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В Таджикистане издали фетву о недопустимости принуждения женщин к непривычным для них сексуальным отношениям

17.06.2018 11:30 — Разное | Партизан  
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Исламский центр Таджикистана осудил мужчин, которые принуждают своих жен к непривычным для них сексуальным отношениям.

Саидмукаррам Абдулкодирзода, глава Исламского центра Таджикистана, в пятничной проповеди, опубликованной на сайте центра, говорит, что мужчины, принуждающие своих супругов к непривычным для них сексуальным отношениям, в том числе, к оральному сексу, совершают огромный грех.

По словам таджикского священнослужителя, источниками такого «разврата» являются интернет и порнофильмы.

Джамолиддин Хомуши, глава отдела фетв Исламского центра Таджикистана, 11 июня пояснил, что Саидмукаррам Абдулкодирзода издал фетву на эту деликатную тему после жалоб оскорбленных действиями своих мужей женщин. Женщины говорят, что мужья, вернувшись из России, начали принуждать их к оральному сексу.

Мулозухур Тохири, известный таджикский врач и автор книги «Асрори заношуи» («Секреты семейной жизни»), считает, что оральный секс в Таджикистане не популярен и его практикуют небольшое количество супругов. «Такой секс врачи рекомендуют мужчинам, у которых ослаблена мужская сила», - говорит он.

Кстати, два года назад Кобилджон Боев, другой известный богослов в Таджикистане, заявил, что считает «неприемлемым» идею о продаже игрушек, в том числе, «резиновых баб», предназначенных для интимных целей. Он придерживается той мысли, что Аллах, создав мужчину и женщину, определил заранее и их поведение в жизни и в обществе, а все остальные действия не больше, чем грехопадение.


 
 
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Исламский центр Таджикистана осудил мужчин, которые принуждают своих жен к непривычным для них сексуальным отношениям.
 
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