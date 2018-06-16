На рынке ЕС вновь появились яйца с токсичным фипронилом

По данным ганноверского Министерства сельского хозяйства, около 73 тыс. опасных яиц поступили в продажу в Нижней Саксонии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Баварии, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии. Возврат яиц был инициирован оператором пищевой промышленности.





Во время официальных исследований яиц в Государственном управлении безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Нижней Саксонии фипронил обнаружен выше допустимого максимального уровня остатка. Эти яйца поступили из фермы в Нидерландах. Содержание фипронила составило 0,014; 0,019 и 0,007 мг/кг фипронила. Максимально допустимое содержание согласно Правилам ЕС № 396/2005 составляет 0,005 мг/кг.





Тем временем немецкая Партия Зеленых призывает к введению системы прослеживаемости поставок, чтобы «фипрониловые яйца» и продукты, изготовленные с использованием таких яиц, были немедленно удалены с рынка.