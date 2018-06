Как научиться программировать с нуля и найти первую работу. Большая инструкция с «ответами на все вопросы» от Reddit

На /r/learnprogramming собрали самые часто задаваемые вопросы по теме обучения программированию с нуля и поиска первой работы.





Список вопросов, на которые отвечает гайд

Начало

С чего мне начать?

Какой язык программирования стоит выучить первым?

Где можно найти качественные образовательные ресурсы?

Как совершенствовать навыки

Как перейти с начального уровня на средний?

Где можно найти тренировочные упражнения и идеи для проектов?

Как улучшить навык реализовывать задачи/задания в программах (алгоритмическое мышление)?

Я не могу придумать классную идею для проекта. Мне просто не хватает креативности? Как другие программисты ищут вдохновение?

Где можно найти примеры хорошего кода и проектов для обучения?

Как выучить темы, которые рассматриваются в стандартных университетских программах по информатике?

Как начать крупный проект и не забросить его?

Распространённые страхи и опасения

Я уже слишком стар для программирования?

Есть что-то другое, чему мне сначала нужно научиться?

Нужно ли мне хорошо знать математику?

Я много гуглю или не знаю, как делать что-то, когда только собираюсь начать. Это плохо?

Программировать сложно?

Вопросы про обучение

Что значит «знать язык» или «уметь программировать»?

Я только что начал учить язык Х. Стоит ли мне начинать учить язык Y?

Стоит ли учить более одного языка программирования одновременно?

Это плохо, что у новичков иногда возникают проблемы с задачами и упражнениями?

Как найти/поддерживать мотивацию, чтобы учиться программировать?

С чего мне начать Х?

С чего начать делать видеоигры?

С чего начать делать веб-сайты/веб-приложения/веб-разработку?

С чего начать делать мобильные приложения/приложения для Android/приложения для iOS/приложения для Windows Phone?

Как автоматизировать что угодно?

Терминология и словарь

В чём разница между информатикой (computer science, CS), компьютерной инженерией (computer engineering, CE), программной инженерией (software engineering, SE), программированием и кодированием?

С чём разница между Cи, C++, Objective-C и C#?

В чём разница между Java и JavaScript?

Инструменты и управление версиями

Что такое управление версиями/контроль версий? Стоит ли мне его использовать?

С чего начать использовать управление версиями?

Что такое IDE? Стоит ли мне её использовать?

Компьютеры и операционные системы

Какую операционную систему мне следует использовать?

Какой компьютер/ноутбук мне следует купить?

Карьера и работа

Можно ли заработать много денег на программировании?

Можно ли получить работу в программировании, не имея диплома по информатике? Или вообще без высшего образования?

Как войти в эту отрасль и получить стартовую должность?

Что делать дальше?

Больше не новичок

Программирование — лишь инструмент

Как улучшить навыки программирования

Разное

Как обучить программированию ребёнка?

Как делать вклад в open source-проекты?

У меня вопрос по Си/Python/другому языку.

Там нет моего вопроса. Что мне делать?

Да, мой вопрос есть в ЧаВо, но я хочу получить ответ от реального человека.

Как редактировать вики /r/learnprogramming (включая эти ЧаВо)?

Итак.

С чего мне начать?

Если вы хотите научиться кодить, для начала полезно правильно понимать, зачем вам это нужно. В этом видео на YouTube Кевин Чирс отлично объяснил, как нужно подходить к изучению программирования.

Далее, не забывайте, что не существует универсального способа научиться кодить — все люди учатся немного по-разному, и, возможно, вам придётся поэкспериментировать, чтобы найти тот вариант, который лучше сработает именно для вас. Впрочем, большинство людей использует следующий подход, который мы очень рекомендуем:

Найти небольшую задачу или проект, который вам будет интересно решить. Можете попробовать создать инструмент для решения небольшой жизненной задачи или с нуля реализовать программу, которая вам кажется интересной. Такой проект мотивирует вас продолжать учиться кодить и даст возможность применить полученные знания на практике. Почитайте информацию о разных языках программирования, чтобы выбрать наиболее подходящий для вашего проекта. (См. рекомендации ниже). Найдите один качественный ресурс для новичков по этому языку и руководствуйтесь им. (Также см. ниже). Помимо этого ресурса, гуглите и задавайте вопросы. Выполните несколько оригинальных проектов на этом языке.

Вот эти вещи мы советуем не делать:

Нельзя просто пассивно штудировать выбранный ресурс: делайте упражнения и домашние задания; практика – это незаменимая часть обучения программированию. Не переключайтесь без необходимости с одного языка на другой. Выберите один и придерживайтесь его, потому что главное в программировании — решать задачи, а не выучить языки. Научиться решать проблемы сложно, и этот навык можно отточить, только если постоянно тренироваться. Каждый раз, когда вы переключаетесь на другой язык, то теряете время, в которое могли бы тренироваться применять полученные знания, чтобы развить навыки решения задач. Не прекращайте учиться после того, как закончили какой-либо курс. Программирование — одна из тех областей, где всегда есть, чему учиться.

И наконец, помните, что обучение программированию — долгий и трудный процесс. Если вам тяжело, не расстраивайтесь! Это абсолютно нормально, и многие люди годами учатся и тренируются, пока не почувствуют себя достаточно компетентными, чтобы искать работу или сделать вклад в серьёзный проект. К счастью, просто начинать учиться совсем не так сложно.

Какой язык программирования стоит выучить первым?

Есть два распространённых заблуждения, из-за которых люди задают этот вопрос. Первое — что есть «лучший» язык программирования, а второе — что первый изученный язык раз и навсегда предопределит вашу карьеру в программировании.

На самом деле, не существует лучшего языка, который однозначно стоит учить первым, и это не будет играть критической роли в вашей будущей карьере. Внешне языки программирования кажутся очень непохожими, но большинство фундаментальных принципов перетекает из одного языка в другой. Кроме того, изучать новые языки со временем станет проще: у новичка могут уйти месяцы, чтобы почувствовать себя уверенно в первом языке, опытный же программист познакомится с новым языком за считаные дни.

В идеале, всем программистам следует владеть разными типами языков. Как только вы освоили один язык, можете браться за другой, который принципиально отличается от предыдущего. По мере изучения новых языков, у вас появится возможность выбирать из большего числа инструментов наиболее оптимальный для решения конкретной проблемы, а это — показатель хорошего программиста. Так как главное значение имеют принципы программирования, мы рекомендуем новичкам начать с какого-либо популярного языка из таблицы ниже. С помощью любого из них новички смогут начать создавать простые приложения и тренироваться кодить, не затрагивая слишком продвинутые функции языка.

Если у вас уже появилась идея для проекта или цель, вы научитесь быстрее, если сможете применить ваши навыки для решения этой задачи. В таблице ниже представлены рекомендуемые языки для распространённых проектов.

Я хочу научиться…

…разрабатывать приложения для iPhone — Swift ( ещё )

) …разрабатывать приложения для Android — Java ( ещё )

) …создавать веб-сайты — JavaScript, CSS, HTML5 ( ещё )

) …писать десктопные приложения для Windows — C#

…создавать 2D/3D-игры — JavaScript, C# или C++ ( ещё )

) …программировать Arduino/микроконтроллеры/роботов — Си

…заниматься научными/математическими вычислениями или анализом данных — Julia, Python, R или Matlab

…заниматься автоматизацией и разработкой скриптов — многие языки (Python, Ruby, Bash, Powershell, AutoHotKey…)

Если в списке нет того, что вам нужно, поищите другие варианты на этих ресурсах:

Если вы всё ещё не можете определиться с выбором, изучайте Python. Это хороший, доступный для начинающих программистов язык с огромным сообществом и множеством библиотек, с помощью которых можно сделать практически всё что угодно, начиная созданием игр, и заканчивая автоматизацией процессов дома или на работе и анализом данных для построения веб-сайта. Постарайтесь найти обучающий ресурс, в котором разобраны ключевые принципы и основы, прежде чем погрузиться в разработку более сложных приложений. Инструкции о том, как начинать изучение любого языка, можно найти на странице reddit getting started .

Где можно найти качественные образовательные ресурсы?

Как совершенствовать навыки

Как перейти с начального уровня на средний?

