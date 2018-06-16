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В Беларуси разрешили продавать домашнюю выпечку на рынках

17.06.2018 11:48 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси разрешили продавать домашнюю выпечку на рынках
БЕЛТА

Это следует из постановления Совета Министров от 14 июня 2018 года №452, которое корректирует правила создания функционирования рынков.

Кроме того, администрации рынков должны обозначать торговые зоны, где продается продукция физических лиц, специальной вывеской с информацией о том, что реализуемые изделия и продукция изготовлены физлицами и не имеют документов, подтверждающих их качество и безопасность, не прошли ветеринарный осмотр и ветеринарно-санитарную экспертизу, пишет БЕЛТА.

В Беларуси разрешили продавать домашнюю выпечку на рынках Какие ограничения существуют для ремесленников?

В свою очередь физлица, которые продают свою продукцию, для получения торгового места на рынке обязаны представлять справку о прохождении флюорографии.

Но физлица не смогут торговать кишечным сырьем, кровью, вяленым и сыровяленым мясом, рублеными мясными полуфабрикатами и другими изделиями из мяса, не доведенных до кулинарной готовности. 

 
 
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Но физлица не смогут торговать кишечным сырьем, кровью, вяленым и сыровяленым мясом, рублеными мясными полуфабрикатами и другими изделиями из мяса, не доведенных...
 
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