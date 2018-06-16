МАЗ занял седьмое место на российском рынке по итогам мая

Белорусский производитель увеличил число регистраций новых грузовиков на 3,3% до 278 машин. МАЗ сработал хуже, чем рынок в целом, который вырос на 9,6% до 6109 автомобилей. Надо отметить, что идет замедление темпов роста российского рынка грузовых автомобилей.





По итогам пяти месяцев продажи МАЗа выросли на 5% до 1 443 машин. Это самые низкие темпы роста среди лидеров российского рынка по итогам пяти месяцев. Для сравнения КАМАЗ нарастил их на 9,9%, а в целом рынок вырос на 25,1%. МАЗ и по итогам января-мая занимает седьмое место в табели о рангах.





Лидером российского рынка в мае стал КАМАЗ. Он увеличил число регистраций на 2,7% до 1914, на втором месте ГАЗ с 630 машинами, что на 8,6% меньше, чем год назад, на третьем Volvo, с приростом в 41,1% до 542 регистраций.





Неудачниками мая можно признать Mercedes и DAF. Они не смогли выдержать высоких темпов прошлого года. Число регистраций новых машин этих марок в мае снизилось в сравнении с прошлым годом на 35,4 и 24,8% соответственно.





По итогам пяти месяцев первое место на рынке также занимает КАМАЗ. Его продажи выросли на 9,9% до 10011 машин, на втором месте ГАЗ с приростом в 16,7% до 3 309 машин, на третьем – Volvo, увеличившая число регистраций на 60,7% до 2 505 машин.