Типичный вопрос, который мы получаем от многих новичков, — «что дальше?» В частности, когда они пытались проработать какие-то уроки, пособия, курсы, но в итоге всё равно не смогли заполнить пробел между пониманием, как работает оператор if или цикл for, и как именно применять то, что они изучили, чтобы создать сложные и интересные программы.

Переходить от обучающих материалов к сложному коду может быть затруднительно, и это обычное дело для тех, кто учится кодить. Такое явление очень хорошо описано в этой статье . Многие курсы (особенно коммерциализированные сайты по, обучающие программированию, вроде CodeAcademy) помогают тщательно разобраться с основами, но на этом завершаются, а новички остаются топтаться на месте.

Но если не сдаваться и преодолеть замешательство, вы начнёте замечать, что постепенно становитесь всё лучше и лучше, пока однажды не поймёте, что, сами того не осознавая, уже начали выходить на новый уровень.

Вот несколько советов, как не сдаваться и что делать дальше.

Перейдите с пассивного обучения на активное

Вместо того, чтобы брать курсы и уроки, которые (как вы думаете) научат вас тому, чему вы хотите научиться, начните активно искать способы обучиться самостоятельно. Например, если вы понятия не имеете, как создать игру, загуглите «как написать игру на Х», где «Х» — это язык программирования, который вы собрались использовать. Если у вас всплыло сообщение об ошибке, которая вам незнакома, попробуйте загуглить её. Если вы хотите освоить машинное обучение — погуглите и найдите годную книгу, пособие или онлайн-курс.

Вам будут нередко попадаться учебные пособия, разъясняющие, что именно вам следует делать, или по крайней мере статьи, которые дадут общее представление и подсказки о том, как составить более точные поисковые запросы. Тем более, нет ничего стыдного в том, чтобы искать источники новых знаний — как раз наоборот. Все программисты, как начинающие, так и профессиональные, постоянно делают две вещи: гуглят и учатся.

Постоянно практикуйтесь

Программирование похоже на физические упражнения в том смысле, что стать лучше можно только если непрерывно тренироваться. Начните с малого и попробуйте написать простейшую игру вроде «камень-ножницы-бумага» в командной строке. Когда закончите, попробуйте взяться за более смелый проект и справьтесь с ним. При желании параллельно можете выполнить какие-либо упражнения по программированию.

Главная цель программирования — разработка прикладного решения задач, а лучший способ научиться этому — постоянно решать задачи, большие и маленькие.

(См. также ЧаВо: Где можно найти тренировочные упражнения и идеи для проектов и ЧаВо: Я не могу придумать классную идею для проекта. Мне просто не хватает креативности? Как другие программисты ищут вдохновение?)

Научитесь декомпозировать задачу

Пытаясь справиться с крупным проектом или задачей, прийти в отчаяние можно уже от того, насколько большими и устрашающими они выглядят. Вместо того, чтобы унывать, разбивайте задачу на всё более мелкие подзадачи (это называется декомпозиция), пока каждая отдельная подзадача не начнёт казаться вполне подъёмной и осуществимой.

Допустим, вы хотите создать игру «камень-ножницы-бумага». Её можно разделить её на несколько подзадач: как получить вводные данные от пользователя, как заставить компьютер сделать случайный выбор, как определить победителя и как повторить игру (если вы хотите играть несколько раз подряд).

Если вы не уверены, как решить каждую из этих подзадач, продолжайте разбивать их дальше. Например, если вы не знаете, как определить победителя, то можете выделить ещё больше подзадач: как определить ничью, как определить вашу победу (если вы выбираете камень), как определить вашу победу (если вы выбираете бумагу) и как определить вашу победу (если вы выбираете ножницы).

Если вы совсем не знаете, как сделать что-то (например, как заставить компьютер выбрать случайное значение), погуглите. В данном примере поиск «Х выбрать случайное значение» (где Х — используемый язык программирования) покажет несколько различных способов, которые вы сможете использовать. Иногда задачу получается разбить на множество частей без поисковика, а иногда без него не обойтись.

Так, если вы учите Java и хотите научиться писать игры, но понятия не имеете, с чего начать или как разбить задачу на составляющие, загуглите «java игры уроки». Поиск даст несколько хороших источников, которые научат вас писать игры и (обычно автоматически) разбивать процесс написания игры на подзадачи поменьше.

По сути, этим вы прививаете себе образ мышления разработчика. Если задача слишком сложная, не расстраивайтесь. Продолжайте разбивать её на всё более простые составляющие и исследуйте вещи, которые кажутся неделимыми. Потом снова по кругу: разбиваете, гуглите, разбиваете, гуглите…

Это достаточно эффективная стратегия самообучения. С практикой вы станете лучше понимать, как раскладывать задачи, а также расширите свой багаж знаний и запас возможных способов их решения.

Больше советов смотрите в ЧаВо: Как улучшить навык реализовывать задачи/задания в программах (алгоритмическое мышление).

Будьте систематичны

Когда вы пишите и отлаживаете код, ни в коем случае не привыкайте просто пробовать сделать что-то, рассчитывая, что это случайно сработает. Будьте максимально чётки и последовательны — метод «проб и ошибок» здесь не подойдёт.

Во время написания кода остановитесь на минуту и составьте на листе бумаги приблизительные план действий. Попробуйте нарисовать какие-то схемы или набросать что-то вроде псевдокода. Если вам придётся изменить свой план (что вы, скорее всего, и сделаете), подумайте, для чего вам нужно это изменение и каким будет ваш новый план действий. (Этот этап планирования — также подходящая возможность, чтобы потренироваться декомпозировать задачи!)

Во время отладки кода ставьте чётки цели. Попробуйте мыслить, как учёный: проводите эксперименты, чтобы либо попытаться исправить баг, либо сузить область его поиска, и запишите результаты. Если ваша догадка/предпринятая попытка оказалась неверной или произошло что-то, чего вы не предусмотрели, остановитесь и разберитесь, в чём причина. Можете фиксировать эксперименты и тесты в блокноте, если это поможет вам придерживаться плана.

Баги возникают тогда, когда ваши предположения не совпадают с реальностью. Если что-то кажется неправильным, не игнорируйте это: продолжайте искать, пока не выясните, в чём дело/какое из ваших предположений было неверным.

Не делайте что попало, пока что-нибудь не сработает — будьте последовательны.

Не расстраивайтесь, если приходится исправлять баги или гуглить

Не все новички понимают, что проводить большую часть времени за исправлением багов и поиском информации — абсолютно нормально даже для профессиональных программистов.

Отладка (и трудности!) — неотъемлемая часть программирования. Если получится, постарайтесь не отчаиваться и не злиться. Отнеситесь к этому как к занимательному квесту или головоломке.

Даже когда из-за бага вы не можете продолжать работу над самим кодом, если вы будете последовательны, то в любом случае хорошо потренируете навык декомпозиции задач, хоть и несколько другим образом.

В конечном итоге, даже если у вас уйдёт много часов на один-единственный баг, это время будет потрачено не зря. Отладка — один из лучших способов научиться решать задачи.

(Это станет ещё вернее по мере того, как вы будете приобретать всё больше опыта. В жизни с ростом вашей компетентности сложность багов, с которыми вы будете сталкиваться, будет только увеличиваться. Иногда даже опытным программистам приходится тратить месяцы на то, чтобы найти один особенно проблемный баг.)

Не бойтесь попросить помощи

И наконец, если вы совсем не можете сдвинуться с места и понятия не имеете, что делать дальше, не стесняйтесь обратиться за помощью!

Программисты в основном очень отзывчивы. Многие из нас — тоже самоучки и понимают, как трудно начинать и каково это, когда ты безнадёжно застрял.

Всё же сначала постарайтесь сделать всё возможное (декомпозировать задачу, отладить код, погуглить и т.д.) и хорошо продумайте ваш пост. Как и любая другая субкультура, среди программистов есть свои негласные правила и порядки. Одна из ключевых вещей — вопрос должен быть доходчиво описан (даже если это что-то элементарное).

Больше информации читайте в руководстве о том, как задавать вопросы на reddit .

Пройдите более интенсивный вводный курс

Этот пункт касается только тех, кто лишь поверхностно знакомился с программированием на вводных курсах вроде тех, что предлагает CodeCademy. Подобные сайты дают отличное представление о том, что такое программирование, и обучают некоторым основам, но могут быть почти бесполезны, если вы хотите продвинуться на средний уровень.

