«Зверье какое-то неразумное! Зачем они выходят на дорогу, ведь шум машин и свет фар должен их отпугивать, но они все равно бегут под колеса!» — такая мысль посещает всякий раз, когда слышишь про очередное «звериное» ДТП. Действительно, почему животные стремятся к трассе? AUTO.TUT.BY отправился в Научно-практический центр НАН по биоресурсам, чтобы побольше узнать о поведении диких зверей и земноводных на дорогах, узнал, где их можно встретить чаще всего и что делать, если эта встреча все же произошла.

«При строительстве не учитывают, что трасса рассекает популяцию животных пополам»

Дорожные аварии с участием диких животных, к сожалению, происходят очень часто. В сводки новостей чаще всего попадает информация о ДТП, в которых погибли или тяжело травмированы люди. Но никто точно не знает, сколько происходит на белорусских дорогах аварий, в которых гибнут звери, повреждаются машины, а люди по счастливой случайности отделываются только синяками и испугом. По сведениям ученых НПЦ НАН по биоресурсам, в Беларуси аварий только с участием копытных животных ежегодно происходит не один десяток.

А все потому, что начиная с послевоенных лет (когда только формировалась дорожная сеть) и до недавнего времени при строительстве дорог не учитывалось, что трассы рассекают территорию обитания животных пополам: по разные стороны дороги оказываются места нагула, зимовки и размножения. У разных видов животных это выглядит по-своему, но принципиально одно — дорога становится барьером, который животным нужно преодолеть.

— Вы думаете, животные из-за того, что их дом разрезала дорога, перестанут ходить туда-обратно? Конечно нет! Это как с людьми: проложили, например, улицу между жилым домом и магазином, но горожане не перестанут ходить из-за этого за покупками. Вот так действуют и звери, — на простом примере объясняет заведующий сектором экологической оценки преобразований окружающей среды НПЦ НАН по биоресурсам Руслан Новицкий.



Руслан Новицкий. Фото: из личного архива героя.

В каждой области Беларуси есть места, где копытных животных больше всего (так называемые ядра). Между ядрами звери перемещаются по миграционному коридору. Когда в таких местах проходят автомобильные дороги, существует большой риск, что на трассу выйдут животные, а если водитель будет невнимателен, то ДТП в таких случаях не избежать.





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— Печальное лидерство здесь принадлежит трассе М-1/Е30 Брест — Минск — граница с Россией. Хотя мест, на которых чаще всего происходят ДТП с участием копытных, мы насчитали более 280, — говорит ученый.

Даже на одной и той же трассе мест, где автомобили сбивают животных, может быть несколько десятков. На картах (см. ниже) видно, что дороги, где автомобили сбивали животных, выглядят как бусины, нанизанные на нитку.

























Открыть карту столкновений с животными на дорогах Беларуси за последние десять лет в большом размере.

Глухая сетка вдоль дороги не спасает ситуацию

Сетка, предотвращающая выход копытных на трассу, есть не везде, но и там, где она установлена, на дорогу нередко выходят звери.

— Сетка должна быть направляющей конструкцией к проходу животных под (над) дорогой. Ведь животным не объяснишь, куда именно надо идти, чтобы перейти проезжую часть. Устанавливать сетку наглухо, без переходов, нельзя, но к сожалению, у нас в основном только так и делают. На переходы просто нет денег, а глухая сетка вдоль дороги делает только хуже, — убежден ученый.



Так выглядят переходы для животных под дорогой на реконструированных трассах в Беларуси. Фото: предоставлено Русланом Новицким.

Животное, которое упирается в сетку возле дороги, идет вдоль нее и выходит к проезжей части там, где она заканчивается. А еще в сеточном заборе могут быть одиночные выходы или открытые лесотехнические дороги, через которые лось или косуля тоже могут выйти к дороге.

— Поэтому в одном миграционном коридоре, там, где стоит сетка и нет организованных проходов, животные могут появиться в нескольких местах. Еще страшнее может быть исход, если на противоположной стороне участка дороги будет также установлена сетка: лось вышел на дорогу с одной стороны, а убежать на противоположную сторону не может, вот и начинается пинг-понг — животное мечется туда-сюда по трассе, чем это закончится — никому не известно…

Руслан Новицкий с сожалением отмечает, что в Беларуси не устанавливают сетку и в местах развязок, поэтому выход на них животным остается открытым, а попадая в дорожный «клевер», зверье не может выбраться оттуда, поэтому чаще всего попадает под колеса.



Фото: Инга Шкелер.

— Обычно сетка заканчивается у нас там, где сходятся опушка леса и поле. Якобы территория открытая — водителю все видно. Но это ложное спокойствие, потому что с поля также могут выскочить звери, например, кабаны, которые любят полакомиться там кукурузой. Если животное вышло на поле из примыкающего к нему леса, то это не означает, что именно в этот лес он вернется обратно, это может быть другой лес, с обратной стороны дороги.

«Увидели огонек на обочине — не гоните»

Самые опасные месяцы, когда копытные могут появиться на дорогах, — май-июнь (когда идет отел и расселение молодняка) и август-октябрь (когда животные спариваются и активно перемещаются по угодьям).

