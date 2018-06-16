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Припять мелеет с катастрофической скоростью. Только за минувшие сутки вода в реке упала на 4 сантиметра
Припять становится все мельче и мельче. Река мелеет – и это видно даже без приборов, невооруженным глазом. С 1 мая река потеряла более 3 метров.
В среднем за сутки уровень воды опускается от 4 до 8 сантиметров. Виновата засушливая погода, плюс ко всему сказываются прошлые года. Обмеление фиксируется последние несколько лет.
Негативный рекорд был поставлен в 2015, тогда во многих местах реку можно было просто перейти.
Специалисты пока не делают долгосрочных прогнозов. Да и для судоходства проблем на Припяти тоже пока нет.
Однако гидрологи уже оповестили судоходные организации об угрозе – обмеление достигло опасных значений на Днепре у Жлобина, Речицы и Лоева, а также на Березине у Светлогорска и на Соже у Гомеля.
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Припять мелеет с катастрофической скоростью. Только за минувшие сутки вода в реке упала на 4 сантиметра
Припять становится все мельче и мельче. Река мелеет – и это видно даже без приборов, невооруженным глазом. С 1 мая река потеряла более 3 метров.
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