Железное правило: если вводные курсы по программированию, которые вы проходили, не вызвали у вас особых трудностей или не содержали заданий, упражнений и мини-проектов, вам нужно поискать более требовательные курсы. Постоянная практика (и трудности!) — неотъемлемая часть учебного процесса.

Ещё больше подходов, рекомендаций и советов о том, как осуществить этот прорыв, читайте в следующих постах:

Где можно найти тренировочные упражнения и идеи для проектов?

Вот длинный список более 100 идей для проектов, которые вы можете выполнить . Список предназначен для Python, но большую часть идей можно реализовать на любом языке программирования. Среди них есть и забавные проекты, и хорошие упражнения, на которых можно потренироваться. Мы очень рекомендуем взглянуть на него.

Вот ещё один большой список практических программных проектов — от простых до сложных. Если вы ищете идеи для написания настоящих полезных программ, этот список будет хорошим началом.

Здесь список простых клонов 49 игр, которые можно повторить .

Здесь список классных идей для заданий по информатике от Стэндфордского университета. Этот ресурс больше ориентирован на преподавателей информатики, которые ищут неизбитые идеи для заданий для своих вводных курсов. Поэтому это идеальный ресурс, если вы ищете короткие, несложные, но интересные идеи для проектов.

Этот ресурс позволяет активно учиться, решая головоломки разной сложности на Python. Здесь также есть обучающие видео. Акцент сделан на программировании на Python.

Если вы хотите попробовать что-то новое, на сайте Idea Machine пользователи размещают свои идеи для приложений и очень хотели бы, чтобы кто-нибудь их осуществил.

Если вы ищете что-то посложнее, попробуйте переписать программы, которыми пользуетесь каждый день. Например, попробуйте сами написать…

утилиты командной строки (ls, wget, curl и т.д.)

текстовый редактор

IDE

программу для просмотра изображений

пакет офисных приложений (например, Microsoft Office или Libreoffice)

язык программирования (интерпретатор или компилятор)

веб-браузер

базу данных (реляционную или нереляционную)

веб-сервер

систему управления версиями

Если хотите сделать что-то потруднее, но с детальным объяснением, попробуйте реализовать одну из программ 500 Lines or Less — это open source-книга, в которой пошагово описано, как создавать относительно сложные программы, занимающие не более чем 500 строчек кода (3D-моделлеры, статистические анализаторы и т.д.). В нагрузку попробуйте реализовать эти программы на другом языке, адаптируйте их под немного другую задачу или добавьте им новые интересные возможности. Исходный код книги содержит полные реализации каждой включённой в неё программы.

Что касается тренировочных упражнений, вот некоторые хорошие сайты/ресурсы для старта:

На reddit: /r/dailyprogrammer — сабреддит с ежедневными трудностями программирования /r/ProgrammingPrompts — небольшие простые проекты /r/tinycode — сабреддит о том, как писать маленький код с большими возможностями /r/programmingchallenges — сабреддит, посвящённый трудностям программирования (который не мешало бы оживить) /r/programbattles — новый сабреддит, аналогичный /r/photoshopbattles , где пользователи соревнуются в решении задачек на написание кода



Общие упражнения: Finxter — более 300 головоломок на Python, чтобы проверить и потренировать быстрое понимание кода. Project Euler — предлагает около 500 математических задач (например, по теории чисел, простым числам, системам счисления), которые возможно решить с помощью программ (на любом языке). CodeAbbey — более 200 задач по программированию, начиная с самых простых. Позволяет учиться на решениях других разработчиков. Rosalind — аналогичный Project Euler сайт, который содержит более 200 задач по программированию, связанных (немного) с биоинформатикой. CodeByMath — более 100 небольших задач по математическому программированию. Codingbat.com — упражнения на Java и Python для новичков и программистов более продвинутого уровня. codegolf.stackexchange.com — сайт, где можно постить и обсуждать вопросы по программированию. Ruby Quiz — ряд заданий, в которых нужно создать небольшие программы разной степени сложности. Все решения пишутся на Ruby, но подсказки работают для любых языков, поэтому вы сможете использовать любой другой язык программирования, если справитесь без эталонного решения, в которое можно было бы подсмотреть. OCS Prep Work — подготовительная работа для студентов компьютерных курсов в Омахе. В будущем она превратится в полноценную книгу, но сейчас это просто компиляция тренировочных задач. — Эндрю Эк. UVA Online Judge — собрание сотен задач из конкурсов по программированию с системой онлайн-проверки решений. TopCoder — содержит алгоритмические задачи, накопленные за годы соревнований, доступных на нескольких популярных языках. Также проводит онлайн-соревнования по программированию несколько раз в месяц. CodeForces — аналогичен TopCoder, но даёт больше заданий на соревнованиях и имеет мало отличительных функций, включая «виртуальные конкурсы». Timus — аналогичен UVA, предлагает задачи со многих прошедших соревнований (мирового и регионального масштаба). SPOJ — аналогичный UVA ресурс с широчайшим выбором языков программирования для разработки решений. CodeForces — содержит алгоритмические задачи, накопленные за годы соревнований, доступных на нескольких популярных языках. USACO — содержит алгоритмические задачи вместе с руководствами.



По языкам: Для Prolog, Lisp и схожих языков смотрите P-99 и L-99 — в подборках по 99 задач, которые помогут повысить уровень владения языками. Python Challenge — объединяет загадки и вопросы по программированию, которые помогут продвинуться на новые ступени. 4Clojure — подборка упражнений по программированию специально для Clojure — диалекта Lisp.



Как улучшить навык реализовывать задачи/задания в программах (алгоритмическое мышление)?

Это один из самых часто задаваемых вопросов.

Обычно ответ такой: пишите как можно больше программ.

Однако, есть простое упражнение, которое поможет вам улучшить этот навык:

Выберите действие, которое вы делаете каждый день, например, готовите завтрак или что-то в этом роде. Оно должно быть не слишком простым, но и не слишком сложным.

Запишите, какие шаги вы при этом предпринимаете, но сделайте это по памяти и не в то время, в которое обычно выполняете выбранное действие. (Запишите шаги, чтобы приготовить завтрак в середине дня.)

В следующий раз, когда будете выполнять это действие, возьмите этот план и попробуйте неотступно придерживаться его. Постарайтесь не отклоняться от записанных шагов, а если вам пришлось это сделать, то запишите, что вы сделали не по плану.

Улучшайте алгоритм, пока не будете довольны им.

Попробуйте повторить то же самое на различных действиях. С каждым разом задание будет даваться всё легче.

Как бы глупо это упражнение ни звучало, оно работает. Схема была испробована на множестве студентов и позволила достичь значительного прогресса.

Я не могу придумать классную идею для проекта. Мне просто не хватает креативности? Как другие программисты ищут вдохновение?

Для начала, вот очень меткая цитата Чака Клоуза о том, что вдохновение нельзя просто ждать:

«Совет, который я люблю давать молодым художникам, да и вообще любому, кто станет меня слушать, — это не ждать вдохновения. Вдохновение для дилетантов, остальные просто работают. Если вы сидите и ждёте, пока разойдутся тучи и в вашу голову ударит молния, то слишком многого не совершите. Все лучшие идеи рождаются в процессе; они рождаются во время работы. К вам приходят мысли. Если вы бездельничаете, пытаясь выдумать великолепную художественную идею, то может пройти очень долгое время, пока что-либо произойдёт. Но если вы наконец возьметесь за работу, у вас появятся какие-то идеи, а потом другие и третьи, которые вы отбросите и которые заставят вас двигаться в ином направлении. Вдохновение — совершенно не необходимо и в некотором смысле обманчиво. Вам кажется, что вам нужна эта великолепная идея, чтобы взяться за дело, но я понял, что это почти всегда не так».

У вас будут редко появляться идеи, если вы будете просто сидеть и ждать в ожидании искры вдохновения. Вы проведёте время с гораздо большей пользой, если просто возьмёте и попытаетесь создать что-то (что угодно!), даже если эта идея кажется вам немного глупой или обречённой.

В конце концов, именно так и поступают художники и музыканты: они не обязательно начинают с того, что пытаются придумать выдающуюся картину или сочинить собственную музыку. Вместо этого они рисуют пейзажи и натюрморты или делают каверы на известные песни. Как и они, не думайте, что вам непременно нужно придумывать идеи для проектов. Переписывание уже существующих программ — испытанная временем практика. Попробуйте свои силы!

