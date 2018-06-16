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Это морское чудище? Загадочное существо сняли на видео в Китае

17.06.2018 12:58 — Разное | Партизан  
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В Китае сотрудник парка снял на камеру загадочное существо, плывшее против течения в озере Канас.

Видео опубликовало издание The Daily Mail.


По словам автора ролика Ван Синьаня, размер неопознанного морского обитателя сопоставим с шотландским лох-несским чудовищем.

"Я не думаю, что это были волны, ведь они двигались против течения", — отмечает Ван Синьань.

Его мнение разделяет директор центра дикой природы на озере Канас Сунь Цзидань. По его словам, на видео, вероятно, попало одно из крупных морских чудовищ, которые обитают в водоеме.
Отмечается, что в этом же озере странное существо ранее замечали и туристы.

Загадочное морское существо напугало еще и местных жителей возле одного из пляжей на Филиппинах, пишет sputnik.kg

 
 
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В Китае сотрудник парка снял на камеру загадочное существо, плывшее против течения в озере Канас.
 
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