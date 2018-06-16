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Как научиться программировать с нуля и найти первую работу. Большая инструкция с «ответами на все вопросы» от Reddit
На
Список вопросов, на которые отвечает гайд
Начало
Итак.
С чего мне начать?
Если вы хотите научиться кодить, для начала полезно правильно понимать, зачем вам это нужно. В этом
Далее, не забывайте, что не существует универсального способа научиться кодить — все люди учатся немного по-разному, и, возможно, вам придётся поэкспериментировать, чтобы найти тот вариант, который лучше сработает именно для вас. Впрочем, большинство людей использует следующий подход, который мы очень рекомендуем:
Вот эти вещи мы советуем не делать:
И наконец, помните, что обучение программированию —
Какой язык программирования стоит выучить первым?
Есть два распространённых заблуждения, из-за которых люди задают этот вопрос. Первое — что есть «лучший» язык программирования, а второе — что первый изученный язык раз и навсегда предопределит вашу карьеру в программировании.
На самом деле, не существует лучшего языка, который однозначно стоит учить первым, и это не будет играть критической роли в вашей будущей карьере. Внешне языки программирования кажутся очень непохожими, но большинство фундаментальных принципов перетекает из одного языка в другой. Кроме того, изучать новые языки со временем станет проще: у новичка могут уйти месяцы, чтобы почувствовать себя уверенно в первом языке, опытный же программист познакомится с новым языком за считаные дни.
В идеале, всем программистам следует владеть разными типами языков. Как только вы освоили один язык, можете браться за другой, который принципиально отличается от предыдущего. По мере изучения новых языков, у вас появится возможность выбирать из большего числа инструментов наиболее оптимальный для решения конкретной проблемы, а это — показатель хорошего программиста. Так как главное значение имеют принципы программирования, мы рекомендуем новичкам начать с какого-либо популярного языка из таблицы ниже. С помощью любого из них новички смогут начать создавать простые приложения и тренироваться кодить, не затрагивая слишком продвинутые функции языка.
Если у вас уже появилась идея для проекта или цель, вы научитесь быстрее, если сможете применить ваши навыки для решения этой задачи. В таблице ниже представлены рекомендуемые языки для распространённых проектов.
Я хочу научиться…
Если в списке нет того, что вам нужно, поищите другие варианты на этих ресурсах:
Если вы всё ещё не можете определиться с выбором, изучайте Python. Это хороший, доступный для начинающих программистов язык с огромным сообществом и множеством библиотек, с помощью которых можно сделать практически всё что угодно, начиная созданием игр, и заканчивая автоматизацией процессов дома или на работе и анализом данных для построения веб-сайта. Постарайтесь найти обучающий ресурс, в котором разобраны ключевые принципы и основы, прежде чем погрузиться в разработку более сложных приложений. Инструкции о том, как начинать изучение любого языка, можно найти на странице reddit
Где можно найти качественные образовательные ресурсы?
Как совершенствовать навыки
Как перейти с начального уровня на средний?
Типичный вопрос, который мы получаем от многих новичков, — «что дальше?» В частности, когда они пытались проработать какие-то уроки, пособия, курсы, но в итоге всё равно не смогли заполнить пробел между пониманием, как работает оператор if или цикл for, и как именно применять то, что они изучили, чтобы создать сложные и интересные программы.
Переходить от обучающих материалов к сложному коду может быть затруднительно, и это обычное дело для тех, кто учится кодить. Такое явление очень хорошо описано
Но если не сдаваться и преодолеть замешательство, вы начнёте замечать, что постепенно становитесь всё лучше и лучше, пока однажды не поймёте, что, сами того не осознавая, уже начали выходить на новый уровень.
Вот несколько советов, как не сдаваться и что делать дальше.
Перейдите с пассивного обучения на активное
Вместо того, чтобы брать курсы и уроки, которые (как вы думаете) научат вас тому, чему вы хотите научиться, начните активно искать способы обучиться самостоятельно. Например, если вы понятия не имеете, как создать игру, загуглите «как написать игру на Х», где «Х» — это язык программирования, который вы собрались использовать. Если у вас всплыло сообщение об ошибке, которая вам незнакома, попробуйте загуглить её. Если вы хотите освоить машинное обучение — погуглите и найдите годную книгу, пособие или онлайн-курс.
Вам будут нередко попадаться учебные пособия, разъясняющие, что именно вам следует делать, или по крайней мере статьи, которые дадут общее представление и подсказки о том, как составить более точные поисковые запросы. Тем более, нет ничего стыдного в том, чтобы искать источники новых знаний — как раз наоборот. Все программисты, как начинающие, так и профессиональные, постоянно делают две вещи: гуглят и учатся.
Постоянно практикуйтесь
Программирование похоже на физические упражнения в том смысле, что стать лучше можно только если непрерывно тренироваться. Начните с малого и попробуйте написать простейшую игру вроде «камень-ножницы-бумага» в командной строке. Когда закончите, попробуйте взяться за более смелый проект и справьтесь с ним. При желании параллельно можете выполнить какие-либо упражнения по программированию.
Главная цель программирования — разработка прикладного решения задач, а лучший способ научиться этому — постоянно решать задачи, большие и маленькие.
(См. также ЧаВо: Где можно найти тренировочные упражнения и идеи для проектов и ЧаВо: Я не могу придумать классную идею для проекта. Мне просто не хватает креативности? Как другие программисты ищут вдохновение?)
Научитесь декомпозировать задачу
Пытаясь справиться с крупным проектом или задачей, прийти в отчаяние можно уже от того, насколько большими и устрашающими они выглядят. Вместо того, чтобы унывать, разбивайте задачу на всё более мелкие подзадачи (это называется декомпозиция), пока каждая отдельная подзадача не начнёт казаться вполне подъёмной и осуществимой.
Допустим, вы хотите создать игру «камень-ножницы-бумага». Её можно разделить её на несколько подзадач: как получить вводные данные от пользователя, как заставить компьютер сделать случайный выбор, как определить победителя и как повторить игру (если вы хотите играть несколько раз подряд).
Если вы не уверены, как решить каждую из этих подзадач, продолжайте разбивать их дальше. Например, если вы не знаете, как определить победителя, то можете выделить ещё больше подзадач: как определить ничью, как определить вашу победу (если вы выбираете камень), как определить вашу победу (если вы выбираете бумагу) и как определить вашу победу (если вы выбираете ножницы).
Если вы совсем не знаете, как сделать что-то (например, как заставить компьютер выбрать случайное значение), погуглите. В данном примере поиск «Х выбрать случайное значение» (где Х — используемый язык программирования) покажет несколько различных способов, которые вы сможете использовать. Иногда задачу получается разбить на множество частей без поисковика, а иногда без него не обойтись.
Так, если вы учите Java и хотите научиться писать игры, но понятия не имеете, с чего начать или как разбить задачу на составляющие, загуглите «java игры уроки». Поиск даст несколько хороших источников, которые научат вас писать игры и (обычно автоматически) разбивать процесс написания игры на подзадачи поменьше.
По сути, этим вы прививаете себе образ мышления разработчика. Если задача слишком сложная, не расстраивайтесь. Продолжайте разбивать её на всё более простые составляющие и исследуйте вещи, которые кажутся неделимыми. Потом снова по кругу: разбиваете, гуглите, разбиваете, гуглите…
Это достаточно эффективная стратегия самообучения. С практикой вы станете лучше понимать, как раскладывать задачи, а также расширите свой багаж знаний и запас возможных способов их решения.
Больше советов смотрите в ЧаВо: Как улучшить навык реализовывать задачи/задания в программах (алгоритмическое мышление).
Будьте систематичны
Когда вы пишите и отлаживаете код, ни в коем случае не привыкайте просто пробовать сделать что-то, рассчитывая, что это случайно сработает. Будьте максимально чётки и последовательны — метод «проб и ошибок» здесь не подойдёт.
Во время написания кода остановитесь на минуту и составьте на листе бумаги приблизительные план действий. Попробуйте нарисовать какие-то схемы или набросать что-то вроде псевдокода. Если вам придётся изменить свой план (что вы, скорее всего, и сделаете), подумайте, для чего вам нужно это изменение и каким будет ваш новый план действий. (Этот этап планирования — также подходящая возможность, чтобы потренироваться декомпозировать задачи!)
Во время отладки кода ставьте чётки цели. Попробуйте мыслить, как учёный: проводите эксперименты, чтобы либо попытаться исправить баг, либо сузить область его поиска, и запишите результаты. Если ваша догадка/предпринятая попытка оказалась неверной или произошло что-то, чего вы не предусмотрели, остановитесь и разберитесь, в чём причина. Можете фиксировать эксперименты и тесты в блокноте, если это поможет вам придерживаться плана.
Баги возникают тогда, когда ваши предположения не совпадают с реальностью. Если что-то кажется неправильным, не игнорируйте это: продолжайте искать, пока не выясните, в чём дело/какое из ваших предположений было неверным.
Не делайте что попало, пока что-нибудь не сработает — будьте последовательны.
Не расстраивайтесь, если приходится исправлять баги или гуглить
Не все новички понимают, что проводить большую часть времени за исправлением багов и поиском информации — абсолютно нормально даже для профессиональных программистов.
Отладка (и трудности!) — неотъемлемая часть программирования. Если получится, постарайтесь не отчаиваться и не злиться. Отнеситесь к этому как к занимательному квесту или головоломке.
Даже когда из-за бага вы не можете продолжать работу над самим кодом, если вы будете последовательны, то в любом случае хорошо потренируете навык декомпозиции задач, хоть и несколько другим образом.
В конечном итоге, даже если у вас уйдёт много часов на один-единственный баг, это время будет потрачено не зря. Отладка — один из лучших способов научиться решать задачи.
(Это станет ещё вернее по мере того, как вы будете приобретать всё больше опыта. В жизни с ростом вашей компетентности сложность багов, с которыми вы будете сталкиваться, будет только увеличиваться. Иногда даже опытным программистам приходится тратить месяцы на то, чтобы найти один особенно проблемный баг.)
Не бойтесь попросить помощи
И наконец, если вы совсем не можете сдвинуться с места и понятия не имеете, что делать дальше, не стесняйтесь обратиться за помощью!
Программисты в основном очень отзывчивы. Многие из нас — тоже самоучки и понимают, как трудно начинать и каково это, когда ты безнадёжно застрял.
Всё же сначала постарайтесь сделать всё возможное (декомпозировать задачу, отладить код, погуглить и т.д.) и хорошо продумайте ваш пост. Как и любая другая субкультура, среди программистов есть свои негласные правила и порядки. Одна из ключевых вещей — вопрос должен быть доходчиво описан (даже если это что-то элементарное).
Больше информации читайте в руководстве о том,
Пройдите более интенсивный вводный курс
Этот пункт касается только тех, кто лишь поверхностно знакомился с программированием на вводных курсах вроде тех, что предлагает CodeCademy. Подобные сайты дают отличное представление о том, что такое программирование, и обучают некоторым основам, но могут быть почти бесполезны, если вы хотите продвинуться на средний уровень.
Железное правило: если вводные курсы по программированию, которые вы проходили, не вызвали у вас особых трудностей или не содержали заданий, упражнений и мини-проектов, вам нужно поискать более требовательные курсы. Постоянная практика (и трудности!) — неотъемлемая часть учебного процесса.
Ещё больше подходов, рекомендаций и советов о том, как осуществить этот прорыв, читайте в следующих постах:
Где можно найти тренировочные упражнения и идеи для проектов?
Вот
Вот ещё один
Здесь
Здесь
Если вы хотите попробовать что-то новое, на сайте
Если вы ищете что-то посложнее, попробуйте переписать программы, которыми пользуетесь каждый день. Например, попробуйте сами написать…
Если хотите сделать что-то потруднее, но с детальным объяснением, попробуйте реализовать одну из программ 500 Lines or Less — это open source-книга, в которой пошагово описано, как создавать относительно сложные программы, занимающие
Что касается тренировочных упражнений, вот некоторые хорошие сайты/ресурсы для старта:
Как улучшить навык реализовывать задачи/задания в программах (алгоритмическое мышление)?
Это один из самых часто задаваемых вопросов.
Обычно ответ такой: пишите как можно больше программ.
Однако, есть простое упражнение, которое поможет вам улучшить этот навык:
Как бы глупо это упражнение ни звучало, оно работает. Схема была испробована на множестве студентов и позволила достичь значительного прогресса.
Я не могу придумать классную идею для проекта. Мне просто не хватает креативности? Как другие программисты ищут вдохновение?
Для начала, вот очень меткая цитата
У вас будут редко появляться идеи, если вы будете просто сидеть и ждать в ожидании искры вдохновения. Вы проведёте время с гораздо большей пользой, если просто возьмёте и попытаетесь создать что-то (что угодно!), даже если эта идея кажется вам немного глупой или обречённой.
В конце концов, именно так и поступают художники и музыканты: они не обязательно начинают с того, что пытаются придумать выдающуюся картину или сочинить собственную музыку. Вместо этого они рисуют пейзажи и натюрморты или делают каверы на известные песни. Как и они, не думайте, что вам непременно нужно придумывать идеи для проектов. Переписывание уже существующих программ — испытанная временем практика. Попробуйте свои силы!
И всё же, вот несколько идей и приёмов, как придумать свой проект:
Попробуйте заново реализовать существующий проект. Как музыканты начинают с того, что делают каверы на чужие песни, для начала можете переписать программы, созданные другими людьми. Например, часто выбирают аркадные 2D-игры, такие как «Pong» или «Космические захватчики»: они вполне под силу новичкам и многому их научат. В этом ЧаВо есть ссылки на ещё больше идей для проектов.
Попробуйте соединить программирование с другим увлечением. Программирование — очень полезный навык в том смысле, что его можно применить в самых разнообразных сферах, даже тех, которые имеют никакого отношения к информатике. Например, если вы интересуетесь политикой, попробуйте анализировать результаты голосований и тенденции, если музыкой — написать цифровой микшер, если спортом — программу для отслеживания и предсказания результатов футбольных матчей, если у вас есть своя компания — программу, которая поможет вести учёт товара. Здесь полезно иметь интересы помимо информатики.
Присмотритесь к вещам, которые вас раздражают. Если в вашей жизни есть что-то монотонное или что вы не любите делать, спросите себя, нельзя ли это действие автоматизировать. Чтобы получить представление о том, что можно автоматизировать с помощью компьютера, зайдите на
Где можно найти примеры хорошего кода и проектов для обучения?
Прежде чем начать, пожалуйста, помните, что изучение уже существующего кода — не всегда лучший способ научиться программировать. Ведь смысл программирования — практическое решение проблем, а лучший способ научить лучше решать проблемы — очень много тренироваться. Просто читая готовые отрывки кода, вы вряд ли многому научитесь. Обычно, если людям действительно необходимо изучить код, то они делают это с определённой целью и определённым образом. Например, разработчику, который захотел написать игру, используя тот или иной движок, логично разобраться с исходным кодом демо-версий различных игр, написанных на этом движке.
Загляните в раздел
Посмотрите также серию бесплатных электронных книг
Как выучить темы, которые рассматриваются в стандартных университетских программах по информатике?
Если вам интересно самому пройти материал, который входит в большинство стандартных программ по информатике в вузах, неплохой материал, а также ссылки на дополнительные образовательные источники, можно найти по следующим ссылкам:
Даёт высококачественный обзор различных областей и причин, почему они ценны. Также содержит список материалов к прочтению.
Предлагает последовательный учебный план со ссылками на курсы — преимущественно Coursera — в каждой теме.
Аналог предыдущего ресурса с тем исключением, что рекомендует как книги, так и видеолекции. Более продвинутые рекомендуемые источники связаны с системами (например, операционными системами, базами данных…)
Ресурс нестандартного формата с намного более математическим подходом к изучению информатики. Концентрируется на таких темах, как дискретная математика, функциональное программирование, верификация программного обеспечения, доказательства, теория типов и теория сложности вычислений.
Пожалуйста, помните, что качественные курсы по информатике преимущественно весьма требовательны и сложны. Если вы решились пройти этот путь, вам придётся потратить несколько лет и вложить колоссальные усилия, чтобы достичь желаемого уровня образованности через самообучение.
Как начать крупный проект и не забросить его?
Во-первых, досконально разберитесь в сути задачи.
Часто на этом этапе помогает
Во-вторых, не бросайтесь сразу же к компьютеру!
Проводите много времени, обдумывая задачу/задание. Создавайте черновики, рисунки, какой-либо псевдокод, заготовки на упрощённом языке или что угодно, что может пригодиться, на бумаге. (Я подчёркиваю это здесь, потому что цифровые инструменты отвлекают от стоящей впереди задачи — используйте только карандаш и бумагу или доску). Тщательно проанализируйте задачу.
Это приведёт нас к следующему.
Помните кое-что, когда работаете над крупным проектом в одиночку:
Это значит, что каким бы большим ни был механизм, дом, небоскрёб, автомобиль, поезд, компьютер и т.д., он является совокупностью множества мелких элементов, которые вместе составляют единый продукт. Эти мелкие элементы также состоят из ещё меньших элементов и т.д.
Это распространяется и на большие программы. Они состоят из большого числа меньших единиц, которые соединены в целое. В идеале (хотя это часто невозможно), каждая меньшая единица должна функционировать (и тестироваться) независимо от остальных.
Начните с малого. Возьмите задачу, которую вы выбрали, и попробуйте разбить её на более мелкие части. Продолжайте, пока не обнаружите, что дальше она не раскладывается.
Как только вы дойдёте до этого момента, начинайте программировать. Напишите одну небольшую часть и протестируйте. Напишите следующую, протестируйте и т.д.
Не задумывайтесь о финальной, полной картине — это будет вас угнетать. Беритесь за одну отдельную часть за раз.
Самая большая проблема неопытных программистов в том, что они почти всегда пугаются объёмных задач. Но эту проблему не так уж трудно преодолеть:
Не думайте о конечной программе со всеми её фишками. Сосредоточьтесь на небольшой, выполнимой части, завершите её и двигайтесь дальше. Даже самая сложная программа/система состоит из простых небольших частей.
Как не забросить проект?
Представьте, что вы работаете на клиента, и клиенту нужно увидеть и одобрить вашу разработку до того, как вы начнёте писать код, на случай, если у него возникнет то или иное замечание или он пожелает убедиться в том, что коммуникация между вами была успешна и вы поняли его требования.
Ещё несколько советов:
Распространённые страхи и опасения
Я уже слишком стар для программирования?
Нет, учиться программировать и, возможно, строить карьеру в разработке можно в любом возрасте.
Существует распространённый миф о том, что единственный способ стать хорошим программистом — начать учиться кодить в раннем возрасте. Это не так: хотя отдельные люди начинают учиться кодить рано (что может дать им некоторое преимущество), большинство начинает учиться этому, когда поступает в вуз, или позже.
Учиться можно в любом возрасте, и вместо того, чтобы зацикливаться на других, просто сосредоточьтесь на себе и вашем личном темпе прогресса. Постарайтесь развить в себе
Есть что-то другое, чему мне сначала нужно научиться?
Обязательных условий очень немного, и в целом вы можете в любое время приступать к изучению программирования.
Вот единственные действительно необходимые условия:
Вам также пригодится некоторое знание математики (алгебра на базовом уровне) и английского языка (потому что многие онлайн-ресурсы на английском), но без этих двух условий можно обойтись.
Всё, что указано выше, более или менее применимо к желающим получить официальный диплом в университете. Большая часть вузов рассчитывает на то, что поступающие студенты ничего не знают об информатике и программировании, и начинают обучать их с нуля (хотя в отдельных случаях можно пропустить один или два вводных курса, если пройти тестирование или продемонстрировать уже достаточные навыки). Если вы в старших классах или младше и хотите изучать информатику в вузе, то только выиграете, если начнёте учиться наперёд — это даст вам фору, но делать это вы не обязаны.
Некоторые вузы могут более строго относиться к общему образованию и уровню владения математикой (например, в большинстве вузов есть требование к вычислительным навыкам), но они разнятся от вуза к вузу, и вам следует узнавать о них напрямую там, куда вы хотели бы поступить. Более подробно читайте ниже.
Нужно ли мне хорошо знать математику?
Необязательно: программирование и информатика — это широкая область, и нужно ли вам хорошо разбираться в математике, зависит от того, на какой дисциплине вы решите специализироваться.
Например, в некоторых направлениях программирования действительно необходимы уверенные математические навыки. В 2D и 3D-играх часто используются векторы, матрицы и линейная алгебра; в интеллектуальном анализе данных и машинном обучении — многие понятия статистики; а справляться с алгоритмическими сложностями легче, если хорошо владеть алгеброй и элементарными вычислительными навыками.
Обычно чем выше уровень и сложность темы, тем больше вероятность того, что вам понадобится мощная математическая подготовка. Если ваша цель — научиться решать эти сложные задачи, то хорошая база будет для вас бесценна.
Однако так же много направлений информатики и программирования не требуют глубокого знания математики. Единственное, что вам действительно необходимо знать, — это сложение, вычитание, умножение, деление и иногда какие-то основы алгебры. Многие программисты за всю свою карьеру почти не имеют дела с математикой.