И всё же, вот несколько идей и приёмов, как придумать свой проект:

Попробуйте заново реализовать существующий проект. Как музыканты начинают с того, что делают каверы на чужие песни, для начала можете переписать программы, созданные другими людьми. Например, часто выбирают аркадные 2D-игры, такие как «Pong» или «Космические захватчики»: они вполне под силу новичкам и многому их научат. В этом ЧаВо есть ссылки на ещё больше идей для проектов.

Попробуйте соединить программирование с другим увлечением. Программирование — очень полезный навык в том смысле, что его можно применить в самых разнообразных сферах, даже тех, которые имеют никакого отношения к информатике. Например, если вы интересуетесь политикой, попробуйте анализировать результаты голосований и тенденции, если музыкой — написать цифровой микшер, если спортом — программу для отслеживания и предсказания результатов футбольных матчей, если у вас есть своя компания — программу, которая поможет вести учёт товара. Здесь полезно иметь интересы помимо информатики.

Присмотритесь к вещам, которые вас раздражают. Если в вашей жизни есть что-то монотонное или что вы не любите делать, спросите себя, нельзя ли это действие автоматизировать. Чтобы получить представление о том, что можно автоматизировать с помощью компьютера, зайдите на Automate the Boring Stuff . Это руководство для Python, но все описанные в нём вещи можно сделать на любом языке программирования. Или попробуйте загуглить «как автоматизировать дом», чтобы найти больше прикладных решений.

Где можно найти примеры хорошего кода и проектов для обучения?

Прежде чем начать, пожалуйста, помните, что изучение уже существующего кода — не всегда лучший способ научиться программировать. Ведь смысл программирования — практическое решение проблем, а лучший способ научить лучше решать проблемы — очень много тренироваться. Просто читая готовые отрывки кода, вы вряд ли многому научитесь. Обычно, если людям действительно необходимо изучить код, то они делают это с определённой целью и определённым образом. Например, разработчику, который захотел написать игру, используя тот или иной движок, логично разобраться с исходным кодом демо-версий различных игр, написанных на этом движке.

Загляните в раздел Коллекций на GitHub. Здесь размещён курируемый список массы популярных и интересных open source-программ от библиотек и игр до музыки, журналистики и анализа данных. Он хорошо отражает, какого рода вещи можно делать с помощью кода. Исходный код находится в публичном доступе, и вы можете скачать эти проекты и сами посидеть над ними.

Посмотрите также серию бесплатных электронных книг The Architecture of Open Source Programs , в которых более детально разобрана структура популярных open source-программ. Хорошим отправной точкой может стать последняя книга серии «500 lines or less», так как программы в ней достаточно малы, чтобы вы точно могли выполнить их/с ними справиться самостоятельно и использовать в качестве стартовой площадки для запуска своего проекта.

Как выучить темы, которые рассматриваются в стандартных университетских программах по информатике?

Если вам интересно самому пройти материал, который входит в большинство стандартных программ по информатике в вузах, неплохой материал, а также ссылки на дополнительные образовательные источники, можно найти по следующим ссылкам:

What every computer science major should know — Matt Might (Что нужно знать каждому студенту, изучающему информатику — Мэтт Майт)

Даёт высококачественный обзор различных областей и причин, почему они ценны. Также содержит список материалов к прочтению.

Open source computer science degree — Open Source Society (Открытая программа по информатике от Open Source-сообщества)

Предлагает последовательный учебный план со ссылками на курсы — преимущественно Coursera — в каждой теме.

Teach yourself CS (Как самостоятельно изучить информатику)

Аналог предыдущего ресурса с тем исключением, что рекомендует как книги, так и видеолекции. Более продвинутые рекомендуемые источники связаны с системами (например, операционными системами, базами данных…)

A Self-Learning, Modern Computer Science Curriculum (Современная программа по информатике для самостоятельного изучения)

Ресурс нестандартного формата с намного более математическим подходом к изучению информатики. Концентрируется на таких темах, как дискретная математика, функциональное программирование, верификация программного обеспечения, доказательства, теория типов и теория сложности вычислений.

Пожалуйста, помните, что качественные курсы по информатике преимущественно весьма требовательны и сложны. Если вы решились пройти этот путь, вам придётся потратить несколько лет и вложить колоссальные усилия, чтобы достичь желаемого уровня образованности через самообучение.

Как начать крупный проект и не забросить его?

Во-первых, досконально разберитесь в сути задачи.

Часто на этом этапе помогает Rubber Duck Debugging . Объясняя задачу или идею кому-то (или чему-то) другому, кто о ней ничего не знает или ничего в ней не понимает, человек сам более глубоко вникает в неё: ведь ему приходится размышлять над задачей значительно больше, и это приводит к её лучшему пониманию.

Во-вторых, не бросайтесь сразу же к компьютеру!

Проводите много времени, обдумывая задачу/задание. Создавайте черновики, рисунки, какой-либо псевдокод, заготовки на упрощённом языке или что угодно, что может пригодиться, на бумаге. (Я подчёркиваю это здесь, потому что цифровые инструменты отвлекают от стоящей впереди задачи — используйте только карандаш и бумагу или доску). Тщательно проанализируйте задачу.

Это приведёт нас к следующему.

Помните кое-что, когда работаете над крупным проектом в одиночку:

Всё в мире состоит из более мелких частей.

Это значит, что каким бы большим ни был механизм, дом, небоскрёб, автомобиль, поезд, компьютер и т.д., он является совокупностью множества мелких элементов, которые вместе составляют единый продукт. Эти мелкие элементы также состоят из ещё меньших элементов и т.д.

Это распространяется и на большие программы. Они состоят из большого числа меньших единиц, которые соединены в целое. В идеале (хотя это часто невозможно), каждая меньшая единица должна функционировать (и тестироваться) независимо от остальных.

Начните с малого. Возьмите задачу, которую вы выбрали, и попробуйте разбить её на более мелкие части. Продолжайте, пока не обнаружите, что дальше она не раскладывается.

Как только вы дойдёте до этого момента, начинайте программировать. Напишите одну небольшую часть и протестируйте. Напишите следующую, протестируйте и т.д.

Не задумывайтесь о финальной, полной картине — это будет вас угнетать. Беритесь за одну отдельную часть за раз.

Самая большая проблема неопытных программистов в том, что они почти всегда пугаются объёмных задач. Но эту проблему не так уж трудно преодолеть:

Не думайте о конечной программе со всеми её фишками. Сосредоточьтесь на небольшой, выполнимой части, завершите её и двигайтесь дальше. Даже самая сложная программа/система состоит из простых небольших частей.

Как не забросить проект?

Представьте, что вы работаете на клиента, и клиенту нужно увидеть и одобрить вашу разработку до того, как вы начнёте писать код, на случай, если у него возникнет то или иное замечание или он пожелает убедиться в том, что коммуникация между вами была успешна и вы поняли его требования.

Подготовьте детальное описание проекта, так называемую «функциональную спецификацию проекта».

Обсудите эту функциональную спецификацию проекта с воображаемым клиентом (то есть объясните её любому неодушевлённому предмету или кому-то, кто готов вас выслушать).

Подкорректируйте функциональную спецификацию проекта: вернитесь к предыдущему шагу и повторяйте, пока не будете довольны.

Составьте план реализации проекта с жёстким (и реалистичным) конечным сроком.

Соблюдайте пункт выше (потому что иначе воображаемый клиент мог бы потребовать немалую комиссию за просрочку)

Ещё несколько советов:

Для начала полностью забудьте о коде и взгляните на программу полностью с точки зрения пользователя.

Составьте список желаемых функций, которые программа должна выполнять.

Составьте список функций, которыми программа не будет обладать (Так вы сможете избежать соблазна добавить кучу «классных» и совершенно ненужных «улучшений». В основном, именно потому, что программы становится слишком раздутыми, разработчики бросают их через несколько недель.)

Сделайте несколько набросков экрана, который будет видеть пользователь, и как он будет с ним взаимодействовать. Это не должны быть точные прототипы — они, скорее, помогут представить, что будет изменяться на экране пользователя при переходе на другую страницу. Эти зарисовки помогут вам не забыть что-то важное.

