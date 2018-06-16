ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как будет выглядеть памятник витебскому великану

17.06.2018 11:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
22 и 24 июня в Витебске пройдут празднования Дня города. Специально к этой дате должен быть завершен ряд проектов. На проспекте Строителей установят скульптурную композицию в честь Лучосы — одной из трех городских рек. А в исторической части Витебска, в двух шагах от городской ратуши, появится бронзовая композиция — «Витебский великан».

Речь идет про Федора Махнова, который родился под Витебском 140 лет назад и чей рост составлял 285 сантиметров. Белорусский Гулливер не занесен в книгу рекордов Гиннесса, хотя должен там быть по праву, пишет "Витебский курьер".



Идея арт-объекта принадлежит витебскому скульптору Ивану Казаку.

Официально это не памятник Федору Махнову, а парковая композиция под названием «Витебский великан». Однако не скрою, прообразом для меня был витебский гигант, — рассказал Иван Владимирович.

По словам Ивана Владимировича, он начал работать над проектом 10 лет назад:

В течение нескольких лет идея эта претерпела ряд изменений. Вначале я предполагал сделать скульптурную композицию из двух фигур — самого Федора и его жены Ефросиньи — супружеской пары, которая вдруг застыла на секундочку для фотографии. При этом Федор должен был стоять, а Ефросинья сидеть на стуле.

Потом концепцию изменили. В окончательном варианте было принято решение оставить гиганта одного. Рядом с великаном стоит венский стул, куда можно присесть и сфотографироваться с ним на память.

Как рассказал художник, при создании памятника за основу были взяты фотографии Федора Махнова в молодости. В частности фото, где витебский великан в папахе.


Фото syl.ru

Скульптору удалось не просто передать портретное сходство, но и сохранить достоверность внешнего, физического облика.

Пропорции соблюдены точь-в-точь. Так длина стопы Федора равнялась 51 сантиметру, ладони — 31, ухо — 15, а размер губ великана составлял 10 сантиметров. Знаменитый исполин возвышается в полный рост, на голове его цилиндр. Вместе с цилиндром высота бронзовой фигуры составляет 312 сантиметров, — рассказал Иван Казак.

Любопытной деталью скульптурной композиции является бронзовый скворец, который присел на спинку стула. Иван Владимирович полагает, что через некоторое время после открытия памятника возникнет городская примета: стоит прикоснуться к этой птичке и загадать желание, то оно обязательно сбудется.


На этом месте скоро появится новая скульптурная композиция. Фото Светланы Васильевой

Торжественное открытие монументально-декоративной скульптуры «Витебскому великану» пройдет 23 июня в 13:00 часов в сквере Маяковского.

Кстати, работы Ивана Казака можно найти в разных городах, но большинство монументов, вышедших из его мастерской, сосредоточены в Витебске. Среди которых памятный знак Александру Пушкину, композиция, посвященная воинам-интернационалистам, «Боль», памятник Владимиру Короткевичу, а также скульптурные композиции доктору Айболиту, уличному клоуну, кондуктору и «золотой рыбке». Кроме того, скульптор полноправный соавтор в создании монумента Александру Невскому.


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 и 24 июня в Витебске пройдут празднования Дня города. Специально к этой дате должен быть завершен ряд проектов. На проспекте Строителей установят скульптурную...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске два водителя подрались на проезжей части‍
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика