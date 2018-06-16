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Массовый мор в Дроздах
Что стало причиной, пока неясно.
На водохранилище Дрозды в Минске произошел массовый мор рыбы. Об этом
Что стало причиной мора рыбы в Дроздах, пока неясно. Сейчас этим занимаются специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. По информации TUT.BY, в субботу утром они выезжали на место и взяли пробы из водохранилища.
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На водохранилище Дрозды в Минске произошел массовый мор рыбы.
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