Научитесь использовать git и заведите аккаунт на GitHub. Здесь можно получить хорошую поддержку и попросить оценку коду. (Игнорируйте комментарии по поводу стиля кода: 99% из них — бесполезные споры.)

Распространённые страхи и опасения

Я уже слишком стар для программирования?

Нет, учиться программировать и, возможно, строить карьеру в разработке можно в любом возрасте.

Существует распространённый миф о том, что единственный способ стать хорошим программистом — начать учиться кодить в раннем возрасте. Это не так: хотя отдельные люди начинают учиться кодить рано (что может дать им некоторое преимущество), большинство начинает учиться этому, когда поступает в вуз, или позже.

Учиться можно в любом возрасте, и вместо того, чтобы зацикливаться на других, просто сосредоточьтесь на себе и вашем личном темпе прогресса. Постарайтесь развить в себе мышление роста и избавиться от фиксированного мышления.

Есть что-то другое, чему мне сначала нужно научиться?

Обязательных условий очень немного, и в целом вы можете в любое время приступать к изучению программирования.

Вот единственные действительно необходимые условия:

Вы должны уметь печатать (если только вы не используете язык на основе подхода «drag-and-drop» вроде Scratch).

У вас должен быть компьютер.

Вы должны уметь самостоятельно гуглить/искать ответы на вопросы.

Вам также пригодится некоторое знание математики (алгебра на базовом уровне) и английского языка (потому что многие онлайн-ресурсы на английском), но без этих двух условий можно обойтись.

Всё, что указано выше, более или менее применимо к желающим получить официальный диплом в университете. Большая часть вузов рассчитывает на то, что поступающие студенты ничего не знают об информатике и программировании, и начинают обучать их с нуля (хотя в отдельных случаях можно пропустить один или два вводных курса, если пройти тестирование или продемонстрировать уже достаточные навыки). Если вы в старших классах или младше и хотите изучать информатику в вузе, то только выиграете, если начнёте учиться наперёд — это даст вам фору, но делать это вы не обязаны.

Некоторые вузы могут более строго относиться к общему образованию и уровню владения математикой (например, в большинстве вузов есть требование к вычислительным навыкам), но они разнятся от вуза к вузу, и вам следует узнавать о них напрямую там, куда вы хотели бы поступить. Более подробно читайте ниже.

Нужно ли мне хорошо знать математику?

Необязательно: программирование и информатика — это широкая область, и нужно ли вам хорошо разбираться в математике, зависит от того, на какой дисциплине вы решите специализироваться.

Например, в некоторых направлениях программирования действительно необходимы уверенные математические навыки. В 2D и 3D-играх часто используются векторы, матрицы и линейная алгебра; в интеллектуальном анализе данных и машинном обучении — многие понятия статистики; а справляться с алгоритмическими сложностями легче, если хорошо владеть алгеброй и элементарными вычислительными навыками.

Обычно чем выше уровень и сложность темы, тем больше вероятность того, что вам понадобится мощная математическая подготовка. Если ваша цель — научиться решать эти сложные задачи, то хорошая база будет для вас бесценна.

Однако так же много направлений информатики и программирования не требуют глубокого знания математики. Единственное, что вам действительно необходимо знать, — это сложение, вычитание, умножение, деление и иногда какие-то основы алгебры. Многие программисты за всю свою карьеру почти не имеют дела с математикой.

Если вы не очень сильны в математике, то в любом случае можете учиться и расти. Ведь в программировании вы, вероятно, тоже ещё не очень хороши, но всё равно собираетесь учиться кодить. Зайдите на Khan Academy и поищите бесплатные уроки, начинающиеся с базовых уровней и до более сложных.

Однако ответ будет несколько другим, если вы хотите получить диплом по информатике. У многих вузов есть особые требования, которым вы должны удовлетворять, прежде чем они либо примут, либо выпустят вас (курсы по исчислению и т.д.). А так как информатика — это в некоторой степени прикладная математика , вам почти наверняка придётся учить дискретную математику, писать доказательства и тому подобное, чтобы получить диплом. Вам не нужно изначально хорошо разбираться в математике, чтобы изучать эти темы (впрочем, любые математические темы), но какие-то познания в математике вам точно не помешают и могут упростить процесс обучения.

То, насколько программа по информатике будет переплетаться с математикой, различается от вуза к вузу. Чтобы узнать подробности, вам следует изучить требования и содержание программы того вуза, в который вы хотите поступить.

Подводя итог, вам не обязательно нужно хорошо знать математику, чтобы построить успешную карьеру в разработке. Если вы хотите стать информатиком, будьте готовы учить очень много математики. Если вы хотите работать над более сложными задачами/в рамках отдельных направлений, в зависимости от ситуации математика может стать очень полезным инструментом.

Я много гуглю или не знаю, как делать что-то, когда только собираюсь начать. Это плохо?

Нет. Вот ветка , в которой эта тема рассмотрена с разных сторон. Есть много других, аналогичных этой.

Программировать сложно?

Программирование подобно любому другому навыку: относительно легко учить и применять основы. Чтобы научиться играть в боулинг, вы выясняете, как вставлять пальцы в отверстия шара и бросать его просто в направлении кеглей. Вам, может, даже удастся сбить несколько штук, и это не особо сложно.

Программирование схоже с большинством навыков в том, что гораздо затруднительнее перейти с начального уровня на более продвинутый. В продолжение примера с боулингом: если вы захотите участвовать в соревнованиях, вам придётся потратить годы, чтобы отточить навык. То же самое верно и для программирования: вам придётся потратить какое-то время (то есть много времени), пытаясь понять, почему эта дурацкая программа не работает, хотя вы всё уже три раза перепроверили. Вам придётся читать книги, сидеть на занятиях и обсуждать их с другими людьми. Вы выучите сленг программистов. Вы выберете специализацию, чтобы более основательно изучить ряд узких областей. Всё это задействует основы программирования, но новыми способами и в новых сочетаниях. Искать решения задач будет тяжело. Часами разбираться с одной задачей будет тяжело. Это нормально, потому что если вы получаете от этого удовольствие и если у вас есть мотивация, трудности не будут казаться такими трудными, и вы справитесь с ними.

Итак, программирование может быть сложным. Как и многие другие вещи, оно требует усилий, и эти усилия могут нелегко даваться. Не опускайте руки — получайте удовольствие, и все трудности будут того стоить.

Вопросы про обучение

Что значит «знать язык» или «уметь программировать»?

«Знание языка» в программировании аналогично знанию разговорного языка. Вы можете сказать, что знаете его, когда научитесь эффективно его применять, даже если не знаете его в совершенстве. «Уметь программировать» обычно значит то, что вы понимаете принципы программирования и можете эффективно применять их в одном или нескольких языках. Почитайте недавние ветки по этой теме.

Я только что начал учить язык Х. Стоит ли мне начинать учить язык Y?

Особенно когда вы начинаете учиться программировать, лучше учить один язык и на какое-то время остановиться на нём. Даже если отдельная проблемная область использует конкретный язык, которым вы пока не владеете, сначала научитесь программировать. А разобравшись с основами (управление потоком, обработка ошибок, ввод/вывод, имплементация алгоритмов, структуры данных и т.д.), можете начинать думать о том, чтобы взять следующий язык.

Стоит ли учить более одного языка программирования одновременно?

Если вы только начинаете, мы рекомендуем выбрать один язык (как сказано в предыдущем ответе, неважно, какой именно) и сосредоточиться на нём минимум на месяц. Опытные программисты могут понемногу учить несколько языков сразу, но новички скорее просто запутаются.

Это плохо, что у новичков иногда возникают проблемы с задачами и упражнениями?

Это плохо, что новички иногда падают с велосипеда, когда учатся кататься? Это плохо, что новички иногда не могут удержаться на воде, когда учатся плавать? Это плохо что новички иногда не попадают в ноты, когда учатся играть на инструменте? Это плохо, что новичкам иногда приходится выбрасывать сгоревший обед?

Конечно, нет!

Серьёзно, это один из глупейших и часто задаваемых вопросов, связанных с программированием. Это естественно, если вам трудно и иногда что-то получается неудачно. В конце концов, вы только начинаете. Вам так и положено.

Неудача — важная часть обучения. Очень важно знать, как не надо делать. Неудача — это просто приобретённый опыт.

