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Почтовая марка Беларуси вошла в топ-10 самых красивых в мире

17.06.2018 12:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В конкурсе на звание самой красивой марки мира 2017 года «Большой приз выставки WIPA» в Австрии белорусская почтовая марка вошла в топ-10.  

Как сообщается на сайте РУП «Белпочта», Беларусь заняла шестое место за блок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии».  

Почтовая марка Беларуси вошла в топ-10 самых красивых в мире
Фото: Белпочта  

Первые три места достались Фарерским островам, Бразилии и Лихтенштейну соответственно. Первые представили блок «Фарерские ножи» с золотым тиснением, вторые – сцепку марок «Работы Уильяма Шекспира», а третьи – блок «Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II» на золотой фольге.  

В конкурсе на лучшую белорусскую марку победу одержала Дарья Домрачева  

Почтовая марка Беларуси вошла в топ-10 самых красивых в мире
Фото: Белпочта  

Победивший белорусский почтовый блок был выпущен в обращение 26 октября 2017 года. В блоке три марки, для изготовления которых применялись фигурная высечка и несколько технологий тиснения. Тираж составил 20 тысяч экземпляров.  

Выставка WIPA проходит в Вене с 1881 года. Белпочта участвует в выставке более десяти лет и четырежды занимала места в топ-10: в 2007, 2011, 2014 и 2016 годах.  

Осенью прошлого года в Беларуси выбирали лучших сотрудников почты.  

«Атмосфера праздника, но и участники очень волновались и старались» (подробности здесь).  

 
 
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Новости Беларуси. В конкурсе на звание самой красивой марки мира 2017 года «Большой приз выставки WIPA» в Австрии белорусская почтовая марка вошла в топ-10.   Как...
 
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