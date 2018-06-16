Иностранных студентов из Мозырского педуниверситета высылают из страны

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Сотрудники управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома разъяснили законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, которое обязаны соблюдать иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь с целью получения образования. В продолжение темы заместитель начальника Мозырского РОВДотметил, что иностранные граждане, находящиеся в Беларуси, обязаны соблюдать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики Беларусь, за совершения противоправных деяний данная категория лиц поблажек не имеет и несет ответственность по всей строгости закона.Во время встречи рассмотрели вопрос о высылке за пределы Республики Беларусь студентов 3-го курса за нарушение общественного порядка — мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте или появление в общественном месте в пьяном виде. По итогам рассмотрения, заместителем начальника Мозырского РОВД Александром Ильюком, принято решение о высылке с территории Республики Беларусь в добровольном порядке с запретом въезда на три года.