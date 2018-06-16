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Афины и Скопье подписали компромиссное соглашение о названии Македонии

17.06.2018 12:12 — Разное | Интерфакс  
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Главы греческого и македонского МИД, Никос Котзиас и Никола Димитров, подписали в воскресенье соглашение о новом официальном названии Македонии, сообщает агентство ЭФЭ.

Церемония подписания состоялась на границе между обеими странами в присутствии премьеров обеих стран, главы европейской дипломатии Федерики Могерини, спецпредставителя ООН Мэтью Нимица и других высокопоставленных лиц.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с греческой областью Македония.

Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.

 
 
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Главы греческого и македонского МИД, Никос Котзиас и Никола Димитров, подписали в воскресенье соглашение о новом официальном названии Македонии, сообщает...
 
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