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В Москве такси наехало на пешеходов. ГУ МВД России опубликовало видео опроса подозреваемого
Новости России. Вечером 16 июня в Москве такси наехало на пешеходов, которые шли по тротуару. Пострадали не менее семи человек.
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Как сообщает ГУ МВД России по Москве, по факту ДТП на улице Ильинка возбуждено уголовное дело. Предварительная причина случившегося – водитель не справился с управлением. Сейчас мужчина задержан. Всем пострадавшим оказана медпомощь.
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Новости России. Вечером 16 июня в Москве такси наехало на пешеходов, которые шли по тротуару. Пострадали не менее семи человек. По сведениям Центра организации...
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