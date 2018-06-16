В Беларуси может быть введено страхование рисков в строительстве

«Мы считаем, что этот вопрос (страхование рисков в строительстве – ред.) у нас недостаточно отработан. Должна быть именно система страхования, начиная от заказчика через проектировщика и включая подрядчика, чтобы они страховали свою деятельность от ошибок. Для исправления проектных ошибки, ошибок, возникающих на площадке, необходим финансовый ресурс, за счет которого можно было бы быстро эти ошибки исправить.





Прайм-пресс . Мы прекрасно понимаем, что активы проектной организации не могут покрыть допущенной ошибки. Система страхования – это одна из тем, которую мы должны в ближайшее время развить. В новом проекте Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности мы этому аспекту уделяем особое внимание, вплоть до того, что мы сделаем даже обязательной систему страхования рисков в строительстве», - цитирует замминистра





Он сообщил, что создана рабочая группа и идет работа над проектом кодекса. «Концептуальные положения мы уже отработали, представили в Совет министров. Мы уже знаем и понимаем, что мы должны включить в кодекс. В 2019 г проект кодекса будет внесен в план законопроектов и будет представлен в парламент», - сказал Семенкевич.









Что касается жилищного строительства, то, как известно, самым большим риском для людей является то, что люди часто не могут получить ни квартиры, ни заплаченные за нее деньги. От банкротств и мошенничества застройщиков, увы, в Беларуси никто не страхует.