Если вы не очень сильны в математике, то в любом случае можете учиться и расти. Ведь в программировании вы, вероятно, тоже ещё не очень хороши, но всё равно собираетесь учиться кодить. Зайдите на
Однако ответ будет несколько другим, если вы хотите получить диплом по информатике. У многих вузов есть особые требования, которым вы должны удовлетворять, прежде чем они либо примут, либо выпустят вас (курсы по исчислению и т.д.). А так как информатика — это в некоторой степени
То, насколько программа по информатике будет переплетаться с математикой, различается от вуза к вузу. Чтобы узнать подробности, вам следует изучить требования и содержание программы того вуза, в который вы хотите поступить.
Подводя итог, вам не обязательно нужно хорошо знать математику, чтобы построить успешную карьеру в разработке. Если вы хотите стать информатиком, будьте готовы учить очень много математики. Если вы хотите работать над более сложными задачами/в рамках отдельных направлений, в зависимости от ситуации математика может стать очень полезным инструментом.
Я много гуглю или не знаю, как делать что-то, когда только собираюсь начать. Это плохо?
Нет. Вот
Программировать сложно?
Программирование подобно любому другому навыку: относительно легко учить и применять основы. Чтобы научиться играть в боулинг, вы выясняете, как вставлять пальцы в отверстия шара и бросать его просто в направлении кеглей. Вам, может, даже удастся сбить несколько штук, и это не особо сложно.
Программирование схоже с большинством навыков в том, что гораздо затруднительнее перейти с начального уровня на более продвинутый. В продолжение примера с боулингом: если вы захотите участвовать в соревнованиях, вам придётся потратить годы, чтобы отточить навык. То же самое верно и для программирования: вам придётся потратить какое-то время (то есть много времени), пытаясь понять, почему эта дурацкая программа не работает, хотя вы всё уже три раза перепроверили. Вам придётся читать книги, сидеть на занятиях и обсуждать их с другими людьми. Вы выучите сленг программистов. Вы выберете специализацию, чтобы более основательно изучить ряд узких областей. Всё это задействует основы программирования, но новыми способами и в новых сочетаниях. Искать решения задач будет тяжело. Часами разбираться с одной задачей будет тяжело. Это нормально, потому что если вы получаете от этого удовольствие и если у вас есть мотивация, трудности не будут казаться такими трудными, и вы справитесь с ними.
Итак, программирование может быть сложным. Как и многие другие вещи, оно требует усилий, и эти усилия могут нелегко даваться. Не опускайте руки — получайте удовольствие, и все трудности будут того стоить.
Вопросы про обучение
Что значит «знать язык» или «уметь программировать»?
«Знание языка» в программировании аналогично знанию разговорного языка. Вы можете сказать, что знаете его, когда научитесь эффективно его применять, даже если не знаете его в совершенстве. «Уметь программировать» обычно значит то, что вы понимаете принципы программирования и можете эффективно применять их в одном или нескольких языках. Почитайте недавние ветки по этой теме.
Я только что начал учить язык Х. Стоит ли мне начинать учить язык Y?
Особенно когда вы начинаете учиться программировать, лучше учить один язык и на какое-то время остановиться на нём. Даже если отдельная проблемная область использует конкретный язык, которым вы пока не владеете, сначала научитесь программировать. А разобравшись с основами (управление потоком, обработка ошибок, ввод/вывод, имплементация алгоритмов, структуры данных и т.д.), можете начинать думать о том, чтобы взять следующий язык.
Стоит ли учить более одного языка программирования одновременно?
Если вы только начинаете, мы рекомендуем выбрать один язык (как сказано в предыдущем ответе, неважно, какой именно) и сосредоточиться на нём минимум на месяц. Опытные программисты могут понемногу учить несколько языков сразу, но новички скорее просто запутаются.
Это плохо, что у новичков иногда возникают проблемы с задачами и упражнениями?
Это плохо, что новички иногда падают с велосипеда, когда учатся кататься? Это плохо, что новички иногда не могут удержаться на воде, когда учатся плавать? Это плохо что новички иногда не попадают в ноты, когда учатся играть на инструменте? Это плохо, что новичкам иногда приходится выбрасывать сгоревший обед?
Конечно, нет!
Серьёзно, это один из глупейших и часто задаваемых вопросов, связанных с программированием. Это естественно, если вам трудно и иногда что-то получается неудачно. В конце концов, вы только начинаете. Вам так и положено.
Неудача — важная часть обучения. Очень важно знать, как не надо делать. Неудача — это просто приобретённый опыт.
Если бы вам не было трудно и вы не сталкивались с неудачами, то вы не были бы новичком — вы уже были бы экспертом (но бывает, что даже у них иногда что-то не получается, просто не так часто, как у новичков, и обычно они знают, как с этим справиться).
Как найти/поддерживать мотивацию, чтобы учиться программировать?
Зайдите на
Мы часто думаем: «если бы у меня было достаточно мотивации… тогда я мог бы…», хотя именно действие поддерживает мотивацию. Сначала идёт действие, потом — мотивация. Найдите небольшие конкретные программы, которые хотели бы создать. Избавьтесь от всего, что вас отвлекает. Установите расширения для браузера, блокирующие сайты вроде Reddit, Facebook и Twitter. На минуту представьте, насколько здорово будет ощущать, что вы стали более компетентным программистом.
Вот несколько свежих веток по теме:
С чего мне начать Х?
