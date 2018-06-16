Фотофакт: Как милиция и бюджетники отмывают стадион «Динамо» перед открытием

После шести лет реконструкции в четверг, 21 июня, откроется минский стадион «Динамо». Не исключено, что в торжественной церемонии примет участие и Александр Лукашенко. Накануне отмывать спортивный объект от строительной пыли согнали воспитателей, учащихся колледжей и курсантов МВД.





— Я обратился — и люди пошли. Пошли из спортивных организаций, пошли из администраций, из БРСМ. И всех их мы, конечно, пригласим на открытие стадиона, — говорит Василий Алексеенко.





Помощников попросили помыть 22 тысячи сидений и перенести часть мебели. Эту работу они должны закончить к началу следующей недели.





Остальными вопросами уборки на стадионе занимаются клининговые компании.