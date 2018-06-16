ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси может быть введено страхование рисков в строительстве

17.06.2018 10:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси может быть введено страхование рисков в строительстве, сообщил журналистам заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.

«Мы считаем, что этот вопрос (страхование рисков в строительстве – ред.) у нас недостаточно отработан. Должна быть именно система страхования, начиная от заказчика через проектировщика и включая подрядчика, чтобы они страховали свою деятельность от ошибок. Для исправления проектных ошибки, ошибок, возникающих на площадке, необходим финансовый ресурс, за счет которого можно было бы быстро эти ошибки исправить. 

Мы прекрасно понимаем, что активы проектной организации не могут покрыть допущенной ошибки. Система страхования – это одна из тем, которую мы должны в ближайшее время развить. В новом проекте Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности мы этому аспекту уделяем особое внимание, вплоть до того, что мы сделаем даже обязательной систему страхования рисков в строительстве», - цитирует замминистра Прайм-пресс.

Он сообщил, что создана рабочая группа и идет работа над проектом кодекса. «Концептуальные положения мы уже отработали, представили в Совет министров. Мы уже знаем и понимаем, что мы должны включить в кодекс. В 2019 г проект кодекса будет внесен в план законопроектов и будет представлен в парламент», - сказал Семенкевич.


Что касается жилищного строительства, то, как известно, самым большим риском для людей является то, что люди часто не могут получить ни квартиры, ни заплаченные за нее деньги. От банкротств и мошенничества застройщиков, увы, в Беларуси никто не страхует.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси может быть введено страхование рисков в строительстве, сообщил журналистам заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
Появилась карта с местами сталинских репрессий в Минске: всего 19 локаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Единство
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика