Собрались за границу - проверьте документы

С наступлением летнего периода, как правило, начинается сезон отпусков и отдыха, а соответственно активизируются поездки граждан за рубеж. Следуя в путешествие или турпоездку в другие страны для более комфортного пересечения границы в пунктах пропуска все документы должны быть в порядке, основной из них это паспорт.

Есть несколько основных причин, по которым могут возникнуть проблемы при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска.

Предъявляемые документы находятся в непригодном для использования состоянии, например: в паспорте полностью или частично оторвана обложка, отсутствуют или разорваны страницы, повреждена фотография и текст с данными владельца, в том числе вследствие попадания влаги или химических веществ, либо с ним поиграл ребенок и разрисовал его фломастерами или карандашами. При этом документ самостоятельно восстановлен скотчем или иным способом, допускались дописки, дорисовки или скрепление документа. В результате вышеперечисленного сотрудником погранслужбы может быть не возможным провести идентификацию личности владельца, оттиска печати органа выдавшего документ, подписей владельца и должностного лица или других реквизитов и специальных средств защиты документа.

Также в паспорте могут быть израсходованы страницы для проставления отметок о пересечении границы или внесения виз (страницы с надписью ВIЗЫ/ВИЗЫ/VISAS).

Срок действия паспорта истек либо истечет в ближайшее время, ведь необходимо учитывать, что в большинстве иностранных государств установлен минимальный срок действия документа для въезда в страну, который составляет не менее 90 суток. Другими словами, если до окончания срока действия паспорта осталось менее трёх месяцев, сотрудники пограничной службы иностранного государства могут отказать во въезде в их страну.

Смена фамилии в связи со вступлением в брак, расторжением брака, изменение фамилии, имени, отчества по иным причинам. После регистрации предоставляется один месяц (т.е. период, начиная с числа регистрации по этого же число следующего месяца) для того, чтобы обменять паспорт. После истечения этого периода он является недействительным.

Важно помнить, что если Вы заявили в милицию об утрате или хищении своего паспорта, то с этого момента он признается недействительным и вносится в соответствующую базу данных. Найденный либо возвращенный паспорт нужно сдать для уничтожения. С момента написания заявления он считается недействительным, вносится в базу данных, и пересечь границу по нему невозможно. К слову, при утере паспорта за границей, следует немедленно обратиться в ближайшее подразделении полиции, а потом в ближайшее белорусское консульство (посольство или дипломатическое представительство) для получения Свидетельства на возвращение в Республику Беларусь. Так что не лишним будет знать адреса и телефоны белорусского посольства или консульства в той стране, в которой будете отдыхать.

И еще один немаловажный момент, для благополучного выезда за границу, например у гражданина не должно быть наложенных ограничений, исков, неоплаченных штрафов, за административные и иные правонарушения и.д. Получить информацию о себе в банке данных о гражданах, право на выезд, которым из Республики Беларусь временно ограничено, можно обратившись в территориальное подразделение по гражданству и миграции МВД.

Согласно законодательству существуют некоторые особенности выезда за границу несовершеннолетних. Граждане, не достигшие восемнадцати лет, могут выезжать из Республики Беларусь по своим национальным паспортам. Для лиц, проживающих в приграничных районах Республики Беларусь и Украины, соответствующим двухсторонним Соглашением предусмотрена возможность выезда в Украину по свидетельству о рождении. Подтверждением проживания в приграничном районе является отметка о регистрации, проставленная в документе законного представителя несовершеннолетнего. Выезд несовершеннолетних может осуществляться как в сопровождении обоих или одного из законных представителей, так и самостоятельно. В случае самостоятельного выезда несовершеннолетнего либо лицу, которое его сопровождает необходимо предъявить сотруднику погранслужбы письменное согласие обоих законных представителей.

За предъявление недействительно паспорта при пересечении государственной границы предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 23.31 КоАП РБ. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение или штраф в размере до 50 базовых величин. Недействительный документ изымается сотрудниками погранслужбы, а гражданин не будет пропущен через границу.

В случае предъявления чужого документ, за покушение на незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь граждане могут быть привлечены к административной ответственность, в виде штрафа от 10 до 100 базовых величин.

Пинский пограничный отряд