Международный день отца отмечается 17 июня

«Папин день» отмечают сегодня во всём мире. В Минске праздник пройдёт в парке Горького.

Игры, конкурсы, спортивные эстафеты, много музыки. Здесь же – литературная площадка «Читаем вместе с папами». Впервые День отца отметили в США больше века назад. Его инициатором называют миссис Додд из штата Вашингтон. Женщина хотела таким образом поблагодарить своего отца, а через него – всех заботливых пап, которые активно участвуют в воспитании детей.