить одной в огромном доме — совсем не страшно.

— Страшно было, когда пьяный муж с ножом кидался, а сейчас — нет, — то ли в шутку, то ли серьезно говорит женщина.

Старый дом, конечно, требует ремонта. Хозяин пустующей части, предприниматель из Гродно Иван когда-то купил часть гмины за 7 тысяч долларов. Хотел восстановить. Планы были серьезные: сделать здесь агроусадьбу, расчистить старый липовый парк, привозить туристов — ведь деревня находится по пути на Августовский канал. Но пока не вышло.

Ольга Стефановна сокрушается: нет за гминой должного ухода и одна она, конечно, не справится. Да и не должна вроде бы. Вот за квартирой своей смотрит — здесь все красиво и аккуратно.





По специальности она — учитель русского языка. Почти всю жизнь проработала в школах: сначала в Брестской области, потом здесь, в Лойках. Местное учреждение образование размещалось в именно в этом старинном доме, потом для школьных нужд построили новое здание в нескольких километрах отсюда.

— А здесь организовали интернат. В то время я с семьей — мужем и тремя детьми — жили на съемной квартире. Директор школы смотрел-смотрел на это безобразие, а потом говорит: давай мы тебе квартирку в интернате приспособим. Отделили часть дома, и вот я здесь и живу много-много лет. Дети выросли, внуки родились, муж умер — а я все живу. Квартиру приватизировала. Теперь это моя собственность. А дом много времени стоял бесхозным. Такая красота пропадает, — грустно говорит женщина.













В пустующей части гмины рабочие сделали цементный пол, стали перебирать крышу, демонтировали часть стены — здесь планировалось открытие кузни и столярного цеха. Но в какой-то момент владелец Иван решил, что именно производственные цеха здесь делать невыгодно.

— Скажу честно, не оценил масштаб работ. Денег на ремонт здесь требуется больше, чем я предполагал, — говорит Иван.

В начале года предприниматель разместил объявление в интернете о том, что гмину продает. Хотел за здание уже почти 70 тысяч долларов. Однако покупателей не нашлось, да и вскрылась проблема: еще после приобретения Иван должен был ввести здание в хозоборот — но этого не сделал.

— Решил продать — и оказалось, что сельсовет против такого решения, ведь дом уже должен был ввестись в хозоборот. Однако что это такое — точного определения нет. По адресу гмины зарегистрирована фирма, работы ведутся по мере возможности. Сейчас здание я продавать уже не хочу. В планах, как и раньше, сделать здесь агроусадьбу с кафе, где будут подавать белорусские блюда и напитки. На первом этаже — банкетный зал, в подвалах — может быть, музей, может быть, баня или сауна. На втором этаже — номера… Понимаете, мы многое уже сделали в этом доме. Может быть, внешне не особо видно, но все-таки мы в старинное здание вложили достаточно средств. Часть крыши отремонтировали, пол сделали. Это достаточно большие расходы. Но в этом году ремонтировать гмину дальше я, к сожалению, не смогу. Причина та же — отсутствие денег.





Если Иван все же решит гмину продавать, то с отселением Ольги Стефановны, говорит, проблем возникнуть не должно: «Она согласна переехать в квартиру».

Ольга Стефановна подтверждает: готова поменять свое жилище. За старый дом, хоть его и любит, держаться не будет: из удобств-то здесь только электричество, а большая площадь квартиры — 80 квадратных метров — сейчас для женщины скорее тяжкая ноша, нежели радость: столько ей уже и не нужно. Не требует, соответственно, и равноценного по метражу обмена.

— Хватит двухкомнатной небольшой квартиры, — и немного подумав, добавляет: — Да даже однокомнатной хватит. Просто жаль, что такой красивый дом пустует и ветшает: в «пустой» части крыша течет, кирпичная кладка в стенах кое-где разваливается…

Гмина, которая почему-то не внесена в список архитектурного наследия, действительно требует бережной и вдумчивой реставрации. А пока пожилая Ольга Стефановна Кисель остается своеобразной хранительницей этого необычного исторического уголка на самой границе с Польшей.





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