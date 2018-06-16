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Иностранных студентов из Мозырского педуниверситета высылают из страны

17.06.2018 10:56 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Встреча, где был рассмотрен вопрос о высылке студентов 3-го курса, прошла в Мозырском государственном педагогическом университете им. И. П. Шамякина. В ней приняли участие сотрудники отделения по гражданству и миграции Мозырского РОВД, сотрудники управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома, а также иностранные студенты и администрация вуза.

Сотрудники управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома разъяснили законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, которое обязаны соблюдать иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь с целью получения образования. В продолжение темы заместитель начальника Мозырского РОВД Александр Васильевич Ильюк отметил, что иностранные граждане, находящиеся в Беларуси, обязаны соблюдать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики Беларусь, за совершения противоправных деяний данная категория лиц поблажек не имеет и несет ответственность по всей строгости закона.

Во время встречи рассмотрели вопрос о высылке за пределы Республики Беларусь студентов 3-го курса за нарушение общественного порядка — мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде. По итогам рассмотрения, заместителем начальника Мозырского РОВД Александром Ильюком, принято решение о высылке с территории Республики Беларусь в добровольном порядке с запретом въезда на три года.

 
 
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Встреча, где был рассмотрен вопрос о высылке студентов 3-го курса, прошла в Мозырском государственном педагогическом университете.
 
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