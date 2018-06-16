Припять мелеет с катастрофической скоростью. Только за минувшие сутки вода в реке упала на 4 сантиметра

В среднем за сутки уровень воды опускается от 4 до 8 сантиметров. Виновата засушливая погода, плюс ко всему сказываются прошлые года. Обмеление фиксируется последние несколько лет.





Негативный рекорд был поставлен в 2015, тогда во многих местах реку можно было просто перейти.





Специалисты пока не делают долгосрочных прогнозов. Да и для судоходства проблем на Припяти тоже пока нет.



