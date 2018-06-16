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Пьяная мать на автомобиле везла двоих детей и попала в аварию
17.06.2018 11:31 — Разное | Аргументы и факты
Вечером 13 июня сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ получили сообщение о ДТП в Ченках Гомельского района.
Как пояснил второй участник ДТП, женщина двигалась по встречной полосе прямо на его автомобиль. Мужчина попытался избежать столкновения, но у него не получилось. Он вызвал ГАИ.
Виновницей аварии стала 32-летняя водитель "БМВ" - мать троих детей. Женщина была с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась, пишет
Мама везла двоих детей 6 и 9 лет. Дети находились в удерживающих устройствах и не пострадали. На гомельчанку составили 4 административных протокола. Авто поместили на штрафстоянку. В ДТП, к счастью, никто не пострадал.
Но спустя некоторое время эта же женщина снова была задержана. На этот раз на Речицком проспекте в Гомеле. Она была на этот раз за рулём автомобиля «Ниссан». В автомобиле детей не было. Нарушительница вновь была в состоянии алкогольного опьянения.
К предыдущим протоколам добавились еще два, а иномарка также отправилась на штрафстоянку. В итоге гомельчанке грозит крупный штраф и лишение права управления транспортными средствами.
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Как пояснил второй участник ДТП, женщина двигалась по встречной полосе прямо на его автомобиль. Мужчина попытался избежать столкновения, но у него не получилось....
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