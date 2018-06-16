Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами»

Эхо Москвы со ссылкой на украинский телеканал 112. Организатором выступило одесское отделение «Автомайдана», на акции собрались 20 человек. За ворота российского консульства они забросили раскрашенные красной краской мячи, сообщаетсо ссылкой на украинский телеканал 112.





В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России. На них, в частности, был изображен человек с мячом среди крестов и футболист, направляющий мяч в летящий самолет.





По словам активистов, мировое сообщество должно было изначально игнорировать чемпионат, поскольку его проводят в стране, где не соблюдают международные законы и игнорируют человеческие ценности.





Участники акции рассказали, что пришли поддержать голодающего в тюрьме Олега Сенцова, которого в России обвиняют в терроризме. Украинского омбудсмена не пустили к заключенному и сейчас неизвестно, что с ним происходит, подчеркнул представитель «Автомайдана» Юрий Батыр.





Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу заявил, что Киев попытается испортить футбольный праздник для России.







