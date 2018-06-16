В Минск-2 появился пункт возврата Tax Free наличными. Как это работает

Теперь иностранцы смогут вернуть Tax Free наличными прямо в аэропорту. Это пока единственное место в стране, которая работает по принципу «показал чеки – забрал деньги здесь и сейчас». Этот пункт возврата находится в зоне вылета.

Как вообще работает система Tax Free в Беларуси

Во-первых, нужно быть нерезидентом таможенного союза. То есть накупить подарков родственникам в Израиле и улететь с ними из Минск-2, вернув Tax Free – не получится. По крайней мере, если у вас обычный беларуский паспорт, нету вида на жительство заграницей или иных способов доказать то, что вы не являетесь резидентом Беларуси, России или Казахстана.

Во-вторых, возврат производится только за товары, которые облагаются 20% НДС, при условии покупки на сумму более 80 беларуских рублей в торговом объекте, подключенном к системе Tax Free, в течение одного рабочего дня. Вернут 15% стоимости товара без НДС. На продукты со ставкой НДС в 10% и подакцизные товары система не распространяется.

В-третьих, при покупке нужно заполнить «Чек на возврат НДС» в двух экземплярах. Для этого нужен документ, удостоверяющий личность. При пересечении границы вы показываете чеки, документы и товар, притом он должен быть новым и не распакованным. Если все нормально, вам возвращают деньги.

В-четвертых, остается возможность вернуть деньги безналичным способом. При заполнении чеков в магазине дают конверт. В течение полугода после вывоза купленных товаров, можно отправить его в Беларусь с чеком Tax Free со сведениями о своей банковской карте – и максимум через т30 дней после получения письма «Белтаможсервис» должен вернуть деньги.

