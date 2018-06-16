В Беларуси разрешили продавать домашнюю выпечку на рынках

Это следует из постановления Совета Министров от 14 июня 2018 года №452, которое корректирует правила создания функционирования рынков.

Кроме того, администрации рынков должны обозначать торговые зоны, где продается продукция физических лиц, специальной вывеской с информацией о том, что реализуемые изделия и продукция изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу, пишет БЕЛТА.

В свою очередь физлица, которые продают свою продукцию, для получения торгового места на рынке обязаны представлять справку о прохождении флюорографии.

Но физлица не смогут торговать кишечным сырьем, кровью, вяленым и сыровяленым мясом, рублеными мясными полуфабрикатами и другими изделиями из мяса, не доведенных до кулинарной готовности.