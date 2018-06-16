«Не положен по штату». Жители сельской местности останутся без педиатров

Дети и взрослые в одной очереди





Житель агрогородка Мотоль Ивановского района Алексей встревожен тем, что в местной амбулатории не будет врача-педиатра. Узнал он об этом случайно.





«Ребенок от школы летом едет в Англию, и нам нужно было собрать кое-какие справки, в том числе и медицинскую, — рассказал «БГ» многодетный отец. — Захожу в амбулаторию, спрашиваю, кто ведет прием, а мне отвечают, мол, нет уже здесь детского доктора. И тут заходит врач Вера Ивановна, которая ранее вела прием детей. Она мне и сообщила, что ее попросили написать заявление на перевод в амбулаторию другой деревни. Взамен никого не назначили. Неужели детишки, которых в Мотоле более 800, теперь будут ожидать приема в общей очереди со взрослыми?»





По словам Алексея, он самостоятельно обращался в Ивановскую центральную районную больницу, чтобы узнать, что происходит. Ему ответили, что сейчас повсеместно вводятся врачи общей практики. На предложение мужчины выделить отдельную ставку врача для приема детей его даже слушать не захотели.





«Мотаться с детьми за 25 километров в райцентр — это слишком!» — негодовал Алексей.





А в советские времена педиатр был





Заместитель главного врача по медицинской части Ивановской ЦРБ Светлана Лебедевская пояснила, что перевод амбулаторий на работу по общеврачебной практике производится по всей республике. Сначала в сельской местности, а затем и в городах. Дескать, потому в Мотоле «не разрешат не переходить на работу по методу врача общей практики». Ведь это предусмотрено госпрограммой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы, утвержденной постановлением Совмина. Врач общей практики оказывает медпомощь населению вне зависимости от возраста пациента.





В Мотоле проживают чуть больше 3 400 человек, а по нормативу на одного врача общей практики приходится 1 300, отметила Лебедевская. В местной амбулатории, по ее словам, принимать пациентов будут три врача общей практики. Один получил специальность врача общей практики после окончания интернатуры. Два других прошли специальную переподготовку в течение четырех месяцев на базе БелМАПО.





«Сейчас нам никто не даст лишние штаты, — считает Светлана Лебедевская. — Но мы идем навстречу населению агрогородка, и два раза в месяц там ведут прием педиатр и акушер-гинеколог. Они в советские времена работали, а по нынешним нормативным документам стали не положены. Но все же выездные методы оказания медицинской помощи пока не отменены».





Педиатр на селе — это уже нереально

В конце прошлого года «БГ» уже писала о медицинском обслуживании населения Мотоля. Поводом была информация о закрытии местной участковой больницы. Однако тогда главврач Ивановской центральной районной больницы Юрий Ильющенков заверил, что участковую больницу ликвидировать не собираются. А что касается педиатра, то его обязанности исполняет врач общей практики (та самая, которую сейчас перевели в другую амбулаторию — прим. авт.), а на следующий год ЦРБ подана заявка на 2 специалистов по педиатрии, один из них — для Мотоля. Получается, за каких-то полгода ситуация изменилась кардинально?





«Дело в том, что в амбулатории врача общей практики педиатр не положен по штату, — пояснила замглавврача. — Мы заказывали педиатра, потому что думали, что сможем его отстоять. Но сейчас стало понятно: если в штате педиатра нет, значит отстоять его не удастся».





Маленькие жители Мотоля не останутся без медицинской помощи. «Будем устанавливать, что с такого по такое-то время врач общей практики принимает только детей, — отметила Лебедевская. — Городскому населению проще, в райцентре педиатры остаются».





По словам заместителя главного врача, когда мотольская амбулатория начнет работать по-новому, зависит и от настроя населения, а народ там требовательный. Но в Ивановском районе 14 сельских амбулаторий, и все они работают как амбулатории врача общей практики, в которых педиатров нет.





«Главврач сейчас на курсах, а когда вернется, мы будем встречаться с жителями агрогородка, искать компромиссы. Но сразу скажу, то, что в сельской амбулатории будет педиатр, — это уже нереально», — отметила Светлана Лебедевская.