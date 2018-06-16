Это морское чудище? Загадочное существо сняли на видео в Китае

The Daily Mail . Видео опубликовало издание









По словам автора ролика Ван Синьаня, размер неопознанного морского обитателя сопоставим с шотландским лох-несским чудовищем.





"Я не думаю, что это были волны, ведь они двигались против течения", — отмечает Ван Синьань.





Его мнение разделяет директор центра дикой природы на озере Канас Сунь Цзидань. По его словам, на видео, вероятно, попало одно из крупных морских чудовищ, которые обитают в водоеме.

Отмечается, что в этом же озере странное существо ранее замечали и туристы.



