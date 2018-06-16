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На юге Казахстана опрокинулись вагоны пассажирского поезда, погиб один человек - подросток
В результате схода вагонов пассажирского поезда в Шуском районе Жамбылской области Казахстана один человек погиб, трое получили ранения, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" на "горячей линии" областного департамента по ЧС.
"По предварительным данным, один погиб, это подросток. Трое взрослых госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Остальных пассажиров отправили на станцию Шу.
"Сейчас на месте аварии остались только те люди, которые ищут свои документы", - добавили в ДЧС.
Информацию о количестве пострадавших подтвердил и официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
"Подтверждается информация о гибели одного подростка и троих пострадавших", - сказал он.
Железнодорожная национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) создала специальную комиссию для расследования причин аварии. "Для выяснения причин схода создана специальная комиссия АО "НК "КТЖ". Ведется расследование", - говорится в сообщении пресс-службы компании, распространенном в воскресенье.
По информации пресс-службы, сход вагонов поезда №9 сообщением Астана-Алматы произошел в 13:25 воскресенья на участке Сары-Шаган-Шу, перегона Жидели - Берлик Жамбылского отделения. Из восьми вагонов два опрокинулись на бок, сообщили в КТЖ.
В свою очередь в пресс-службе комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщили, что машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение из-за искривления железнодорожных путей. "ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", - проинформировали там.
Для расследования инцидента создана специальная комиссия при комитете транспорта, добавили в ведомстве.
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В результате схода вагонов пассажирского поезда в Шуском районе Жамбылской области Казахстана один человек погиб, трое получили ранения, сообщили агентству...
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