Как будет выглядеть памятник витебскому великану

"Витебский курьер" . Речь идет про Федора Махнова, который родился под Витебском 140 лет назад и чей рост составлял 285 сантиметров. Белорусский Гулливер не занесен в книгу рекордов Гиннесса, хотя должен там быть по праву, пишет













Идея арт-объекта принадлежит витебскому скульптору Ивану Казаку.





Официально это не памятник Федору Махнову, а парковая композиция под названием «Витебский великан». Однако не скрою, прообразом для меня был витебский гигант, — рассказал Иван Владимирович.





По словам Ивана Владимировича, он начал работать над проектом 10 лет назад:





В течение нескольких лет идея эта претерпела ряд изменений. Вначале я предполагал сделать скульптурную композицию из двух фигур — самого Федора и его жены Ефросиньи — супружеской пары, которая вдруг застыла на секундочку для фотографии. При этом Федор должен был стоять, а Ефросинья сидеть на стуле.





Потом концепцию изменили. В окончательном варианте было принято решение оставить гиганта одного. Рядом с великаном стоит венский стул, куда можно присесть и сфотографироваться с ним на память.





Как рассказал художник, при создании памятника за основу были взяты фотографии Федора Махнова в молодости. В частности фото, где витебский великан в папахе.









Фото syl.ru





Скульптору удалось не просто передать портретное сходство, но и сохранить достоверность внешнего, физического облика.





Пропорции соблюдены точь-в-точь. Так длина стопы Федора равнялась 51 сантиметру, ладони — 31, ухо — 15, а размер губ великана составлял 10 сантиметров. Знаменитый исполин возвышается в полный рост, на голове его цилиндр. Вместе с цилиндром высота бронзовой фигуры составляет 312 сантиметров, — рассказал Иван Казак.





Любопытной деталью скульптурной композиции является бронзовый скворец, который присел на спинку стула. Иван Владимирович полагает, что через некоторое время после открытия памятника возникнет городская примета: стоит прикоснуться к этой птичке и загадать желание, то оно обязательно сбудется.









На этом месте скоро появится новая скульптурная композиция. Фото Светланы Васильевой





Торжественное открытие монументально-декоративной скульптуры «Витебскому великану» пройдет 23 июня в 13:00 часов в сквере Маяковского.





Кстати, работы Ивана Казака можно найти в разных городах, но большинство монументов, вышедших из его мастерской, сосредоточены в Витебске. Среди которых памятный знак Александру Пушкину, композиция, посвященная воинам-интернационалистам, «Боль», памятник Владимиру Короткевичу, а также скульптурные композиции доктору Айболиту, уличному клоуну, кондуктору и «золотой рыбке». Кроме того, скульптор полноправный соавтор в создании монумента Александру Невскому.



