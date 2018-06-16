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Встреча с избирателями
17.06.2018 — Разное | Свислочская газета
18 июня в 12.00 в зале государственного учреждения образования «Свислочская детская школа искусств» (г. Свислочь, ул. Ленина, д. 1а) встречу с избирателями проведет депутат Свислочского районного Совета депутатов по Кировскому избирательному округу № 3 Виктор Алексеевич СУББОТКА.
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18 июня в 12.00 в зале государственного учреждения образования «Свислочская детская школа искусств» (г. Свислочь, ул. Ленина, д. 1а) встречу с избирателями проведет...
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