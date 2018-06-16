Баррикады на улицах Сан-Франциско: восстание «бедняков» против айтишников

На улицы Сан-Франциско с протестами уже не в первый раз выходят калифорнийские «бедняки» с зарплатами 3-5 тыс. USD в месяц. В 2013 в городе-спутнике того же мегаполиса Окленде, в одном из автобусов, доставляющем сотрудников Google на работу, протестующие выбили стекло. В 2014 толпа с плакатом «Google, проваливай отсюда» блокировала такой же транспорт в самом Сан-Франциско. В январе этого года из пневматического оружия обстреляли пять аналогичных автобусов с сотрудниками Apple. Никто из айтишников не пострадал только чудом, хотя пулями, опять же, поразбивали стекла.





В этот раз группа активистов устроила засаду на перекрестке в районе Мишн. Они знали, что после 8.45 утра здесь должны один за одним пойти автобусы, доставляющие сотрудников крупных ИТ-компаний из самого города в пригородные офисные комплексы. На проезжей части транспорт ждала груда электро-байков, мопедов с электрическим приводом, которую так просто они преодолеть не могли.





Протестующие «словили» целых 11 автобусов с высокооплачиваемым персоналом разных высокотехнологичных компаний, включая особенно ненавистный им Google. Первый из них тут же окружили одетые в костюмы химзащиты активисты с транспарантами, где было сказано, что hi-tech-компании отравляют им жизнь. Впрочем, на некоторых плакатах были написаны матерные послания в адрес Google. Самые отчаянные тут же расписали такими же оскорбительными лозунгами «Fuck off Google» несколько автобусов.





Один из сотрудников главного поисковика планеты рискнул выйти из транспорта, чтобы объяснить, что он лично и едущие с ним коллеги ни в чем не виноваты. Его аргументы бунтари выслушали, хотя и не приняли. Но вот при попытке этого человека убрать с дороги электро-байки они оказали решительное сопротивление. Дерзкого айтишника подоспевшие полицейские вынуждены были прятать от гнева активистов в заблокированном автобусе.





Впрочем, другие google-ры особо не волновались. Автобус оснащен кондиционером, туалетом и Wi-Fi, а многие едущие изначально допускали, что они застрянут в пробке. Потому взяли с собой ноутбуки и работали в дороге, не отвлекаясь на кипящие за окнами страсти.





Зачем простые горожане делают подобные вещи? С одной стороны, их вполне обоснованно обвиняют в зависти к высоким заработкам калифорнийских айтишников. С другой, постоянный приток в штат людей с зарплатами в 150-200 тыс. USD и выше взвинтил цены на покупку и аренду жилья, да и на многие другие товары и услуги, до соверш но безумного уровня. В данном конкретном случае «нетехнологичные аборигены» имели еще и дополнительные поводы быть недовольными, о чем мы расскажем ниже.





О уда берутся бомжи с iPhone?





Активисты протестовали против неспособности технологических компаний и местных властей сделать что-нибудь с неравенством доходов среди жителей Сан-Франциско и ростом числа бездомных в городе.





Обе проблемы являются результатом присутствия в регионе многочисленных офисов высокотехнологичных компаний. Они платят сотрудникам в разы больше, чем другие работодатели —150-200 тыс. USD в год и более. После того, как богатые айтишники с подобными зарплатами наводнили Сан-Франциско, жилье в городе значительно подорожало.





Так, например, разнополая пара эмигрировавших независимо друг от друга из России предпринимателей, по сути, совершенно посторонних друг другу людей, вынуждена снимать вскладчину скромную двухкомнатную квартиру с одним санузлом за 4 тыс. USD в месяц. Это очень-очень недешево даже по меркам большинства штатов США. Один из русских программистов пишет в комментариях к статье о своем нежелании переезжать из Аризоны в Калифорнию на зарплату 200 тыс. USD в год, так как его жена не сможет получить работу в ИТ-бизнесе, а дополнительные расходы на и детей и аренду жилья перекрывают рост доходов. Выходит, даже из айтишников ситуация полностью устраивает только бессемейных и бездетных, или работающих вместе с супругом на хороших должностях в компаниях вроде Google, Apple и т.д.





Так как подавляющая часть жителей мегаполиса вовсе не программисты и венчурные инвесторы, и даже не бывшие российские бизнесмены, а работают в совершенно обычных сферах типа общепита, строительства, парикмахерских, коммунальных и государственных служб, то о подобных доходах и соответствующих условиях жизни они могут только мечтать.





Как результат, все больше людей не в состоянии арендовать или купить в кредит хоть какое-то жилье в Сан-Франциско и окрестностях. Вполне благополучные, по белорусским меркам, люди, у которых был стабильный доход 1-2 тыс. USD, стали бомжами. Некоторые из них ночуют в своих автомобилях на парковках супермаркетов. Другие ставят палатки прямо на тротуарах, с чем городские власти безжалостно и безуспешно борются. Это единственное место в мире, где вы можете увидеть бомжей, нелегально подзаряжающих свои айфоны и МакБуки от общественных сетей.





Скутер – оружие пролетариата!





Впрочем, те кто протестует, находятся еще не в таком отчаянном положении, они имеют рядовую калифорнийскую зарплату в 3-5 тыс. USD. Где же эти «бедняки» набрали столько мопедов с электроприводом, чтобы строить из них баррикады? Нет, не купили на свои вполне приличные, по нашим меркам доходы.





Источником «материалов» для сооружения завала стали три высокотехнологичных стартапа, профинансированных венчурными инвесторами. Компании LimeBike, Spin и Bird сдают в аренду эти юркие транспортные средства на принципах подписки, с фиксированной ежемесячной абонентской платой или просто повременной. Все они привлекают клиентов через мобильные приложения и очень успешно развиваются.





Электро-байки буквально наводнили улицы Сан-Франциско и еще нескольких городов. Их жители жалуются властям на то, что скутеры ездят по тротуарам, распугивают и даже травмируют пешеходов, делают городскую среду опасной для детей и инвалидов. В перерывах между поездками электрические мопеды просто стоят на улицах, не дают нормально пройти по тротуару, мешают парковаться другому транспорту, перекрывают входы в здания.









Местные жители негодуют, и начиная с этой весны регулярно занимаются вандализмом: время от времени бьют, пачкают, царапают оставленные без присмотра электро-байки. В ходе описанной выше постройки баррикад были использованы и пострадали скутеры, принадлежащие компании LimeBike.





Один из организаторов июньской акции протеста Чираг Бхакта прокомментировал происходящее так: «Здесь у мопедов больше прав, чем у людей!»





Власти пытаются помешать неконтролируемому росту таких стартапов. В соответствии с новым законом, в городе Сан-Франциско может работать всего пять компаний, сдающих в аренду мопеды. Все вместе они могут владеть пятью сотнями скутеров, не более того. И еще подобные бизнесы обязали учить клиентов правильно и безопасно ездить на сдаваемом в аренду транспорте.





Впрочем, попытки как-то урегулировать ситуацию были и раньше. И принципиально положение дел они не изменили. ИТ-бизнес будет и дальше стремительно развиваться, простые калифорнийцы страдать от побочных эффектов этого успеха и устраивать акции протеста.