Если бы вам не было трудно и вы не сталкивались с неудачами, то вы не были бы новичком — вы уже были бы экспертом (но бывает, что даже у них иногда что-то не получается, просто не так часто, как у новичков, и обычно они знают, как с этим справиться).

Как найти/поддерживать мотивацию, чтобы учиться программировать?

Зайдите на /r/GetMotivated/ и /r/GetDisciplined .

Мы часто думаем: «если бы у меня было достаточно мотивации… тогда я мог бы…», хотя именно действие поддерживает мотивацию. Сначала идёт действие, потом — мотивация. Найдите небольшие конкретные программы, которые хотели бы создать. Избавьтесь от всего, что вас отвлекает. Установите расширения для браузера, блокирующие сайты вроде Reddit, Facebook и Twitter. На минуту представьте, насколько здорово будет ощущать, что вы стали более компетентным программистом.

Вот несколько свежих веток по теме:

С чего мне начать Х?

С чего начать делать видеоигры?

Современные видеоигры создаются с помощью игровых движков : это библиотеки программ, которые позволяют работать со сложными вещами, например, графикой, звуком, физикой и сетями. Существует множество доступных библиотек . Однако для начинающих настоятельно рекомендуют следующие библиотеки, так как они бесплатны и имеют лучшую для обучения документацию:

Unity (C#): подходит для мобильных, десктопных, браузерных/онлайн и консольных 2D и 3D-игр

(C#): подходит для мобильных, десктопных, браузерных/онлайн и консольных 2D и 3D-игр Construct2 (JavaScript): для мобильных, десктопных и браузерных/онлайн 2D-игр

(JavaScript): для мобильных, десктопных и браузерных/онлайн 2D-игр Pygame (Python): движок для десктопных 2D-игр

(Python): движок для десктопных 2D-игр LÖVE (LUA): подходит для десктопных 2D-игр

Всегда помните, что ваша цель — разрабатывать игры, а не движки! Так что не нужно заново изобретать велосипед.

Движки помогут вам начать работу с графикой и пользовательскими элементами управления для будущих игр, но вам всё равно нужно тщательно изучить язык программирования, чтобы прописать логику игры , поэтому, подберите годную книгу или онлайн-ресурс .

Самое главное: начинайте с простого. Вам захочется взяться за всё и сразу же создать игру своей мечты, но помните, что единственный способ взобраться на вершину горы — делать по одному небольшому шагу за раз . Вот список простых игр для тренировки в порядке возрастания сложности — попробуйте выполнить какие-то из них, перед тем как броситься к своей конечной цели:

Обязательно загляните в ЧаВо /r/gamedev , почитайте вводное руководство на /r/gamedev и поищите более старые ветки на /r/gamedev и /r/learnprogramming .

С чего начать делать веб-сайты/веб-приложения/веб-разработку?

Существует много различных способов научиться веб-программированию, но в целом ключевые навыки, которые вам будут нужны, — это фронтенд-разработка (код, который выполняется в веб-браузере пользователя) и бэкенд-разработка (код, который выполняется на вашем сервере).

Обычно большинство людей советует начинать с изучения HTML, CSS и Javascript (в таком порядке) — это три главных языка, которые поддерживают все веб-браузеры и на которых написаны все сайты.

Больше информации можно найти в ЧаВо /r/webdev . Вот ещё один список онлайн-курсов, пособий и ресурсов для начинающих.

С чего начать делать мобильные приложения/приложения для Android/приложения для iOS/приложения для Windows Phone?

Для каждого типа смартфонов понадобится выучить разные языки программирования.

Приложения для Android пишутся преимущественно на Java — больше информации читайте в ЧаВо /r/androiddev .

. Приложения для iOS пишутся на Objective-C или Swift — больше информации ищите на боковой панели /r/iosprogramming и в их вики ( на GitHub ).

и в их вики ( ). Приложения для Windows Phone пишут на C#, Visual Basic или Javascript — больше информации ищите на боковой панели /r/WPDev .

Вы также можете создать приложения, которые будут запускаться на всех трёх крупнейших платформах, с помощью технологий Phonegap и Titanium — приложения пишутся один раз с использованием HTML, CSS и Javascript, а запускаются на любой платформе.

Больше информации ищите в списке ресурсов по разработке мобильных приложений . Вот одна старая ветка на эту тему: http://redd.it/352f09 .

Однако не забывайте, что многие, если не все из указанных инструментов рассчитаны на тех, кто уже имеет предыдущий опыт в программировании. Если вы прежде никогда не занимались разработкой, может быть, вам лучше начать с изучения языка, по которому есть больше ресурсов специально для новичков. Когда вы приобретёте некоторый опыт и усвоите лежащие в основе программирования принципы, то вам станет намного проще учить новые языки и начинать изучение мобильной разработки. Раздел «С чего мне начать?» в нашем ЧаВо содержит больше информации о том, с чего нужно начинать.

Как автоматизировать что угодно?

Для Windows есть пара специальных языков программирования, такие как Autohotkey and AutoIt .

Другая подходящая кросс-платформенная альтернатива — это Python . Automate the Boring Stuff with Python (Как автоматизировать рутину с помощью Python) — потрясающий образовательный ресурс.

Если вы хотите автоматизировать MS-Office, используйте встроенный язык программирования Visual Basic for Applications (VBA). Сабреддит /r/vba посвящён программированию на VBA.

Какие лучшие…

/u/thekodols сделал подборку из более чем 150 вопросов и ответов в стиле «какие лучшие» в этом посте , который охватывает различные языки, инструменты и темы.

Терминология и словарь

В чём разница между информатикой (computer science, CS), компьютерной инженерией (computer engineering, CE), программной инженерией (software engineering, SE), программированием и кодированием?

Информатика/компьютерная инженерия/программная инженерия vs. программирование/кодирование

Понятия информатика, компьютерная инженерия, программная инженерия, программирование и кодирование взаимосвязаны, но между ними есть тонкое различие, из-за чего новичкам сложно разграничить их.

Первое отличие, о котором вам следует понимать, это отличие между первыми тремя терминами и программированием/кодированием. Информатика, компьютерная инженерия и программная инженерия — это научные дисциплины. Сказать «я изучаю информатику» — то же самое, что сказать «я изучаю химию» или «я изучаю литературу». В противоположность этому программирование и написание кода — это виды активности, то есть их нужно делать. Образно говоря, изучение этих трёх дисциплин можно сравнить с изучением теории музыки, а программирование и кодирование подобно обучению игре на конкретном музыкальном инструменте.

Теоретически, можно выучить одно и не учиться другому, но ваши знания будут гораздо богаче, если вы освоите и то, и другое.

Второе отличие состоит в том, что информатику, компьютерную инженерию, программную инженерию можно изучить, а навыки программирования приходят только с практикой. Фактически, большинство вузов формально обучает одному языку, чтобы изложить основы разработки кода, и сосредотачивается на преподавании теоретических дисциплин, а программировать студенты учатся самостоятельно, тренируясь и выполняя домашние задания.

Информатика vs. компьютерная инженерия vs. программная инженерия

Далее нужно разобраться, в чём разница между информатикой, компьютерной инженерией и программной инженерией. Если кратко, несмотря на многие их сходства, информатика, или «компьютерные науки», имеет мало общего как с компьютерами, так с науками, и, скорее, представляет собой область прикладной математики, которая изучает понятие вычислимости. Компьютерная инженерия схожа с информатикой, но сильнее концентрируется на аппаратном обеспечении нижнего уровня — это своего рода мост между информатикой и электротехникой. И наконец, программная инженерия больше связана с тем, как создавать большие и сложные, но при этом стабильно функционирующие программы. Это как информатика и компьютерная инженерия, только с меньшим количеством теории.

Более детальный обзор смотрите здесь: http://www.reddit.com/r/learnprogramming/comments/2k569h/eli5_computer_science_vs_software_engineering_vs/ .

Программирование vs. кодирование

И наконец, остались программирование и кодирование. Разница между этими понятиями очень невелика, и многие используют их как синонимы. В целом термин «программирование» имеет более положительный оттенок, чем «кодирование». Если вы говорите «я программист», это подразумевает определённый уровень профессионализма и свидетельствует о том, что вы можете не только писать код, но и глубоко владеете основами и теорией, умеете общаться с клиентами, работать в команде и т.д.

Напротив, если вы говорите «я кодер», то подчёркиваете, что занимаетесь исключительно разработкой кода, и в меньшей степени — остальными вещами.

