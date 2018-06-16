Появилась карта с местами сталинских репрессий в Минске: всего 19 локаций

В интернете появилась карта Минска с нанесенными на нее местами, в которых проводились сталинские репрессии. Всего на нее попало 19 локаций, которые отметил историк Игорь Кузнецов. В них или расстреливали, или хоронили расстрелянных. «Судьбы этих мест очень разные: где-то, как в Лошице и в Парке Челюскинцев, сейчас стоят памятные знаки. А где-то, как в Благовщине, над костями жертв НКВД насыпан гигантский курган мусорной свалки», – написано на главной странице сайта.

Для навигации вы можете выбрать или конкретную точку – и прочитать про историю этого места, или начать переходить по описаниям – тогда на карте будет отмечаться соответствующая локация. На карту попали практически все районы Минска, кроме Юго-Запада.

Также авторы сайта отмечают, что, все точки, кроме Куропат, предполагаемые: ведь эксгумации там не проводились, а документальные подтверждения скрыты в архивах. Они опираются на сведения, полученные от очевидцев событий, пересказанные ими детям и внукам, описанные в открытых источниках. «История сталинских репрессий в Беларуси требует изучения, однако этой темой практически никто не занимается. Учёные не берутся за неё, опасаясь проблем с публикацией материалов и соисканием учёных степеней», – резюмируют создатели проекта.



