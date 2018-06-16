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На рынке ЕС вновь появились яйца с токсичным фипронилом

17.06.2018 11:43 — Разное | Партизан  
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После «фипронилового скандала» в 2017 году тысячи яиц, содержащих опасные дозы инсектицида из Нидерландов, снова появились на рынке.

По данным ганноверского Министерства сельского хозяйства, около 73 тыс. опасных яиц поступили в продажу в Нижней Саксонии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Баварии, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии. Возврат яиц был инициирован оператором пищевой промышленности.

Во время официальных исследований яиц в Государственном управлении безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Нижней Саксонии фипронил обнаружен выше допустимого максимального уровня остатка. Эти яйца поступили из фермы в Нидерландах. Содержание фипронила составило 0,014; 0,019 и 0,007 мг/кг фипронила. Максимально допустимое содержание согласно Правилам ЕС № 396/2005 составляет 0,005 мг/кг.

Тем временем немецкая Партия Зеленых призывает к введению системы прослеживаемости поставок, чтобы «фипрониловые яйца» и продукты, изготовленные с использованием таких яиц, были немедленно удалены с рынка.

 
 
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После «фипронилового скандала» в 2017 году тысячи яиц, содержащих опасные дозы инсектицида из Нидерландов, снова появились на рынке.
 
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