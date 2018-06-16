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Более 40 тысяч пачек белорусских сигарет обнаружили польские таможенники в поезде

17.06.2018 11:25 — Разное | Партизан  
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Сотрудники польской таможни обнаружили крупную партию контрабанды из Беларуси.
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Нелегальный груз в виде сигарет был конфискован, возбуждено уголовное дело. Всего было найдено 42 тысячи пачек сигарет, пишет podlaskie.kas.gov.pl.

Сотрудники Таможенного департамента в Семянувке осмотрели поезд, перевозящий древесно-стружечную плиту, который следовал из Беларуси в Польшу. Во время обыска в одном из 33 вагонов были обнаружены ящики с 42 тысячами сигарет, которые были отмечены белорусскими акцизами. Если бы груз был доставлен и продан в Польше, соседнее государство потеряло бы 1 миллион злот в виде неоплаченных налогов. 

Нелегальный товар были конфискован, возбуждено уголовное дело, а экипаж поезда, состоящий из трех человек, допрошен. Выясняется, кто отправил партию нелегального груза и куда она должна была быть доставлена. Такая крупная контрабанда наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

 
 
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Сотрудники польской таможни обнаружили крупную партию контрабанды из Беларуси.
 
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