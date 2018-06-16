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​600 новобранцев приняли присягу в стенах Брестской крепости

17.06.2018 11:50 — Разное | ОНТ  
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Для Брестского гарнизона – это особая традиция, тем более служить на западных рубежах будут призывники со всей страны

Торжественную клятву произнесли новоиспечённые пограничники, десантники, военнослужащие зенитно-ракетного полка, артиллеристы и милиционеры. Все они уже прошли курс молодого бойца: освоили строевую и боевую подготовку, ознакомились с уставом армейской жизни. 150 парней после строгого отбора пополнили ряды Брестского пограничного отряда.

Ребята продолжат службу в подразделениях Брестской пограничной группы. Но перед этим у них есть возможность пообщаться с родными, сразу после присяги – первое увольнение.

 
 
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Для Брестского гарнизона – это особая традиция, тем более служить на западных рубежах будут призывники со всей страны
 
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