С чего начать делать видеоигры?
Современные видеоигры создаются с помощью
Всегда помните, что ваша цель — разрабатывать игры, а не движки! Так что не нужно заново изобретать велосипед.
Движки помогут вам начать работу с графикой и пользовательскими элементами управления для будущих игр, но вам всё равно нужно тщательно изучить язык программирования, чтобы прописать
Самое главное: начинайте с простого. Вам захочется взяться за всё и сразу же создать игру своей мечты, но помните, что
Обязательно загляните в ЧаВо
С чего начать делать веб-сайты/веб-приложения/веб-разработку?
Существует много различных способов научиться веб-программированию, но в целом ключевые навыки, которые вам будут нужны, — это фронтенд-разработка (код, который выполняется в веб-браузере пользователя) и бэкенд-разработка (код, который выполняется на вашем сервере).
Обычно большинство людей советует начинать с изучения HTML, CSS и Javascript (в таком порядке) — это три главных языка, которые поддерживают все веб-браузеры и на которых написаны все сайты.
Больше информации можно найти в ЧаВо
С чего начать делать мобильные приложения/приложения для Android/приложения для iOS/приложения для Windows Phone?
Для каждого типа смартфонов понадобится выучить разные языки программирования.
Вы также можете создать приложения, которые будут запускаться на всех трёх крупнейших платформах, с помощью технологий
Больше информации ищите
Однако не забывайте, что многие, если не все из указанных инструментов рассчитаны на тех, кто уже имеет предыдущий опыт в программировании. Если вы прежде никогда не занимались разработкой, может быть, вам лучше начать с изучения языка, по которому есть больше ресурсов специально для новичков. Когда вы приобретёте некоторый опыт и усвоите лежащие в основе программирования принципы, то вам станет намного проще учить новые языки и начинать изучение мобильной разработки. Раздел «С чего мне начать?» в нашем ЧаВо содержит больше информации о том, с чего нужно начинать.
Как автоматизировать что угодно?
Для Windows есть пара специальных языков программирования, такие как
Другая подходящая кросс-платформенная альтернатива — это
Если вы хотите автоматизировать MS-Office, используйте встроенный язык программирования Visual Basic for Applications (VBA). Сабреддит
Какие лучшие…
Терминология и словарь
В чём разница между информатикой (computer science, CS), компьютерной инженерией (computer engineering, CE), программной инженерией (software engineering, SE), программированием и кодированием?
Информатика/компьютерная инженерия/программная инженерия vs. программирование/кодирование
Понятия информатика, компьютерная инженерия, программная инженерия, программирование и кодирование взаимосвязаны, но между ними есть тонкое различие, из-за чего новичкам сложно разграничить их.
Первое отличие, о котором вам следует понимать, это отличие между первыми тремя терминами и программированием/кодированием. Информатика, компьютерная инженерия и программная инженерия — это научные дисциплины. Сказать «я изучаю информатику» — то же самое, что сказать «я изучаю химию» или «я изучаю литературу». В противоположность этому программирование и написание кода — это виды активности, то есть их нужно делать. Образно говоря, изучение этих трёх дисциплин можно сравнить с изучением теории музыки, а программирование и кодирование подобно обучению игре на конкретном музыкальном инструменте.
Теоретически, можно выучить одно и не учиться другому, но ваши знания будут гораздо богаче, если вы освоите и то, и другое.
Второе отличие состоит в том, что информатику, компьютерную инженерию, программную инженерию можно изучить, а навыки программирования приходят только с практикой. Фактически, большинство вузов формально обучает одному языку, чтобы изложить основы разработки кода, и сосредотачивается на преподавании теоретических дисциплин, а программировать студенты учатся самостоятельно, тренируясь и выполняя домашние задания.
Информатика vs. компьютерная инженерия vs. программная инженерия
Далее нужно разобраться, в чём разница между информатикой, компьютерной инженерией и программной инженерией. Если кратко, несмотря на многие их сходства, информатика, или «компьютерные науки», имеет мало общего как с компьютерами, так с науками, и, скорее, представляет собой область прикладной математики, которая изучает понятие вычислимости. Компьютерная инженерия схожа с информатикой, но сильнее концентрируется на аппаратном обеспечении нижнего уровня — это своего рода мост между информатикой и электротехникой. И наконец, программная инженерия больше связана с тем, как создавать большие и сложные, но при этом стабильно функционирующие программы. Это как информатика и компьютерная инженерия, только с меньшим количеством теории.
Более детальный обзор смотрите здесь:
Программирование vs. кодирование
И наконец, остались программирование и кодирование. Разница между этими понятиями очень невелика, и многие используют их как синонимы. В целом термин «программирование» имеет более положительный оттенок, чем «кодирование». Если вы говорите «я программист», это подразумевает определённый уровень профессионализма и свидетельствует о том, что вы можете не только писать код, но и глубоко владеете основами и теорией, умеете общаться с клиентами, работать в команде и т.д.
Напротив, если вы говорите «я кодер», то подчёркиваете, что занимаетесь исключительно разработкой кода, и в меньшей степени — остальными вещами.
Но опять же, эти оттенки здесь почти несущественны: в подавляющем большинстве случаев эти два термина можно использовать взаимозаменяемо.
С чём разница между Cи, C++, Objective-C и C#?
Cи, C++, Objective-C и C# — это не вариации одного и того же языка.
