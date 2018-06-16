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Как будет выглядеть памятник витебскому великану
22 и 24 июня в Витебске пройдут празднования Дня города. Специально к этой дате должен быть завершен ряд проектов. На проспекте Строителей установят скульптурную композицию в честь Лучосы — одной из трех городских рек. А в исторической части Витебска, в двух шагах от городской ратуши, появится бронзовая композиция — «Витебский великан».
Речь идет про Федора Махнова, который родился под Витебском 140 лет назад и чей рост составлял 285 сантиметров. Белорусский Гулливер не занесен в книгу рекордов Гиннесса, хотя должен там быть по праву, пишет
Идея арт-объекта принадлежит витебскому скульптору Ивану Казаку.
Официально это не памятник Федору Махнову, а парковая композиция под названием «Витебский великан». Однако не скрою, прообразом для меня был витебский гигант, — рассказал Иван Владимирович.
По словам Ивана Владимировича, он начал работать над проектом 10 лет назад:
В течение нескольких лет идея эта претерпела ряд изменений. Вначале я предполагал сделать скульптурную композицию из двух фигур — самого Федора и его жены Ефросиньи — супружеской пары, которая вдруг застыла на секундочку для фотографии. При этом Федор должен был стоять, а Ефросинья сидеть на стуле.
Потом концепцию изменили. В окончательном варианте было принято решение оставить гиганта одного. Рядом с великаном стоит венский стул, куда можно присесть и сфотографироваться с ним на память.
Как рассказал художник, при создании памятника за основу были взяты фотографии Федора Махнова в молодости. В частности фото, где витебский великан в папахе.
Фото syl.ru
Скульптору удалось не просто передать портретное сходство, но и сохранить достоверность внешнего, физического облика.
Пропорции соблюдены точь-в-точь. Так длина стопы Федора равнялась 51 сантиметру, ладони — 31, ухо — 15, а размер губ великана составлял 10 сантиметров. Знаменитый исполин возвышается в полный рост, на голове его цилиндр. Вместе с цилиндром высота бронзовой фигуры составляет 312 сантиметров, — рассказал Иван Казак.
Любопытной деталью скульптурной композиции является бронзовый скворец, который присел на спинку стула. Иван Владимирович полагает, что через некоторое время после открытия памятника возникнет городская примета: стоит прикоснуться к этой птичке и загадать желание, то оно обязательно сбудется.
На этом месте скоро появится новая скульптурная композиция. Фото Светланы Васильевой
Торжественное открытие монументально-декоративной скульптуры «Витебскому великану» пройдет 23 июня в 13:00 часов в сквере Маяковского.
Кстати, работы Ивана Казака можно найти в разных городах, но большинство монументов, вышедших из его мастерской, сосредоточены в Витебске. Среди которых памятный знак Александру Пушкину, композиция, посвященная воинам-интернационалистам, «Боль», памятник Владимиру Короткевичу, а также скульптурные композиции доктору Айболиту, уличному клоуну, кондуктору и «золотой рыбке». Кроме того, скульптор полноправный соавтор в создании монумента Александру Невскому.
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22 и 24 июня в Витебске пройдут празднования Дня города. Специально к этой дате должен быть завершен ряд проектов. На проспекте Строителей установят скульптурную...
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