Въехавший в пешеходов в Москве таксист рассказал, что не спал 20 часов и перепутал педали

Водитель такси, гражданин Киргизии, совершивший дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы и сбивший нескольких человек, заявляет, что перепутал педаль газа с тормозом, видео его опроса опубликовано в воскресенье на сайте ГУ МВД по Москве.

Задержанный рассказал, что алкоголь не употребляет, до аварии он провел за рулем порядка 20 часов, а до этого спал два часа.

По его словам, в российской столице он ездил месяц, права получил в 2013 году, а водительский стаж составляет два года. Задержанный отметил, что сожалеет о случившемся.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что авария в центре Москвы произошла из-за того, что водитель такси заснул за рулем. "Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси Анарбека Чингиза алкоголь отсутствовал", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по словам таксиста, он, двигаясь в пробке, на секунду задремал и машинально нажал ногой на газ, одновременно повернув руль вправо. "В настоящее время в отношении А.Чингиза оформляются документы для привлечения его к ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал источник.

Как сообщалось, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка в субботу пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили "Интерфаксу", что за рулем такси был гражданин Киргизии.