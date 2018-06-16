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Господа чиновники, давайте поменяемся зарплатами

Хаммурапи и не снилось

Бандиты с большой дороги

Свободный человек может и ответить

Отступление от декрета связано с тем, что докладывать о «тунеядцах» теперь будут в режиме онлайн: с начала осени заработает новая электронная «услуга» по передаче в Минтруда данных о неработающих белорусах. Воспользоваться этой услугой смогут «госорганы и другие организации».Между тем, эксперты уже предупредили, в чем кроется самая большая опасность декрета о «тунеядцах». «После начала работы декрета № 1, когда люди не смогут оплатить коммунальные, их будут на улицу выбрасывать. И запомните: самая большая бомба подложена не в самих коммунальных, а в том, что за задолженность ты должен большую пеню платить – 109% годовых», – утверждают правозащитники.Действительно ли система онлайн-слежки за безработными окажется эффективной, а граждане Беларуси окажутся с 1 сентября на пути к потере своей недвижимости и выселению на улицу? Сайтобратился за комментариями к руководителю аналитического центра «Стратегия»и общественному активисту, представителю Белорусского Национального Конгресса в СлонимеБРСМ и «Белая Русь» будут стучать на безработныхМы возвращаемся в 1937 год, когда людей заставляют доносить друг на друга, считает Виктор Марчик:В Беларуси нет конкуренции идей, мы видим полный застой в головах власти, убежден Леонид Заико:Декрет №1 идеально вписывается в систему принудительного труда в Беларуси, которое комиссия МОТ уже назвала «современным рабством», считает Виктор Марчик:Многие социальные сети создавались в тесном сотрудничестве со спецслужбами, поэтому электронная база данных о «тунеядцах» - это очередной «распил» бюджетных денег, считает Леонид Заико:Белорусская система отношений между обществом и властью не предусматривает пряника, в ней есть только кнут, уверен Виктор Марчик:Декретом №1 государственная власть сама может парализовать свою деятельность, предполагает Леонид Заико:У неугодных властям будет изыматься все, что нажито «непосильным трудом» - и квартиры, и машины, и другое имущество, считает Виктор Марчик:Пеню в 109% за коммуналку, которую собираются брать с безработных, можно отнести к категории экономических преступлений, убежден Леонид Заико:У власти до сих стоят перед глазами сполохи протестов 2017 года, убежден Виктор Марчик: