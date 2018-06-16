Две пары двойняшек появились на свет в один день в Оршанском роддоме

В частности, в семье Кибисов появились на свет девочка весом 2700 граммов и ростом 49 сантиметров и мальчик весом 3020 граммов и ростом 51 сантиметр, передает БелТА.





А у Веремьевых родился мальчик весом 3290 граммов и ростом 52 сантиметра и девочка весом 3120 граммов и ростом 50 сантиметров.



