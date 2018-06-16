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Европа сократила закупки российской нефти почти на 20%

17.06.2018 12:13 — Разное | Ежедневник  
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Европа сократила закупки российской нефти почти на 20%

Европа продолжает сокращать закупки нефти в РФ из-за падающего качества российского сорта Urals.

По итогам января-мая поставки в ЕС через основные экспортные порты упали двузначными темпами, сообщил "Ведомостям" вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов, сообщает finanz.ru.

Из Приморска европейские клиенты закупили на 24% меньше, чем в прошлом году (16,1 млн тонн). Поставки из Новороссийска рухнули на 17% (до 7,7 млн тонн), а из Усть-Луги - на 26%.

Относительно стабилен лишь экспорт в Восточную Европу, которая получает нефть по построенному в 1960х трубопроводу "Дружба". За 5 месяцев поставки сократились лишь на 1%, до 19,8 млн тонн, сообщил Андронов.

Суммарный экспорт в Европу падает с нарастающей скоростью: за январь-апрель сокращение составило 10%, а к маю увеличилось до 16%.

Европейских клиентов не устраивает содержание серы в российской нефти, объяснял в мае официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По данным российской стороны, показатель достиг 1,75%, что близко к предельному значению, которое закреплено ГОСТом и прописано в договорах с покупателями (1,8%).

По данным Reuters, который ссылается на 8 источников на энергорынке, в начале года и эта цифра не выдерживалась.

Согласно материалам измерительных станций, предоставленных тремя европейскими компаниями, в феврале по северной ветке "Дружбы" Россия продавала нефть, в которой было до 1,81-1,85% серы. Содержание серы "зашкаливает, и это становится систематическим", заявил агентству представитель европейского нефтетрейдера.

В морских поставках Urals содержание серы оставалось в норме, но зашкаливала плотность. В партиях, проданных из порта Новороссийска в начале года, этот показатель достигал 877,7-878,3 килограмма на кубометр при 15 градусах Цельсия, хотя по ГОСТу верхняя планка - 873,5.

Невозможность перерабатывать выходящую за пределы нормативов нефть заставляет НПЗ закупать больше легких сортов и смешивать их с Urals.

Легкая нефть с низким содержанием серы в приоритетном порядке продается в Китай, объяснил Reuters источник в российской нефтяной отрасли: КНР получает сырье по межправительственному соглашению, а Европа - "то, что осталось".

По данным за январь-май, поставки в КНР по отводу от ВСТО Сковородино-Мохэ и через Казахстан выросли почти в 1,5 раза до 15,6 млн тонн. Экспорт через порт Козьмино, впрочем, упал - на 6% до 12,4 млн тонн.

По итогам года поставки российской нефти в Европу сократятся на 14%, а в Китай - вырастут на 45%, прогнозирует "Транснефть".

Европейские покупатели российской нефти переключаются на поставки из Ирана, который единственный из ОПЕК мог наращивать добычу сырья, и Казахстана - последний, хоть и подписался под сделкой с ОПЕК, фактически ее не исполнял, говорит директор отдела корпорации Fitch Дмитрий Маринченко.

 
 
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Европа продолжает сокращать закупки нефти в РФ из-за падающего качества российского сорта Urals.
 
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