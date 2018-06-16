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Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами»
Активисты сделали это с требованием освободить политических заключенных в России.
Организатором выступило одесское отделение «Автомайдана», на акции собрались 20 человек. За ворота российского консульства они забросили раскрашенные красной краской мячи, сообщает
В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России. На них, в частности, был изображен человек с мячом среди крестов и футболист, направляющий мяч в летящий самолет.
По словам активистов, мировое сообщество должно было изначально игнорировать чемпионат, поскольку его проводят в стране, где не соблюдают международные законы и игнорируют человеческие ценности.
Участники акции рассказали, что пришли поддержать голодающего в тюрьме Олега Сенцова, которого в России обвиняют в терроризме. Украинского омбудсмена не пустили к заключенному и сейчас неизвестно, что с ним происходит, подчеркнул представитель «Автомайдана» Юрий Батыр.
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу заявил, что Киев попытается испортить футбольный праздник для России.
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Активисты сделали это с требованием освободить политических заключенных в России.
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