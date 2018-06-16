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Две пары двойняшек появились на свет в один день в Оршанском роддоме

17.06.2018 11:11 — Разное | Партизан  
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Сразу две пары двойняшек появились на свет в один день Оршанском городском родильном доме. Произошло это 12 июня. При этом в обоих случаях родились разнополые, или же королевские двойни.

В частности, в семье Кибисов появились на свет девочка весом 2700 граммов и ростом 49 сантиметров и мальчик весом 3020 граммов и ростом 51 сантиметр, передает БелТА.

А у Веремьевых родился мальчик весом 3290 граммов и ростом 52 сантиметра и девочка весом 3120 граммов и ростом 50 сантиметров.



 
 
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Сразу две пары двойняшек появились на свет в один день Оршанском городском родильном доме. Произошло это 12 июня. При этом в обоих случаях родились разнополые, или...
 
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