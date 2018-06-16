принц Камбоджи и его супруга госпитализированы после ДТП

Нородом Ранарит получил легкие травмы, а его супруга серьезно пострадала, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа » .

Принц Камбоджи Нородом Ранарит и его жена Оук Пхалла в воскресенье получили травмы в аварии, в которую они попали на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Автомобиль супругов столкнулся со встречной машиной, принц и его жена были госпитализированы, сообщил агентству представитель местной полиции. Нородом Ранарит получил легкие травмы ног и головы, а его супруга серьезно пострадала.