Таксист, сбивший пешеходов в Москве, находился в трезвом состоянии

Как уверяет сам виновник ДТП, наезд на людей был непреднамеренным. Он перепутал педали газа и тормоза.

Напомним, что в Москве 16 июня такси на скорости врезалось в дорожный знак, а затем въехало в толпу людей. Водитель попытался скрыться с место происшествия. Но его остановили. Пострадали семь человек, среди них два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец.

Как стало известно, водительское удостоверение мужчине выдали в Кыргызстане в 2013 году. По словам виновника ДТП , его водительский стаж составляет около двух лет, а за руль столичного такси он сел месяц назад. На момент аварии он находился за рулём около 20 часов, спав при этом всего часа три. Свой побег мужчина объяснил обычным испугом. Возбуждено уголовное дело