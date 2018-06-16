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Кормоуборочный комбайн горел в Ошмянском районе

17.06.2018 13:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 16 июня возле деревни Крейванцы Ошмянского района загорелся кормоуборочный комбайн.  

Как сообщает Гродненское ОУМЧС, инцидент произошёл во время проведения сельскохозяйственный работ. Пожаром повреждены кабина и лакокрасочное покрытие, а также уничтожены оборудование моторного отсека и колёса.  

Рассматриваемая версия пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.  

Весной 2018 года в Волковыске на АЗС загорелась «Газель».  

Водитель успел убрать машину с заправки – здесь подробности.  

 
 
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Новости Беларуси. Утром 16 июня возле деревни Крейванцы Ошмянского района загорелся кормоуборочный комбайн.   Как сообщает Гродненское ОУМЧС, инцидент произошёл...
 
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