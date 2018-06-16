Беларуская марка вошла в десятку самых красивых в мире

Блок беларуских марок занял шестое место в конкурсе на звание самой красивой марки мира 2017 года «Большой приз выставки WIPA» в Австрии, пишет «Белпочта». WIPA – это Венская международная филателистическая выставка, которая проходит с 1881 года и является самой известной традиционной филателистической выставкой Европы. На конкурсы можно присылать только одну художественную марку от почтовой администрации.





Блок марок «Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии» разрабатывали художник Татьяна Дольская и дизайнер Евгения Бедоник. Всего в конкурсе участвовало более 70 стран. В первую пятерку вошли Фарерские острова («Фарерские ножи» с золотым тиснением), Бразилия (сцепка марок «Работы Уильяма Шекспира»), Лихтенштейн (блок «Золотая свадьба принцессы Марии и принца Ганса-Адама II» на золотой фольге), Аргентина (блок «50-я годовщина планетария Галилео Галилея 1967−2017») и Люксембург (блок «Орден за заслуги Адольфа де Нассау»).