Си — самый маленький и старый из этих языков. Изначально он создавался как системный язык программирования для операционной системы Unix и до сих пор широко используется в прикладном программировании.
С++ — очень популярный язык программирования общего назначения, изначально основанный на Си. После некоторых настроек большая часть кода (почти любой код) на Си может быть скомпилирована как код на С++. Однако в языке С++ появляется большой набор особенностей, которые значительно меняют применение языка по сравнению с Си. Написание кода в стиле Си на С++ обычно не приветствуется.
Objective-C — это строгое надмножество языка Си, поэтому любой рабочий код на Си также является рабочим кодом Objective-C. Этот язык далеко не так распространён, как Си или С++, и сегодня в основном используется в разработке для платформ OS X и iOS от Apple.
C# не основан на Си ни в каком техническом плане. С# — это язык программирования общего назначения, созданный Microsoft и подобный Java. Он компилируется в промежуточную форму, которая запускается на виртуальной машине (CLR), в отличие от предыдущих трёх языков, которые компилируются в нативный машинный код. И хотя С# заимствует элементы синтаксиса из Си и С++ (как и Java), технически он с этими языками не связан.
В чём разница между Java и JavaScript?
Java и JavaScript связаны в той же степени, в которой связаны крем и крем-брюле.
Аналогично предыдущему вопросу, с технической точки зрения Java и JavaScript никак не связаны. У них есть некоторые общие черты в синтаксисе, так как предком обоих был Си, но не более. В Википедии есть хорошее объяснение, откуда взялось это сходство в названиях:
Инструменты и управление версиями
Что такое управление версиями/контроль версий? Стоит ли мне его использовать?
Система управления версиями (Version Control System, VCS) — это инструмент, который отслеживает изменения в коде и даёт такие полезные возможности, как исправлять ошибки и просматривать, что в нём изменялось с течением времени. Современные распределённые системы также позволяют легко работать над одним и тем же кодом с другими программистами. И да, вам определённо стоит использовать систему управления версиями!
Две самых популярных распределённых системы — это Git и Mercurial; которую именно использовать, в основном зависит от ваших личных предпочтений, но мы настоятельно советуем одну из них.
С чего начать использовать управление версиями?
Для начала вы можете почитать
Хорошее и краткое руководство по Mercurial —
На
Что такое IDE? Стоит ли мне её использовать?
IDE (или интегрированная среда разработки) — это приложение графического интерфейса пользователя, обычно включающее текстовый редактор с автодополнением кода и подсветкой синтаксиса, некоторые функции управления проектами, компилятор или интерпретатор (настраиваемый или встроенный) и другие замечательные функции, которые упрощают написание, запуск и тестирование кода. Как вариант, можно вручную делать то, что IDE сделает за вас автоматически. Но для этого программисту придётся использовать отдельные инструменты и иметь более глубокое знание процесса разработки.
Для новичков есть аргументы в пользу обоих методов разработки:
Выбор IDE или отдельных инструментов — обычно вопрос личного предпочтения (если, конечно, ваш начальник/вуз не требует использовать определённую среду разработки). Если вы никогда раньше не использовали IDE, скачайте какую-нибудь из самых популярных и повозитесь с ней. Если вы никогда не пользовались Vim или не компилировали код из командной строки, то попробуйте — может, вам понравится. Список часто используемых IDE и небольших по весу тестовых редакторов можно найти в
Компьютеры и операционные системы
Какую операционную систему мне следует использовать?
Частый вопрос, который возникает у многих новичков, — какую из операционных систем им лучше использовать: Windows, Mac или Linux.
На самом деле это не имеет значения: в наши дни качество и возможности доступных инструментов будут приблизительно равны у всех платформ, и любой приличный язык программирования можно будет использовать на всех операционных системах.
И всё же рано или поздно вам следует в более или менее познакомиться со всеми тремя операционными системами, чтобы вы совсем не растерялись, когда столкнётесь с новой ОС (например, когда будете переходить на другую машину или получите новую работу).
Из этого правила есть два основных исключения:
Есть несколько хороших возможностей
Хотя вы сможете разрабатывать приложения для Mac и iOS на любом компьютере, вам придётся использовать Xcode на машине Mac, чтобы скомпилировать и загрузить ваше приложение в App Store.
И наконец, следует отметить, что выбор той или иной операционной системы не ограничивает вас в действиях: всегда можно запустить виртуальную машину с установленной на ней другой операционной системой. Например, если у меня на компьютере установлена Windows, я могу легко настроить виртуальную машину Linux и использовать её не опасаясь, что она помешает работе существующей Windows.
Какой компьютер/ноутбук мне следует купить?
По большому счёту это тоже не критично: подойдёт любой ноутбук или компьютер среднего класса. Если у вас уже есть компьютер или ноутбук, просто используйте его — покупать новый не нужно. Учиться программировать и писать сложные и интересные программы вы сможете практически на любом существующем компьютере.
Если у вас совсем туго со средствами или нет рабочего компьютера, всегда можно найти подержанные компьютеры на сайтах вроде Craigslist, или поспрашивать у знакомых. Вы сможете далеко продвинуться даже на стареньком компьютере, если собираетесь просто учиться.