Но опять же, эти оттенки здесь почти несущественны: в подавляющем большинстве случаев эти два термина можно использовать взаимозаменяемо.

С чём разница между Cи, C++, Objective-C и C#?

Cи, C++, Objective-C и C# — это не вариации одного и того же языка.

Си — самый маленький и старый из этих языков. Изначально он создавался как системный язык программирования для операционной системы Unix и до сих пор широко используется в прикладном программировании.

С++ — очень популярный язык программирования общего назначения, изначально основанный на Си. После некоторых настроек большая часть кода (почти любой код) на Си может быть скомпилирована как код на С++. Однако в языке С++ появляется большой набор особенностей, которые значительно меняют применение языка по сравнению с Си. Написание кода в стиле Си на С++ обычно не приветствуется.

Objective-C — это строгое надмножество языка Си, поэтому любой рабочий код на Си также является рабочим кодом Objective-C. Этот язык далеко не так распространён, как Си или С++, и сегодня в основном используется в разработке для платформ OS X и iOS от Apple.

C# не основан на Си ни в каком техническом плане. С# — это язык программирования общего назначения, созданный Microsoft и подобный Java. Он компилируется в промежуточную форму, которая запускается на виртуальной машине (CLR), в отличие от предыдущих трёх языков, которые компилируются в нативный машинный код. И хотя С# заимствует элементы синтаксиса из Си и С++ (как и Java), технически он с этими языками не связан.

В чём разница между Java и JavaScript?

Java и JavaScript связаны в той же степени, в которой связаны крем и крем-брюле.

Аналогично предыдущему вопросу, с технической точки зрения Java и JavaScript никак не связаны. У них есть некоторые общие черты в синтаксисе, так как предком обоих был Си, но не более. В Википедии есть хорошее объяснение, откуда взялось это сходство в названиях: https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript#JavaScript_%D0%B8_Java .

Инструменты и управление версиями

Что такое управление версиями/контроль версий? Стоит ли мне его использовать?

Система управления версиями (Version Control System, VCS) — это инструмент, который отслеживает изменения в коде и даёт такие полезные возможности, как исправлять ошибки и просматривать, что в нём изменялось с течением времени. Современные распределённые системы также позволяют легко работать над одним и тем же кодом с другими программистами. И да, вам определённо стоит использовать систему управления версиями!

Две самых популярных распределённых системы — это Git и Mercurial; которую именно использовать, в основном зависит от ваших личных предпочтений, но мы настоятельно советуем одну из них.

С чего начать использовать управление версиями?

Для начала вы можете почитать статью для начинающих по Git , написанную одним из пользователей reddit, и бесплатную книгу от Git .

Хорошее и краткое руководство по Mercurial — здесь .

На странице reddit с инструментами есть ссылки на сайты, где можно скачать обе системы.

Что такое IDE? Стоит ли мне её использовать?

IDE (или интегрированная среда разработки) — это приложение графического интерфейса пользователя, обычно включающее текстовый редактор с автодополнением кода и подсветкой синтаксиса, некоторые функции управления проектами, компилятор или интерпретатор (настраиваемый или встроенный) и другие замечательные функции, которые упрощают написание, запуск и тестирование кода. Как вариант, можно вручную делать то, что IDE сделает за вас автоматически. Но для этого программисту придётся использовать отдельные инструменты и иметь более глубокое знание процесса разработки.

Для новичков есть аргументы в пользу обоих методов разработки:

Если вы используете IDE, вам не нужно много знать о процессе разработки, использовать интерфейс командной строки и настраивать эти инструменты, чтобы они корректно работали вместе; IDE предлагает быстрый способ начать создавать код и даже может написать часть кода за вас!

С другой стороны, при работе из командной строки вам не нужно подстраиваться под образ мысли автора IDE, а так как вам открыта большая часть процесса разработки, вам удастся лучше познакомиться с процессом создания ПО.

Выбор IDE или отдельных инструментов — обычно вопрос личного предпочтения (если, конечно, ваш начальник/вуз не требует использовать определённую среду разработки). Если вы никогда раньше не использовали IDE, скачайте какую-нибудь из самых популярных и повозитесь с ней. Если вы никогда не пользовались Vim или не компилировали код из командной строки, то попробуйте — может, вам понравится. Список часто используемых IDE и небольших по весу тестовых редакторов можно найти в разделе инструментов программирования .

Компьютеры и операционные системы

Какую операционную систему мне следует использовать?

Частый вопрос, который возникает у многих новичков, — какую из операционных систем им лучше использовать: Windows, Mac или Linux.

На самом деле это не имеет значения: в наши дни качество и возможности доступных инструментов будут приблизительно равны у всех платформ, и любой приличный язык программирования можно будет использовать на всех операционных системах.

И всё же рано или поздно вам следует в более или менее познакомиться со всеми тремя операционными системами, чтобы вы совсем не растерялись, когда столкнётесь с новой ОС (например, когда будете переходить на другую машину или получите новую работу).

Из этого правила есть два основных исключения:

Если вы хотите заниматься разработкой для Windows, покупайте компьютер на Windows.

Если вы хотите заниматься разработкой для Mac или iOS, покупайте Mac.

Есть несколько хороших возможностей запуска кода на C# на других платформах , но некоторые инструменты Microsoft и .NET преимущественно ориентированы на Windows.

Хотя вы сможете разрабатывать приложения для Mac и iOS на любом компьютере, вам придётся использовать Xcode на машине Mac, чтобы скомпилировать и загрузить ваше приложение в App Store.

И наконец, следует отметить, что выбор той или иной операционной системы не ограничивает вас в действиях: всегда можно запустить виртуальную машину с установленной на ней другой операционной системой. Например, если у меня на компьютере установлена Windows, я могу легко настроить виртуальную машину Linux и использовать её не опасаясь, что она помешает работе существующей Windows.

Какой компьютер/ноутбук мне следует купить?

По большому счёту это тоже не критично: подойдёт любой ноутбук или компьютер среднего класса. Если у вас уже есть компьютер или ноутбук, просто используйте его — покупать новый не нужно. Учиться программировать и писать сложные и интересные программы вы сможете практически на любом существующем компьютере.

Если у вас совсем туго со средствами или нет рабочего компьютера, всегда можно найти подержанные компьютеры на сайтах вроде Craigslist, или поспрашивать у знакомых. Вы сможете далеко продвинуться даже на стареньком компьютере, если собираетесь просто учиться.

Но если вам понадобится купить новый компьютер, который вы хотите использовать для программирования, в первую очередь обратите внимание на процессор, объём оперативной памяти и жёсткого диска. По возможности постарайтесь приобрести компьютер с вот этими характеристиками или лучше:

центральный процессор Intel i5 (3.0+ ГГц)

оперативная память 4+ Гбайт

жёсткий диск 200+ Гбайт

(опционально) твердотельный накопитель

Если есть возможность, лучше отдайте приоритет устройству с более производительным процессором и большим объёмом оперативной памяти, чем жёсткого диска: лишняя мощность процессора никогда не помешает. И наоборот, в основном для программирования не требуется большое дисковое пространство — только если вы не собираетесь работать с изображениями и видео или обрабатывать огромные наборы данных для машинного обучения и тому подобных вещей. Впрочем, такие вещи можно хранить в облаке.

Если вы собираетесь купить настольный компьютер, это — единственно важные характеристики. Если вам важна мобильность, приобретайте ноутбук, причём обязательно с достаточно большим экраном и удобной для программирования клавиатурой. Однако в ноутбуках есть некое соотношение между удобством в использовании и мобильностью:

Чем шире экран, тем меньше время работы от батареи (но чем меньшую вы настроите яркость, тем больше будет её ресурс)

Чем меньше экран, тем меньше на нём будет помещаться и тем чаще вам придётся переключаться между окнами/рабочими столами. В идеале на нём должны удобно для работы размещаться два окна.

Чем шире ноутбук, тем он тяжелее и тем тяжелее носить его с собой.

Стоит также продумать, как вы планируете использовать ноутбук. Будет ли весь день просто стоять на столе, или вы собираетесь носить его с собой, или отправитесь с ним в поход?

По возможности вживую протестируйте каждый ноутбук, из которых будете выбирать. Если, например, вам неудобно печатать на клавиатуре какого-то из них и вы не сможете к ней привыкнуть, от такого ноутбука лучше отказаться, как бы привлекательно он ни выглядел на бумаге.

