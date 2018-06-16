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Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена
16 июня восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар-Бьорндален устроил вечеринку в честь завершения своей спортивной карьеры.
Как сообщил на своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев, на мероприятие было приглашено более двухсот человек. Здесь присутствовали многие действующие биатлонисты, а также спортсмены, которые уже завершили карьеру.
Спортивный комментатор делился снимками с вечеринки.
Дмитрий Губерниев:
Губерниев также
Дмитрий Губерниев:
Подписчики оценили чувственный танец пары.
«Талантливые люди талантливы во всем»,
«Какие они классные»,
«О, как он на нее смотрит. Замечательная пара»,
«Какая гармоничная пара. Спасибо за возможность увидеть их в другой обстановке».
Напомним, что после нынешнего сезона Бьорндален
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16 июня восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар-Бьорндален устроил вечеринку в честь завершения своей спортивной карьеры. Как сообщил на своей странице в...
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