ФИФА расследует низкую посещаемость ЧМ-2018

DW . "Мы можем подтвердить, что 32278 билетов были проданы на матч между Египтом и Уругваем в Екатеринбурге. Вместимость стадиона составляет 33061 место. То, что число пришедших болельщиков не совпало с количеством проданных билетов, может объясняться различными факторами. В настоящий момент ФИФА их изучает", - цитирует издание представителя Международной федерации футбола, сообщила британская газета The Telegraph, информирует





Как отмечает газета, игру посетили около 27 тысяч болельщиков - это примерно на 6 тысяч человек меньше, чем позволяет вместимость "Екатеринбург Арены". С учетом проданных билетов, порядка 5263 человек на матче не появились.





Как уточняет британская газета The Guardian, одной из причин могла стать проблема с получением паспорта болельщика, связанная с длинными очередями в центрах их предоставления. Кроме того, попасть непосредственно на матч можно было только заручившись специальным бумажным браслетом, за которым также приходилось достаточно долго стоять.





По версии The Telegraph, незаполненной могла оказываться и часть "спонсорских" мест, выделенных в обмен на финансовую поддержку проведения матча.





Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Первый матч сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии со счетом 5:0. Матч Египет-Уругвай закончился со счетом 1:0 в пользу команды южноамериканского государства. Сборная Германии проведет свою первую игру 17 июня против Мексики. Финальный матч чемпионата пройдет 15 июля на стадионе "Лужники".