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Появилась карта с местами сталинских репрессий в Минске: всего 19 локаций
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Для навигации вы можете выбрать или конкретную точку – и прочитать про историю этого места, или начать переходить по описаниям – тогда на карте будет отмечаться соответствующая локация. На карту попали практически все районы Минска, кроме Юго-Запада.
Также авторы сайта отмечают, что, все точки, кроме Куропат, предполагаемые: ведь эксгумации там не проводились, а документальные подтверждения скрыты в архивах. Они опираются на сведения, полученные от очевидцев событий, пересказанные ими детям и внукам, описанные в открытых источниках. «История сталинских репрессий в Беларуси требует изучения, однако этой темой практически никто не занимается. Учёные не берутся за неё, опасаясь проблем с публикацией материалов и соисканием учёных степеней», – резюмируют создатели проекта.
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