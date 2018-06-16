Пьяная мать на автомобиле везла двоих детей и попала в аварию

Вечером 13 июня сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ получили сообщение о ДТП в Ченках Гомельского района.

Как пояснил второй участник ДТП, женщина двигалась по встречной полосе прямо на его автомобиль. Мужчина попытался избежать столкновения, но у него не получилось. Он вызвал ГАИ.

Виновницей аварии стала 32-летняя водитель "БМВ" - мать троих детей. Женщина была с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась, пишет БЕЛТА.

Мама везла двоих детей 6 и 9 лет. Дети находились в удерживающих устройствах и не пострадали. На гомельчанку составили 4 административных протокола. Авто поместили на штрафстоянку. В ДТП, к счастью, никто не пострадал.

Но спустя некоторое время эта же женщина снова была задержана. На этот раз на Речицком проспекте в Гомеле. Она была на этот раз за рулём автомобиля «Ниссан». В автомобиле детей не было. Нарушительница вновь была в состоянии алкогольного опьянения.

К предыдущим протоколам добавились еще два, а иномарка также отправилась на штрафстоянку. В итоге гомельчанке грозит крупный штраф и лишение права управления транспортными средствами.