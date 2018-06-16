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Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником

17.06.2018 10:33 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения страны с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"Вы нашли призвание в одной из самых важных, ответственных и почитаемых профессий, выбрав благородный путь - помогать людям, ежедневно бороться за здоровье и жизни пациентов, проявлять терпение и милосердие по отношению к каждому", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что на заботу о человеке нацелена и система здравоохранения Беларуси. "Доступность и качество услуг, использование в диагностике и лечении новейших технологий гарантированы всем гражданам нашей страны", - подчеркнул А.Лукашенко.

Он обратил внимание, что многие достижения отечественной медицины получили международное признание. Накопленный опыт, высокое мастерство и преданность делу специалистов отрасли сделали белорусские клиники и центры привлекательными для иностранных гостей.

"Благодарю за труд врачей и ученых, провизоров и фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестер и представителей младшего медицинского персонала - всех, кто остается верным долгу, искренне служит людям и государству", - добавил президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения страны с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе главы белорусского...
 
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