Битва за гонорары: авторы завалили кабельных операторов исками на миллионы

Это и авторы песен, и операторы электросвязи, и другие участники отраслей, так или иначе связанных с выплатой авторских вознаграждений.





Председатель правления ТОС (Телекоммуникационного отраслевого союза) Елена Клюйкова, которая представляет интересы операторов электросвязи, пояснила, что по закону все они обязаны ретранслировать 9 каналов из «социального пакета» (обязательного общедоступного пакета). Это белорусские каналы. Естественно, в их эфире звучат различные музыкальные произведения. Гонорары за них редакции каналов уже заплатили.





Интернет-ресурсы Беларуси одной ногой в новой жизни





Но закон позволяет авторам истребовать деньги и с операторов, при этом авторы взыскивают через суд не гонорары, а штрафы — там суммы намного больше. Дополнительной процедуры «очистки от авторских прав» для распространителей телепрограмм на этот случай пока не предусмотрено.





Мы хотим добиться, чтобы была нормальная, адекватная и разумная юридическая процедура. Пока получается, что операторы являются подсудными, передавая абонентам телепрограммы. Любой автор всегда может подать иск, чтобы получить гонорар за использование его произведений в эфире каналов обязательного «соцпакета», которые обязаны ретранслировать все операторы электросвязи. Договор с Национальным центром интеллектуальной собственности эту проблему не решает. Он охраняет права только некоторого количества авторов. Далеко не всех. А оператор же не формирует эфир этого «соцпакета». Он не может знать, произведения каких авторов будут транслироваться. Более того, он не может на процесс повлиять. Закон запрещает корректировать содержание эфира этих каналов.

— Елена Клюйкова





Она сообщила, что за полтора года пять авторов взыскали через суд у 37 членов ТОС более 2,3 млн рублей. Председатель правления ТОС привела такой пример. Региональному оператору из ПГТ Крупки, который обслуживает одноименный населенный и не самый крупный в стране пункт, за год предъявлено штрафов авторами на более 70 тыс. рублей.





Все это, безусловно, отражается на тарифах для населения. Насколько сегодня население готово платить из-за нескольких авторов, которые хотят зарабатывать у нас, как в Голливуде?