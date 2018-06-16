Более 40 тысяч пачек белорусских сигарет обнаружили польские таможенники в поезде

podlaskie.kas.gov.pl . Нелегальный груз в виде сигарет был конфискован, возбуждено уголовное дело. Всего было найдено 42 тысячи пачек сигарет, пишет





Сотрудники Таможенного департамента в Семянувке осмотрели поезд, перевозящий древесно-стружечную плиту, который следовал из Беларуси в Польшу. Во время обыска в одном из 33 вагонов были обнаружены ящики с 42 тысячами сигарет, которые были отмечены белорусскими акцизами. Если бы груз был доставлен и продан в Польше, соседнее государство потеряло бы 1 миллион злот в виде неоплаченных налогов.





Нелегальный товар были конфискован, возбуждено уголовное дело, а экипаж поезда, состоящий из трех человек, допрошен. Выясняется, кто отправил партию нелегального груза и куда она должна была быть доставлена. Такая крупная контрабанда наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.