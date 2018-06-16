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ФИФА расследует низкую посещаемость ЧМ-2018

17.06.2018 12:56 — Разное | Партизан  
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Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за тысяч пустых мест на матче между Египтом и Уругваем на стадионе "Екатеринбург Арена" в рамках проходящего в России ЧМ-2018.

"Мы можем подтвердить, что 32278 билетов были проданы на матч между Египтом и Уругваем в Екатеринбурге. Вместимость стадиона составляет 33061 место. То, что число пришедших болельщиков не совпало с количеством проданных билетов, может объясняться различными факторами. В настоящий момент ФИФА их изучает", - цитирует издание представителя Международной федерации футбола, сообщила британская газета The Telegraph, информирует DW.

Как отмечает газета, игру посетили около 27 тысяч болельщиков - это примерно на 6 тысяч человек меньше, чем позволяет вместимость "Екатеринбург Арены". С учетом проданных билетов, порядка 5263 человек на матче не появились.

Как уточняет британская газета The Guardian, одной из причин могла стать проблема с получением паспорта болельщика, связанная с длинными очередями в центрах их предоставления. Кроме того, попасть непосредственно на матч можно было только заручившись специальным бумажным браслетом, за которым также приходилось достаточно долго стоять.

По версии The Telegraph, незаполненной могла оказываться и часть "спонсорских" мест, выделенных в обмен на финансовую поддержку проведения матча.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Первый матч сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии со счетом 5:0. Матч Египет-Уругвай закончился со счетом 1:0 в пользу команды южноамериканского государства. Сборная Германии проведет свою первую игру 17 июня против Мексики. Финальный матч чемпионата пройдет 15 июля на стадионе "Лужники".

 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за тысяч пустых мест на матче между Египтом и Уругваем на стадионе "Екатеринбург Арена" в рамках...
 
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