Трудовые мигранты помогают мировой экономике, высылая деньги семье - ООН

На сегодняшний день 800 миллионов человек по всему миру живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников, трудящихся в других странах. Семейные денежные переводы, таким образом, поддерживают каждого седьмого жителя Земли. 16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.

Около 250 миллионов международных мигрантов по всему миру живут за пределами тех стран, которые они называют домом. В течение всей истории цивилизации люди постоянно переселялись в поисках лучшей жизни для себя и своих семей. Однако масштабы миграции населения из сельской местности в города, а также за пределы национальных границ в XXI веке достигли беспрецедентных масштабов. Центр новостей ООН подготовили девять фактов о том, как семейные денежные переводы способствуют росту мировой экономики.

- $480 млн, которые 200 миллионов трудовых мигрантов выслали своим близким в 2017 году, ушел в развивающиеся страны. Это вдвое больше, чем в 2007 году, и втрое больше, чем общая внешней финансовой помощи, выделенной этим странам на развитие из разных источников.

- На сегодняшний день в процессе отправки и получения средств, заработанных трудовыми мигрантами, задействован 1 миллиард человек. Иными словами, каждый седьмой житель Земли. Ожидается, что в период с 2015 до 2030 года трудовые мигранты отправят домой $6,5 трлн.

- В среднем большинство трудящихся-мигрантов посылают домой по $200-300 несколько раз в год. На их родине эти, казалось бы, небольшие суммы чаще всего составляют до 60% семейного дохода и являются основным средством существования для миллионов семей.

- Около 75% высылаемых денег тратятся на еду и медикаменты, а также оплату обучения детей и проживания. В периоды кризисов, суммы переводов возрастают в связи с необходимостью возместить убытки от потери урожая, скота и иных непредвиденных сложностей с ведением хозяйства.

- Остальные 25%, или $100 млрд в год, превращают в накопления или вкладывают в собственное дело, которое впоследствии приносит доход, создает рабочие места и в целом благотворно сказывается на экономике, в особенности - в сельской местности. Семейные денежные переводы, таким образом, зачастую служат двигателем развития.

- Наиболее важную роль денежные переводы играют в маленьких сельских городках и деревнях развивающихся стран по всему миру. Получатели примерно половины высылаемых средств проживают в сельской местности, где сегодня сосредоточено 75% самых бедных жителей планеты. В мировом масштабе в течение следующих пяти лет семейные денежные потоки в эти местности достигнут триллиона долларов.

- Отправлять деньги семье - дорого. Из-за разницы валют и комиссий за переводы трудовые мигрантыпереплачивают примерно 7% от каждой суммы перевода. Одна из Целей устойчивого развития из Повестки-2030 заключается в том, чтобы снизить стоимость трансакций до 3 процентов. В этом вопросе в ООН возлагают большие надежды на технологические инновации современности, такие как блокчейн и интернет-трансакции.

- Трудовые мигранты вносят неоценимый вклад в достижение Целей устойчивого развития. Семейные денежные переводы напрямую способствуют продвижения к Цели 1 (ликвидация нищеты), Цели 2 (ликвидация голода), Цели 3 (хорошее здоровье и благополучие), Цели 4 (качественное образование), Цели 6 (чистая вода и санитария), Цели 8 (достойная работа и экономический рост) и Цели 10 (сокращение неравенства).

- 15 лет назад денежным переводам не придавали особого значения, так как это касалось только самих мигрантов и членов их семей. Сегодня ситуация изменилась коренным образом, поскольку денежные переводы теперь являются важным элементом повестки дня в области развития, как для правительств, так и международных организаций по всему миру. Прилагаются серьезные усилия для снижения стоимости переводов, повсеместного расширения финансовых услуг и достижения максимальной эффективности этих ресурсов в интересах семей и общин, где они живут.