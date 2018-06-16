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Массовый мор в Дроздах

17.06.2018 10:51 — Разное | UDF  
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Что стало причиной, пока неясно.

На водохранилище Дрозды в Минске произошел массовый мор рыбы. Об этом TUT.BY сообщили пользователи. Они обнаружили у берега несколько десятков дохлых карасей.

Что стало причиной мора рыбы в Дроздах, пока неясно. Сейчас этим занимаются специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. По информации TUT.BY, в субботу утром они выезжали на место и взяли пробы из водохранилища.

 
Теги: Минск
 
 
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На водохранилище Дрозды в Минске произошел массовый мор рыбы.
 
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