Дополнительную информацию и более подробную помощь можно найти в следующих сабреддитах — в них предложены более индивидуализированные советы:

Также тщательно взвесьте покупку хромбуков: вам придётся или настраивать их, или использовать онлайн-редакторы и IDE, а также понадобится постоянный доступ с интернет. Больше информации читайте по ссылкам:

Ещё лучше нужно подумать, стоит ли в качестве своего главного инструмента для программирования использовать планшеты или смартфоны. Хотя с некоторыми усилиями программировать на планшетах или смартфонах вполне реально, разработка ПО почти всегда ведётся на компьютерах или ноутбуках при помощи клавиатуры.

Если вам нужен совет по выбору конкретного производителя, просто помните, что для программирования от вашего компьютера не требуется никаких суперспособностей: хороший универсальный компьютер, скорее всего, хорошо подойдёт для программирования. (Поэтому легче искать хороший ноутбук, так как не нужно подбирать устройство, предназначенное непосредственно для программистов.)

Последний возможный нюанс: если вы хотите заниматься исключительно машинным обучением, обработкой естественного языка или графикой (включая разработку игр), рассмотрите вариант покупки устройства с графическим процессором. Он необязателен для всех этих вещей, но часто код можно ускорить, если писать его так, чтобы он запускался на графических процессорах.

Если вас больше интересует машинное обучение или обработка естественного языка, имейте в виду, что можно арендовать машины с графическими процессорами в облаке с помощью сервисов вроде Web Services (AWS) или Google Compute Engine (GCE) по относительно низким ценам.

Карьера и работа

Можно ли заработать много денег на программировании?

Возможно, но только если вы хороший программист. Много денег можно заработать и будучи сантехником или в любой другой сфере. А можно и не заработать. Профессия программиста не гарантирует это на сто процентов.

Можно ли получить работу в программировании, не имея диплома по информатике? Или вообще без высшего образования?

Да и да.

Без диплома по информатике получить работу программистом реально, как и вообще не имея никакого диплома, хотя перспективы будут похуже. Бросать вуз точно не советуем. Если программирование — не для вас, поменяйте специализацию. Если для вас, то завершение учёбы повысит ваши шансы на успех в поиске работы.

Более развёрнутые ответы на различные вопросы по поводу карьеры можно получить, задав их в /r/cscareerquestions .

Как войти в эту отрасль и получить стартовую должность?

В этом сабреддите этот вопрос немного не по адресу: вопросы на тему карьеры лучше задавать в /r/cscareerquestions и искать на их исчерпывающей вики-странице .

Но в общем, ответы большинства людей сводятся к следующему:

Создайте убедительное портфолио оригинальных проектов, которое можно показать потенциальным рекрутерам и приложить к резюме. Это могут быть ваши школьные проекты, самостоятельные сторонние проекты, проекты из кружков в школе и университете, исследовательские или волонтёрские проекты, или проекты, сделанные во время практики или на предыдущих работах и т.д. Мощное портфолио показывает работодателям, что вы умеете успешно применять языки программирования, библиотеки и технологии для решения проблем, и даёт им возможность более точно оценить уровень ваших навыков.

Сначала лучше искать стажировку, а не полноценную работу. На стажировку проще попасть, а оплачиваются они обычно достойно.

Вам обязательно нужно хорошее понимание структур данных и алгоритмов. Большинство собеседований, особенно на стартовые должности, включают задания по кодированию — на веб-сайте или вживую, на белой доске.

Намного более подробную информацию и советы читайте в вики /r/cscareerquestions .

Что делать дальше?

Больше не новичок

Приходит время, когда все программисты вырастают, и тогда они сталкиваются с проблемой — с реальным миром. В реальном мире никто не держит за ручку и не ведёт по жизни. Теперь вам придётся научиться идти вперёд самостоятельно. Если вы добрались до этой точки, наверно, у вас уже появилась какая-то сфера интересов, будь то просто программирование, веб-разработка, алгоритмы или что-то другое. Может, вы хотели бы изучить другие направления, связанные с программированием, или просто понять, что делать дальше.

Программирование — лишь инструмент

Начиная программировать, вы, возможно, размышляли о будущем, когда узнаете, как создать второй reddit или невероятную графику, или же как выполнять различные алгоритмы. Что ж, если вы больше не считаете себя новичком, значит, программирование пополнило ваш арсенал инструментов. Теперь вам нужно научиться применять его и закрепить свои умения. Очень скоро вы сможете делать подобные вещи и будете узнавать всё о них.

Как улучшить навыки программирования

Многие люди, занимающиеся программированием, начинают бояться, что им недостаточно знаний. Поэтому многие стремятся усовершенствовать свои навыки. Но на данном этапе есть только один способ сделать это — практиковаться. Существует много сайтов и источников для тренировки, например, /r/dailyprogrammer , CodeWars , HackerRank , Project Euler и многие другие.

Разное

Как обучить программированию ребёнка?

В той или иной форме этот вопрос здесь возникает часто. Перед тем, как размещать свой, посмотрите вот этот запрос — возможно, на него уже отвечали. Если вы всё же решите запостить новый вопрос, пожалуйста, постарайтесь чётко объяснить, как ваши потребности в обучении отличаются от тех, которые звучали в уже опубликованных вопросах.

Scratch — просто потрясающий инструмент для детей 8-16 лет, разработанный Массачусетским технологическим институтом. Он запускается через браузер без установки дополнительного ПО.

Также можете заглянуть на /r/ProgrammingForKids — сабреддит посвящён именно этому вопросу. Ресурсов множество.

Как делать вклад в open source-проекты?

Участвуйте в проектах группы /r/learnprogramming на GitHub ! Её создал jfredett специально для размещения проектов, с помощью которых начинающие программисты смогут освоить отрытую разработку, взаимодействуя с опытными программистами и менторами.

Группа сформирована недавно, несколько людей занимаются её продвижением.

Есть также сайты, где размещены ссылки на проекты, которые активно ищут желающих сделать вклад любого уровня опытности, а также ссылки на открытые баги и проблемные вопросы, доступные для новичков.

Вот несколько старых веток на тему работы с open source-проектами.

У меня вопрос по Си/Python/другому языку.

Поищите ваш вопрос в наших вики по конкретному языку:

Там нет моего вопроса. Что мне делать?

Посмотрите краткое руководство reddit по устранению неисправностей для начинающих и страницу ЧаВо используемого вами языка — возможно, ответ на ваш вопрос находится на одной из страниц. Если нет — можете постить!

Поищите ваш вопрос в наших вики по конкретному языку:

Вопросы, связанные с карьерой, также смотрите в /r/cscareerquestions .

Да, мой вопрос есть в ЧаВо, но я хочу получить ответ от реального человека.

Эти ЧаВо, как и другие страницы вики /r/learnprogramming , редактируется сообществом. Эти ответы — продукт сообщества, и их писали реальные люди. Если ваш вопрос уже есть в ЧаВо, значит, его уже неоднократно задавали до вас. В этих ЧаВо собраны ответы, которые обычно дают и принимают на эти вопросы. Пожалуйста, подумайте, действительно ли ваш вопрос существенно отличается от тех, которые присутствуют в этих ЧаВо, прежде чем просить людей тратить время, чтобы ответить персонально вам на вопрос, который задавали уже много раз.

Если ваш вопрос действительно существенно отличается, а ответы в этих ЧаВо вам не подходят, пожалуйста, укажите в посте, что вы прочитали ЧаВо, и напишите, как именно отличается ваш вопрос и почему имеющиеся ответы вам не помогают. Это значит, что вы уже потрудились, чтобы найти ответ на свой вопрос, и поможет более точно ответить на него.

Как редактировать вики /r/learnprogramming (включая эти ЧаВо)?

Мы приветствуем ваш вклад, но чтобы получить право редактирования, вам нужен аккаунт, зарегистрированный не менее 30 дней назад и коммент-карма не менее 200 в данном сабреддите (не в целом на reddit). Как только эти условия будут выполнены, в заголовке вики появится кнопка «редактировать». Если вам не хватает времени или кармы, просто создайте обычный пост на тему с текстом, который хотите добавить: если он будет хорошего качества, кто-то из тех, кто может редактировать, почти наверняка опубликует его за вас.