— Чаще всего на дорогах сбивают лосей, косуль и кабанов. Рысей, лис, волков, барсуков сбивают очень редко. Большинство автонаездов (если они не привели к печальным последствиям для людей) заканчиваются тем, что водитель думает: «Ай не буду никого вызывать, оштрафуют еще» и уезжает. Другая категория — посмелее, останавливаются, забрасывают сбитую «добычу» в багажник и везут домой.



Такие экодуки есть в некоторых европейский странах. Выглядят они как зелёные тропы над автомагистралями и позволяют диким животным пересекать дороги без риска угодить под колёса автомобиля. Фото: Apdency / commons.wikimedia.org.

Копытные выбегают на дороги вовсе не потому, что они «тупые», а потому что их поведение строится совсем по-другому, не так, как у человека.

— Животные на дорогах чаще всего встречаются в темное время суток. Но машины не ассоциируются у зверей с опасностью. Они будут стоять на обочине и слушать шум приближающегося транспорта, не решаясь при этой перейти трассу. Но стоит автомобилю с включенными фарами подъехать ближе, как они сразу же бросаются им наперерез. Все потому, что яркий свет фар ассоциируется у них с огнем, который отрезает ему путь к соседнему лесу, куда он стремится. Они боятся, что не смогут попасть туда, поэтому спешат его перепрыгнуть и попасть в нужное место, а вместо этого попадают под колеса.



Фото: предоставлено Русланом Новицким.

Руслан Новицкий советует всем автомобилистам при движении на машине в сумеречное или ночное время отслеживать обочину.

— Если заметили маленький красный или зеленый огонек — лучше притормозить: возможно, это отраженная радужка глаз копытного животного. Не надейтесь, что вы проскочите, а кабан или лось подумают своей головой и не кинутся под колеса. Если водитель слишком самонадеян и считает, что он прав, то в таких случаях чаще всего и происходит ДТП. Лучше включите аварийку, снизьте скорость до минимума и пока не проедете подозрительное место, не жмите на газ.

«На лягушках машину унесет с дороги»

Не меньше проблем происходит на дорогах при наезде на земноводных — лягушек или жаб. В стране насчитывается около 500 мест, где земноводные могут мигрировать через дороги.

— Земноводные массово идут в весенний период — в апреле-мае: они просыпаются и двигаются в сторону водоемов размножения. Это самое критичное время, когда их на дорогах гибнет больше всего, от этого популяция стремительно уменьшается.

Например, самка травяной лягушки несет в себе 1800 икринок, серая жаба — от четырех до шести тысяч икринок.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY.

— Вышли они на дорогу, а тут грузовик, который за один проезд места миграции может задавить около сорока земноводных. Вот все потомство и погибло. Земноводных погибает под колесами пара миллионов в год, — констатирует Новицкий.

Но кроме того что земноводные погибают под колесами авто, из-за них может также, как и из-за копытных, произойти ДТП.

— Когда идет миграция земноводных, то на дороге их может находиться несколько десятков. Одновременно под колеса может попасть пять-шесть животных. Лягушки и жабы очень скользкие, как мясо, когда на них попадают колеса, антиблокировочная система не срабатывает, автомобиль может уйти в занос и улететь с трассы.

Чтобы предотвратить наезд на лягушек и аварийность из-за этого, ученые создали специальную карту миграции земноводных.





Но более подробную интерактивную карту миграции земноводных создали сами белорусы. Новые, еще неизвестные, места миграции лягушек и жаб на нее может добавить любой желающий.

— В Беларуси есть около десяти мест, где установлены дорожные знаки, информирующие о том, что здесь, на дороге, могут появиться лягушки. Расположены они на особо охраняемых природных территориях, но есть и исключения. Конечно, их необходимо устанавливать больше, так же как и устраивать миграционные проходы под дорогой, но происходит это только тогда, когда реконструируют дороги.

Что делать, если вы сбили дикое животное

Согласно ПДД, водитель, сбивший дикое животное, должен остаться на месте, обозначить место ДТП знаком «Аварийная остановка», оказать первую медицинскую помощь пострадавшим (если они есть), вызвать ГАИ и, если необходимо, скорую. В свою очередь милиция сообщит о происшествии в территориальное представительство Минприроды.

— Ни в коем случае нельзя приближаться к животному, если оно ранено. Зверь может вести себя агрессивно и причинить вред, к тому же он может быть заражен бешенством, — рассказали в Минприроды.



Фото: предоставлено Русланом Новицким.

Если ДТП произошло вне зоны знака «Дикие животные», можно рассчитывать, что не придется выплачивать компенсацию, но при условии, что водитель в момент аварии был трезв и не нарушил скоростной режим.

А вот если водитель увез сбитое животное с собой, то его действия могут быть квалифицированы как незаконная охота. Например, за того же бурого медведя предусмотрена уголовная ответственность. Если вина сидевшего за рулем в преднамеренном причинении вреда животному будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Карты ДТП с участием копытных животных и наездов на земноводных выполнены ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» в рамках проекта «Разработка комплекса мероприятий по минимизации воздействия дорожно-транспортной инфраструктуры и сети воздушных ЛЭП на модельные группы животных», подпрограмма «Природные ресурсы и их комплексное использование» государственной научно-технической программы «Природные ресурсы и окружающая среда» 2012−2015 гг., научный руководитель Вадим Новицкий. При подготовке информации использовались данные, предоставленные управлением государственной автомобильной инспекции МВД Республики Беларусь, охотничьими хозяйствами Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и РГОО БООР.