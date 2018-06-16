В Минске два водителя подрались на проезжей части‍



Иллюстративное фото

Об инциденте в социальных сетях сообщили очевидцы произошедшего. Отмечается, что в разборках участвовали водители «Рено Логан» и «Ниссан».По словам свидетелей «мужского разговора» на проезжей части, «француз» ехал в правом ряду. Водитель данного авто, не убедившись в отсутствии помех, начал перестраиваться в другой ряд.Из-за подобного маневра ехавший попутно «японец» вынужден был вырулить на встречную полосу. На ближайшем светофоре вопрос о том, кто был прав в возникшей ситуации, угрожавшей ДТП, водители выясняли методом грубой силы.