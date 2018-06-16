Апелляция вместо кассации: гражданам без юридического образования оспорить судебные решения будет почти невозможно

Belmarket.by изменения проанализировал кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса и трудового права БГУ Владимир СКОБЛЕВ. Что конкретно меняется? Дляизменения проанализировал кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса и трудового права БГУ Владимир СКОБЛЕВ.





Кассационная форма проверки судебных постановлений по гражданским делам будет заменена апелляционным производством. Такая реформа представляется оправданной, однако некоторые ее нюансы вызывают вопросы у специалистов.





Сроки





Закон увеличивает с 10 до 15 дней срок обжалования (опротестования) судебных постановлений.





Сохраняется дифференциация в части срока обжалования (опротестования) для разных участников процесса. Так, для лица, которое просило составить мотивировочную часть решения после его оглашения, срок обжалования (опротестования) будет отсчитываться с момента получения им данной части решения, а для всех остальных участников судопроизводства — со дня вынесения решения.





Жалобы, протесты и возражения





Одна из самых важных новаций заключается в том, что в жалобе или протесте обоснование неправильности судебного решения должно сопровождаться ссылками на нормативные правовые акты. Отсутствие таких ссылок является поводом для оставления жалобы без движения. При этом содержание ссылок имеет судьбоносное значение для апелляционного пересмотра, так как суды второй инстанции будут должны проверять решения лишь в пределах доводов жалобы (протеста).





Если для апелляционных протестов такое регулирование представляется вполне оправданным (сотрудники прокуратуры — профессиональные юристы), то применительно к апелляционным жалобам оно преждевременно. Граждане вряд ли смогут успешно обжаловать судебное решение самостоятельно, а услуги адвокатов далеко не всем по карману. К тому же такой подход расходится и с общей концепцией ГПК: закон не возлагает на лиц, обращающихся в суд первой инстанции или подающих надзорную жалобу, обязанность приводить правовые аргументы своих требований.









Есть и другие новшества





Теперь во всех случаях требуется представление копий абсолютно всех прилагаемых к жалобе (протесту) письменных материалов по числу юридически заинтересованных в исходе дела лиц.





Легализована возможность дополнения или изменения жалобы (протеста), но строго в пределах апелляционного срока.





Конкретизированы требования к возражениям на жалобу (протест), а также установлено, что данные возражения могут быть представле е позднее чем за пять дней до начала рассмотрения дела апелляционной инстанцией.





Рассмотрение дела





Раньше Верховный Суд был обязан рассмотреть жалобу или протест в пределах месячного срока со дня направления дела судом областного уровня. В некоторых случаях допускалось назначение другой даты рассмотрения дела в диапазоне двух месяцев. Теперь общий срок рассмотрения будет составлять три месяца, причем он может быть продлен еще на месяц.





Пределы проверки





Существенной новеллой является то, что Закон № 94-З ограничил возможность участников процесса представлять новые доказательства суду второй инстанции. Это допускается, только если данными доказательствами заинтересованные лица не смогли воспользоваться по уважительным причинам в суде первой инстанции.





Помимо того, законодатель впервые установил пределы проверочной деятельности суда второй инстанции. Теперь судебные постановления будут проверяться, во-первых, только в обжалованной (опротестованной) части, во-вторых, лишь в пределах доводов жалобы (протеста) и доводов возражений на них.





Апелляционное определение





Как и ранее, по результатам рассмотрения жалобы или протеста суд второй инстанции будет выносить определение.





Особо следует отметить ч. 5 ст. 428 ГПК, которая предписывает суду апелляционной инстанции включать в резолютивную часть определения «указание на распределение судебных расходов, в том числе понесенных при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции». Ряд новых правил закрепляет и ст. 429 ГПК. Так, определение суда второй инстанции должно выноситься в совещательной комнате. После подписания определения суд должен немедленно вернуться в зал судебного заседания и огласить резолютивную часть определения с устным обоснованием принятого решения. Прежде правила кассационного производства не предусматривали оглашения определения в таком усеченном варианте.





тут: Более подробно с новшествами можно ознакомиться



