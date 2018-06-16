Несколько тысяч человек участвуют в шествии ЛГБТ-активистов в центре Киева

Активисты ЛГБТ-сообщества собрались в центре Киева, где в 9.00 воскресенья должен был стартовать так называемый Марш равенства и с часовым опозданием начали шествие.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", начало мероприятия было назначено на 9.00, однако по техническим причинам старт мероприятия задержали. Затем участники мероприятия сформировали колонну для начала Марша и начали движение, однако почти сразу же вновь остановились. В итоге шествие началось в 10.00.

В массовой акции принимают участие несколько тысяч человек, люди продолжают прибывать. В заявке, поданной организаторами, указывалось 5тыс. участников.

К мероприятию присоединился ряд украинских народных депутатов и общественных деятелей, а также депутат Европарламента Ребекка Хармс, госминистр в МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот, посол Германии на Украине Эрнст Райхель.

Перед началом Марша равенства около десятка его противников выбежали перед колонной, пытаясь препятствовать акции. Сотрудники правоохранительных органов вывели их за пределы установленных по пути следования марша кордонов.

Кроме того, возле рамок ограждения близ здания Национальной оперы собрались около тысячи противников марша, выступающих за сохранение традиционных христианских ценностей. Они держат в руках плакаты с цитатами из Библии, деревянные кресты. Эти протестующие ведут себя шумно и достаточно агрессивно. Между ними и участниками Марша равенства встали двойной плотной шеренгой сотрудники правоохранительных органов в защитной экипировке.

В настоящее время обстановка контролируется правоохранительными органами. Перед колонной следует шеренга всадников конной полиции.

Ранее в полиции Киева сообщали, что обеспечивать правопорядок во время Марша равенства в центре города будут обеспечивать около 5тыс. сотрудников правоохранительных органов.