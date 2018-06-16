Нетаньяху заявил, что предупредил Путина о готовности бороться против иранского военного присутствия в Сирии

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе недавних разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и госсекретарем США Майком Помпео предупредил о готовности израильской стороны принимать меры против иранского военного присутствия в какой бы то ни было части Сирии.

"В конце недели я поговорил с президентом России Владимиром Путиным и с госсекретарем США Майком Помпео. Мы обсудили региональные вопросы и сфокусировали внимание, конечно, на Сирии. Я сформулировал основные наши принципы, касающиеся Сирии. Первый из них - то, что Ирану следует уйти с сирийской территории", - сказал Б.Бетаньяху на заседании израильского кабинета министров. Его слова приводит канцелярия израильского премьера в воскресенье.

"Второй принцип заключается в том, что мы будем предпринимать меры, и уже делаем это, против попыток установить военное присутствие Ирана или его сателлитов в Сирии, причем - как близ границ, так и в других районах", - добавил Б.Нетаньяху.

Он предупредил, что "мы будем противостоять этим попыткам в любой точке Сирии".

В пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что состоялся телефонный разговор В.Путина с Б.Нетаньяху.

"Обсуждалась ситуация в Сирии в контексте совместных усилий по обеспечению безопасности в районе сирийско-израильской границы. С обеих сторон выражена готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму", - говорится в сообщении.

Условлено о контактах на различных уровнях.