Но если вам понадобится купить новый компьютер, который вы хотите использовать для программирования, в первую очередь обратите внимание на процессор, объём оперативной памяти и жёсткого диска. По возможности постарайтесь приобрести компьютер с вот этими характеристиками или лучше:
Если есть возможность, лучше отдайте приоритет устройству с более производительным процессором и большим объёмом оперативной памяти, чем жёсткого диска: лишняя мощность процессора никогда не помешает. И наоборот, в основном для программирования не требуется большое дисковое пространство — только если вы не собираетесь работать с изображениями и видео или обрабатывать огромные наборы данных для машинного обучения и тому подобных вещей. Впрочем, такие вещи можно хранить в облаке.
Если вы собираетесь купить настольный компьютер, это — единственно важные характеристики. Если вам важна мобильность, приобретайте ноутбук, причём обязательно с достаточно большим экраном и удобной для программирования клавиатурой. Однако в ноутбуках есть некое соотношение между удобством в использовании и мобильностью:
Стоит также продумать, как вы планируете использовать ноутбук. Будет ли весь день просто стоять на столе, или вы собираетесь носить его с собой, или отправитесь с ним в поход?
По возможности вживую протестируйте каждый ноутбук, из которых будете выбирать. Если, например, вам неудобно печатать на клавиатуре какого-то из них и вы не сможете к ней привыкнуть, от такого ноутбука лучше отказаться, как бы привлекательно он ни выглядел на бумаге.
Дополнительную информацию и более подробную помощь можно найти в следующих сабреддитах — в них предложены более индивидуализированные советы:
Также тщательно взвесьте покупку хромбуков: вам придётся или настраивать их, или использовать онлайн-редакторы и IDE, а также понадобится постоянный доступ с интернет. Больше информации читайте по ссылкам:
Ещё лучше нужно подумать, стоит ли в качестве своего главного инструмента для программирования использовать планшеты или смартфоны. Хотя с некоторыми усилиями программировать на планшетах или смартфонах вполне реально, разработка ПО почти всегда ведётся на компьютерах или ноутбуках при помощи клавиатуры.
Если вам нужен совет по выбору конкретного производителя, просто помните, что для программирования от вашего компьютера не требуется никаких суперспособностей: хороший универсальный компьютер, скорее всего, хорошо подойдёт для программирования. (Поэтому легче искать хороший ноутбук, так как не нужно подбирать устройство, предназначенное непосредственно для программистов.)
Последний возможный нюанс: если вы хотите заниматься исключительно машинным обучением, обработкой естественного языка или графикой (включая разработку игр), рассмотрите вариант покупки устройства с графическим процессором. Он необязателен для всех этих вещей, но часто код можно ускорить, если писать его так, чтобы он запускался на графических процессорах.
Если вас больше интересует машинное обучение или обработка естественного языка, имейте в виду, что можно арендовать машины с графическими процессорами в облаке с помощью сервисов вроде Web Services (AWS) или Google Compute Engine (GCE) по относительно низким ценам.
Карьера и работа
Можно ли заработать много денег на программировании?
Возможно, но только если вы хороший программист. Много денег можно заработать и будучи сантехником или в любой другой сфере. А можно и не заработать. Профессия программиста не гарантирует это на сто процентов.
Можно ли получить работу в программировании, не имея диплома по информатике? Или вообще без высшего образования?
Да и да.
Без диплома по информатике получить работу программистом реально, как и вообще не имея никакого диплома, хотя перспективы будут похуже. Бросать вуз точно не советуем. Если программирование — не для вас, поменяйте специализацию. Если для вас, то завершение учёбы повысит ваши шансы на успех в поиске работы.
Более развёрнутые ответы на различные вопросы по поводу карьеры можно получить, задав их в
Как войти в эту отрасль и получить стартовую должность?
В этом сабреддите этот вопрос немного не по адресу: вопросы на тему карьеры лучше задавать в
Но в общем, ответы большинства людей сводятся к следующему:
Намного более подробную информацию и советы читайте
Что делать дальше?
Больше не новичок
Приходит время, когда все программисты вырастают, и тогда они сталкиваются с проблемой — с реальным миром. В реальном мире никто не держит за ручку и не ведёт по жизни. Теперь вам придётся научиться идти вперёд самостоятельно. Если вы добрались до этой точки, наверно, у вас уже появилась какая-то сфера интересов, будь то просто программирование, веб-разработка, алгоритмы или что-то другое. Может, вы хотели бы изучить другие направления, связанные с программированием, или просто понять, что делать дальше.
Программирование — лишь инструмент
Начиная программировать, вы, возможно, размышляли о будущем, когда узнаете, как создать второй reddit или невероятную графику, или же как выполнять различные алгоритмы. Что ж, если вы больше не считаете себя новичком, значит, программирование пополнило ваш арсенал инструментов. Теперь вам нужно научиться применять его и закрепить свои умения. Очень скоро вы сможете делать подобные вещи и будете узнавать всё о них.
Как улучшить навыки программирования
Многие люди, занимающиеся программированием, начинают бояться, что им недостаточно знаний. Поэтому многие стремятся усовершенствовать свои навыки. Но на данном этапе есть только один способ сделать это — практиковаться. Существует много сайтов и источников для тренировки, например,
Разное
Как обучить программированию ребёнка?
В той или иной форме этот вопрос здесь возникает часто. Перед тем, как размещать свой, посмотрите вот
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Как делать вклад в open source-проекты?
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Есть также сайты, где размещены ссылки на проекты, которые активно ищут желающих сделать вклад любого уровня опытности, а также ссылки на открытые баги и проблемные вопросы, доступные для новичков.
Вот несколько старых веток на тему работы с open source-проектами.
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