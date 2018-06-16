Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена

16 июня восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар-Бьорндален устроил вечеринку в честь завершения своей спортивной карьеры.

Как сообщил на своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев, на мероприятие было приглашено более двухсот человек. Здесь присутствовали многие действующие биатлонисты, а также спортсмены, которые уже завершили карьеру.

Спортивный комментатор делился снимками с вечеринки.

Дмитрий Губерниев:

Все очень красивые и торжественные!!!! Даша и Кайса очень хорошенькие!!!! Уле трогательный!!! Волнуется!!!



Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Губерниев также поделился видео , на котором Бьорндален и его супруга – четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева – танцуют.

Дмитрий Губерниев:

Танец любви.

Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален



Скриншот: instagram.com/guberniev_dmitry

Подписчики оценили чувственный танец пары.

«Талантливые люди талантливы во всем»,

«Какие они классные»,



Скриншот: instagram.com/guberniev_dmitry

«О, как он на нее смотрит. Замечательная пара»,

«Какая гармоничная пара. Спасибо за возможность увидеть их в другой обстановке».