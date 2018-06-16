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Международный день отца отмечается 17 июня

17.06.2018 11:56 — Разное | ОНТ  
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«Папин день» отмечают сегодня во всём мире. В Минске праздник пройдёт в парке Горького.

Игры, конкурсы, спортивные эстафеты, много музыки. Здесь же – литературная площадка «Читаем вместе с папами». Впервые День отца отметили в США больше века назад. Его инициатором называют миссис Додд из штата Вашингтон. Женщина хотела таким образом поблагодарить своего отца, а через него – всех заботливых пап, которые активно участвуют в воспитании детей. 

 
Теги: Минск
 
 
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​«Папин день» отмечают сегодня во всём мире. В Минске праздник пройдёт в парке Горького.
 
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