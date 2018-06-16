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Фотофакт: Как милиция и бюджетники отмывают стадион «Динамо» перед открытием
Директор стадиона Василий Алексеенко говорит, что сам обратился за помощью в главное управление спорта и туризма Мингорисполкома и МВД, поскольку своими силами сделать генеральную уборку «Динамо» к открытию не успевает.
После шести лет реконструкции в четверг, 21 июня, откроется минский стадион «Динамо». Не исключено, что в торжественной церемонии примет участие и Александр Лукашенко. Накануне отмывать спортивный объект от строительной пыли согнали воспитателей, учащихся колледжей и курсантов МВД.
— Я обратился — и люди пошли. Пошли из спортивных организаций, пошли из администраций, из БРСМ. И всех их мы, конечно, пригласим на открытие стадиона, — говорит Василий Алексеенко.
Помощников попросили помыть 22 тысячи сидений и перенести часть мебели. Эту работу они должны закончить к началу следующей недели.
Остальными вопросами уборки на стадионе занимаются клининговые компании.
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Директор стадиона Василий Алексеенко говорит, что сам обратился за помощью в главное управление спорта и туризма Мингорисполкома и МВД, поскольку своими силами...
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