Подруг развела зависть. Почему так трудно не завидовать рассказала психолог



Иллюстрация: Екатерина Михайлова / Інфа-Кур'ер

Случчанки Екатерина и Юлия живут на одной улице. У каждой есть муж и дети. Сначала семьи часто общались, отмечали вместе праздники, но постепенно отношения между женщинами разладились без видимой причины. Юлия старается не замечать соседку. Екатерина не понимает причину. Ситуацию комментирует психолог.

Отношения испортились непонятно почему

Дома соседей стоят напротив. Обе семьи близки по возрасту, со средним достатком, своими силами содержат дома. Женщины подружились, когда у них одновременно родились дети. Они вместе гуляли с колясками, потом водили детей в один детский сад. Семьи вместе отмечали праздники, выезжали на природу, выручали друг друга в трудных ситуациях.

Но вот уже несколько месяцев Юлия избегает общения с Екатериной. Сама реже заглядывает в гости и не зовёт к себе. Женщина пыталась узнать, почему так, но Юлия всё время находила отговорки, на которые раньше никогда не ссылалась: «некогда», «болит голова», «устала на работе».

Однажды, когда Юлия в очередной раз сослалась на занятость, Екатерина зашла к ней и увидела, что подруга просто сидит и смотрит телевизор. На прямой вопрос соседки она ответила: «Не хочу снова видеть, как твой муж всё благоустроил. Я лучше дома побуду».

Отношения разладились. Екатерина обиделась, что её игнорируют. Сейчас соседи в лучшем случае здороваются, а иногда делают вид, что не замечают друг друга.

Как объясняют своё поведение женщины

Екатерина: «Зову, зову в гости, а она не идёт. Ничем таким дома не занимается. Я ничего плохого ей не сделала, да и Алексей мой её Вадиму помогает, если что надо. Я не хочу ссориться и дорожу дружбой, ведь и они нас сколько раз выручали, и подруга она хорошая. Раньше всё было хорошо. Не понимаю, что пошло не так. Если из-за того, что у меня двор лучше, то это смешно просто».

Юлия: «Не хочу я идти к Екатерине. Опять будет рассказывать о своих планах, хвалиться, совета просить, что и где перестроить во дворе. А я что могу посоветовать? Мой муж делать ничего не хочет, вот у нас и бардак во дворе. Мои цветы не перекрывают её ровные дорожки, новые лавки, хороший огород, новые беседки. С мужем своим я ругаться устала, плюнула на всё. Его всё устраивает.

Мне надо взять паузу в отношениях с Екатериной и смириться с тем, что у меня никогда не будет чистого и аккуратного двора, о котором я так мечтала».

Попытайтесь радоваться успехам других людей

Ситуацию комментирует психолог Марина Чижик:

Чувство, с которым борется Юлия, — это зависть. При виде аккуратного и ухоженного двора её охватывают болезненные ощущения от того, что у неё нет тротуарной плитки, беседки, ровного газона. Чтобы избавиться от этого ощущения, она просто не ходит к соседке.

Зависть присуща всем людям в той или иной степени. Завидовать можно всему: причёске, фигуре, материальному благополучию, успеху, карьерному росту. С годами чувство зависти ослабевает, а пик приходится на подростковый и молодой возраст.

Как наладить отношения

Видно, что обе женщины дорожат отношениями, но для их восстановления следует посмотреть на ситуацию по-другому.

Екатерине постараться понять, что Юлия находится в более уязвимом положении, разговоры о благоустройстве двора ей даются непросто. Не говорить об этом, сменить тему. Можно попросить помощи у Юлии в том, что у неё хорошо получается, тем самым напоминая о её достоинствах.

Юлии нужно признаться, что она завидует хорошо благоустроенному двору и работоспособности мужа соседки, и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ей повезло с соседкой, ведь могли быть дебоширы или пьяницы. Можно продумать способы, как решить проблему благоустройства своего двора, чтобы не думать об этом постоянно. Например, накопить денег, нанять людей и переустроить двор. А можно сказать соседке прямо, что муж не считает благоустройство важным, поэтому не тратит силы на это. Не раздувать проб­лему, иначе есть вероятность поссориться не только с соседкой, но и с собственным мужем.

Можно посмотреть на ситуацию с другой точки зрения: вы не общаетесь с подругой, потому что у неё лучше двор. Если сказать об этом детям, то это прямой путь к воспитанию будущих завистников.

Как научиться не завидовать

Бороться с этим чувством непросто прежде всего потому, что все люди не совершенны. Человек устроен так, что каждый считает, что он достоин большего и заслуживает лучшего, а другому не по заслугам всё достаётся легче, а некоторым вообще просто везёт.

Будет человек завистливым или нет, зависит от того, в какой семье он рос, кто его окружал, как к нему относились родители.

Что делать родителям, чтобы ребёнок вырос доброжелательным,

а не завистливым:

Не завидовать самому и не говорить о других негативно при ребёнке.

Не сравнивать ребёнка с другими детьми.

Научить ребёнка радоваться мелочам, хвалить за победы, даже маленькие.

Научить искренне радоваться успехам других детей, сочувствовать чужому горю.

Развивать его способности, в которых он может добиться успеха.

Как бороться с завистью взрослому

Признаться самому себе, что завидуете, и проанализировать, не желаете ли вы зла объекту зависти.

Не кормить собственную зависть сравнениями типа: «Он богаче, зато я докторскую защитил, а он слово „пива“ с буквой „а“ пишет». Просто констатировать факт: «Мой сосед Петька богаче меня». И никаких «зато я». Просто факт: он богаче.

Избавиться от чувства выдуманной справедливости, потому что она существует только в вашем представлении. Вы не знаете, что человеку пришлось пережить в действительности для достижения цели.

Не возвышайтесь. Не стоит считать себя выше других, значимее, весомее, тогда не появится вопрос: «А почему не у меня?» Чем более значимым человек считает своё «Я», тем больше он страдает от зависти.

Попытайтесь радоваться успехам других людей. Пусть что-то есть не у вас, но оно есть, а значит, досягаемо.

Превратите цель в мотивацию, выстройте собственную стратегию жизни, радуйтесь своим победам.